Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210116/vydvizhenie-1593346260.html
Пушков прокомментировал выдвижение Нуланд на новый пост
Пушков прокомментировал выдвижение Нуланд на новый пост
Сенатор Алексей Пушков назвал ожидаемым выдвижение Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T18:38
2021-01-16T20:27
россия
виктория нуланд
алексей пушков
джо байден
китай
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/106517/05/1065170540_0:264:4572:2836_1920x0_80_0_0_50c2d6c284d6aa9f7de359560f91a7e4.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал ожидаемым выдвижение Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря.По его словам, Нуланд — знаковая фигура для американской внешней политики, которая всегда ратовала за "смену режимов" и мобилизацию других стран на борьбу с Россией за счет их же интересов."С назначением Нуланд исключены какие-либо поползновения Госдепа в сторону политического реализма, даже теоретические. Но весьма вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России", — отметил он.Также он напомнил, что супруг Нуланд Роберт Каган — активный сторонник "альянса демократий" против Китая и выступает за сдерживание России.Ранее избранный президент США Джо Байден назвал кандидатов на пост заместителя главы Госдепартамента. Нуланд, в соответствии с планами Байдена, должна стать заместителем госсекретаря по политическим вопросам, Уэнди Шерман — первым заместителем. Еще одним заместителем может стать Брайан Маккион, давний помощник Байдена по внешней политике. Бонни Дженкинс выдвинули на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.
https://ria.ru/20210111/bayden-1592574532.html
https://ria.ru/20210116/sanktsii-1593220794.html
россия
китай
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/106517/05/1065170540_180:0:4572:3294_1920x0_80_0_0_5ea6a60239cacf40244b2a886db278c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, виктория нуланд, алексей пушков, джо байден, китай, сша, украина, в мире

Пушков прокомментировал выдвижение Нуланд на новый пост

18:38 16.01.2021 (обновлено: 20:27 16.01.2021)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал ожидаемым выдвижение Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря.
По его словам, Нуланд — знаковая фигура для американской внешней политики, которая всегда ратовала за "смену режимов" и мобилизацию других стран на борьбу с Россией за счет их же интересов.
Заместитель государственного секретаря США Уильям Бернс выходит из здания министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 14:25
Байден выдвинул экс-посла в России на пост главы ЦРУ
"С назначением Нуланд исключены какие-либо поползновения Госдепа в сторону политического реализма, даже теоретические. Но весьма вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России", — отметил он.
Также он напомнил, что супруг Нуланд Роберт Каган — активный сторонник "альянса демократий" против Китая и выступает за сдерживание России.
Ранее избранный президент США Джо Байден назвал кандидатов на пост заместителя главы Госдепартамента. Нуланд, в соответствии с планами Байдена, должна стать заместителем госсекретаря по политическим вопросам, Уэнди Шерман — первым заместителем. Еще одним заместителем может стать Брайан Маккион, давний помощник Байдена по внешней политике. Бонни Дженкинс выдвинули на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
Вчера, 08:00
Вашингтон официально подтвердил факт внешнего управления Украиной
 
РоссияВиктория НуландАлексей ПушковДжо БайденКитайСШАУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59ABC: Джулиани объявил об участии в защите Трампа по делу об импичменте
06:50Monde diplomatique заявила о способности "Спутника V" подавить пандемию
06:45"Это похоронный звон": британский журналист предрек распад страны
05:20На МКАД восстановили движение после ДТП с тремя автомобилями
05:18Машинист обратился к россиянам после спасения упавшего на рельсы ребенка
05:15У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение
05:10Миротворцы помогли почти 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
05:06Вильфанд рассказал о сильных крещенских морозах в Москве и области
04:44Опубликовано видео наезда автомобиля на толпу в Петербурге
04:15Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56 человек
04:10Врач дал советы перед крещенскими купаниями во время пандемии
03:45NBC: ФБР расследует версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия
03:42Названы пять российских кораблей, которые доминируют в Черном море
03:38В Бразилии отклонили запрос об экстренном применении "Спутник V"
03:27Минцифры анонсировало эксперимент с водительскими правами в ряде регионов
03:25Источники раскрыли планы России в отношении самолетов "открытого неба"
03:22Глава популярного у сторонников Трампа приложения рассказал об угрозах
03:13Ракетам с метановым двигателем прочат возможность летать до 50 раз
03:13Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде на большей части России
03:06Вильфанд предупредил о сильном потеплении в центре Европейской России
Лента новостейМолния