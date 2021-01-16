Пушков прокомментировал выдвижение Нуланд на новый пост
18:38 16.01.2021 (обновлено: 20:27 16.01.2021)
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал ожидаемым выдвижение Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря.
По его словам, Нуланд — знаковая фигура для американской внешней политики, которая всегда ратовала за "смену режимов" и мобилизацию других стран на борьбу с Россией за счет их же интересов.
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"С назначением Нуланд исключены какие-либо поползновения Госдепа в сторону политического реализма, даже теоретические. Но весьма вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России", — отметил он.
Также он напомнил, что супруг Нуланд Роберт Каган — активный сторонник "альянса демократий" против Китая и выступает за сдерживание России.
Ранее избранный президент США Джо Байден назвал кандидатов на пост заместителя главы Госдепартамента. Нуланд, в соответствии с планами Байдена, должна стать заместителем госсекретаря по политическим вопросам, Уэнди Шерман — первым заместителем. Еще одним заместителем может стать Брайан Маккион, давний помощник Байдена по внешней политике. Бонни Дженкинс выдвинули на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.