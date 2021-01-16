https://ria.ru/20210116/vydvizhenie-1593346260.html

Пушков прокомментировал выдвижение Нуланд на новый пост

Пушков прокомментировал выдвижение Нуланд на новый пост

Сенатор Алексей Пушков назвал ожидаемым выдвижение Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T18:38

2021-01-16T18:38

2021-01-16T20:27

россия

виктория нуланд

алексей пушков

джо байден

китай

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал ожидаемым выдвижение Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря.По его словам, Нуланд — знаковая фигура для американской внешней политики, которая всегда ратовала за "смену режимов" и мобилизацию других стран на борьбу с Россией за счет их же интересов."С назначением Нуланд исключены какие-либо поползновения Госдепа в сторону политического реализма, даже теоретические. Но весьма вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России", — отметил он.Также он напомнил, что супруг Нуланд Роберт Каган — активный сторонник "альянса демократий" против Китая и выступает за сдерживание России.Ранее избранный президент США Джо Байден назвал кандидатов на пост заместителя главы Госдепартамента. Нуланд, в соответствии с планами Байдена, должна стать заместителем госсекретаря по политическим вопросам, Уэнди Шерман — первым заместителем. Еще одним заместителем может стать Брайан Маккион, давний помощник Байдена по внешней политике. Бонни Дженкинс выдвинули на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.

https://ria.ru/20210111/bayden-1592574532.html

https://ria.ru/20210116/sanktsii-1593220794.html

россия

китай

сша

украина

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россия, виктория нуланд, алексей пушков, джо байден, китай, сша, украина, в мире