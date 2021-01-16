Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210116/vashington-1593297268.html
"Вести с полей". Что сейчас происходит в Вашингтоне
"Вести с полей". Что сейчас происходит в Вашингтоне
Капитолийский холм огорожен, к зданию конгресса не подойти ближе, чем на километр, в центре Вашингтона строят заборы и блокируют проезд бетонными блоками,... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T09:21
2021-01-16T09:21
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593052623_0:269:3161:2047_1920x0_80_0_0_41e9e55975b9c39a758d009e0c757a04.jpg
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Капитолийский холм огорожен, к зданию конгресса не подойти ближе, чем на километр, в центре Вашингтона строят заборы и блокируют проезд бетонными блоками, полицейское и военное оцепление раскинулось до жилых кварталов.Как передает корреспондент РИА Новости, по периметру Капитолийского холма возвели двухметровый забор, за ним вооруженные бойцы национальной гвардии. Площадь вокруг здания конгресса США напоминает военный лагерь: армейские джипы и грузовики, строем ходят солдаты. Вход для гражданских запрещен.Девушка на велосипеде хочет проехать по привычной дороге, патруль у ворот в заборе с северной стороны интересуется, работает ли она в Капитолии и извиняется за доставленные неудобства - придется объезжать. На западной стороне за забором оказался и Отражающий пруд, несколько недель назад он был спущен, и прямо по резиновому покрытию прогуливались любопытствующие американцы. Теперь ближайшие места, откуда можно посмотреть на Капитолий: железнодорожный вокзал, но вид будет испорчен забором, или ступени министерства труда, с них открывается весь Капитолийский холм, и можно наблюдать за занявшей его национальной гвардией.Безлюдные улицыТуристы по привычке приходят фотографироваться к зданию конгресса на пересечение Pennsylvania и Constitution Avaneu. Для журналистов без парламентской аккредитации теперь это ежедневный аттракцион - подойти ближе к Капитолию. Пока телерепортеры рассказывают на фоне армейских грузовиков и вооруженных отрядов, рабочие добавляют новую секцию забора.Пересечение улицы 3 и Pennsylvania Avenue - здесь заканчивается забор вокруг Капитолия, и начинается полицейское оцепление. Автомобилей на улицах нет, только патрульные. На выезд сворачивает даже пожарная машина, несущаяся со включенной мигалкой по пустой улице: водитель вскоре замечает бетонные блоки и выкручивает руль.Улица К полностью блокирована, металлические ограждения и бетонные перекрытия не позволяют въехать в центр города.Доступ на так называемую BLM-плаза на 16-й улице пока открыт - нужно найти дверь в новом ряду окружающего Белый дом забора и перелезть через бетонные блоки. Накануне освежили надпись Black Lives Matter. Надпись "Внутреннему терроризму не рады", нанесенную мелом поверх желтых букв, тоже частично закрасили, осталось "Внутреннему терроризму не".Военные патрули и очередь за продуктамиВокруг площадей и парков - заборы. На перекрестках, помимо бетонных блоков, тенты, под ними готовятся устроить КПП. Таким образом центр города будет легко поделить на секции.Бетонные блоки вдоль Национальной аллеи. Монумент Вашингтону и прямоугольный пруд у мемориала Линкольна обнесены забором. И так до 23-й улицы. На перекрестке с улицей К стоит последний внушительный кордон военных - два грузовика, джип и десяток вооруженных бойцов. Двое латиноамериканцев фотографируются на фоне: "один, два, три", - отсчитывает один по-испански. "Получилось?" - интересуется второй.На противоположном углу - продуктовый магазин, вечером там непривычно людно. Хотя работают пять кассиров, очередь накапливается, администратор пытается руководить и хаотично меняет покупателей местами. Полки не пустые, но некоторые товары заканчиваются. Работники тут же распаковывают новые коробки - ситуация не показательная, дорогой супермаркет почти в центре города. Но такое скопление покупателей впервые за последнюю неделю. И хотя до Капитолия и событий инаугурации отсюда два десятка кварталов, администрация с улыбкой и без паники предупреждает, что накануне и в день инаугурации магазин закроется в шесть часов вечера.Количество бойцов национальной гвардии, о размещении которых в Вашингтоне к 20 января теперь говорят, составляет 25 тысяч, цифра, как и реальное присутствие военных на улицах, растет с каждым днем.
https://ria.ru/20210112/tramp-1592662495.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210116/ubiystvo-1593295102.html
https://ria.ru/20210113/natsgvardiya-1592939785.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593052623_432:0:3161:2047_1920x0_80_0_0_e04e7df99238fa2a496ad231e12559c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
капитолий, вашингтон (город), сша, в мире

"Вести с полей". Что сейчас происходит в Вашингтоне

09:21 16.01.2021
 
© REUTERS / Joshua RobertsВоеннослужащие Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне
Военнослужащие Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© REUTERS / Joshua Roberts
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Капитолийский холм огорожен, к зданию конгресса не подойти ближе, чем на километр, в центре Вашингтона строят заборы и блокируют проезд бетонными блоками, полицейское и военное оцепление раскинулось до жилых кварталов.
Как передает корреспондент РИА Новости, по периметру Капитолийского холма возвели двухметровый забор, за ним вооруженные бойцы национальной гвардии. Площадь вокруг здания конгресса США напоминает военный лагерь: армейские джипы и грузовики, строем ходят солдаты. Вход для гражданских запрещен.
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 05:20Захват Капитолия в Вашингтоне
СМИ: Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне
Девушка на велосипеде хочет проехать по привычной дороге, патруль у ворот в заборе с северной стороны интересуется, работает ли она в Капитолии и извиняется за доставленные неудобства - придется объезжать. На западной стороне за забором оказался и Отражающий пруд, несколько недель назад он был спущен, и прямо по резиновому покрытию прогуливались любопытствующие американцы. Теперь ближайшие места, откуда можно посмотреть на Капитолий: железнодорожный вокзал, но вид будет испорчен забором, или ступени министерства труда, с них открывается весь Капитолийский холм, и можно наблюдать за занявшей его национальной гвардией.

Безлюдные улицы

Туристы по привычке приходят фотографироваться к зданию конгресса на пересечение Pennsylvania и Constitution Avaneu. Для журналистов без парламентской аккредитации теперь это ежедневный аттракцион - подойти ближе к Капитолию. Пока телерепортеры рассказывают на фоне армейских грузовиков и вооруженных отрядов, рабочие добавляют новую секцию забора.
Пересечение улицы 3 и Pennsylvania Avenue - здесь заканчивается забор вокруг Капитолия, и начинается полицейское оцепление. Автомобилей на улицах нет, только патрульные. На выезд сворачивает даже пожарная машина, несущаяся со включенной мигалкой по пустой улице: водитель вскоре замечает бетонные блоки и выкручивает руль.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
Вчера, 09:15
В США рассказали о намерении штурмовавших Капитолий убить конгрессменов
Улица К полностью блокирована, металлические ограждения и бетонные перекрытия не позволяют въехать в центр города.
Доступ на так называемую BLM-плаза на 16-й улице пока открыт - нужно найти дверь в новом ряду окружающего Белый дом забора и перелезть через бетонные блоки. Накануне освежили надпись Black Lives Matter. Надпись "Внутреннему терроризму не рады", нанесенную мелом поверх желтых букв, тоже частично закрасили, осталось "Внутреннему терроризму не".

Военные патрули и очередь за продуктами

Вокруг площадей и парков - заборы. На перекрестках, помимо бетонных блоков, тенты, под ними готовятся устроить КПП. Таким образом центр города будет легко поделить на секции.
Бетонные блоки вдоль Национальной аллеи. Монумент Вашингтону и прямоугольный пруд у мемориала Линкольна обнесены забором. И так до 23-й улицы. На перекрестке с улицей К стоит последний внушительный кордон военных - два грузовика, джип и десяток вооруженных бойцов. Двое латиноамериканцев фотографируются на фоне: "один, два, три", - отсчитывает один по-испански. "Получилось?" - интересуется второй.
Военнослужащие у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 22:03Захват Капитолия в Вашингтоне
Нацгвардия осталась ночевать в Капитолии впервые с Гражданской войны
На противоположном углу - продуктовый магазин, вечером там непривычно людно. Хотя работают пять кассиров, очередь накапливается, администратор пытается руководить и хаотично меняет покупателей местами. Полки не пустые, но некоторые товары заканчиваются. Работники тут же распаковывают новые коробки - ситуация не показательная, дорогой супермаркет почти в центре города. Но такое скопление покупателей впервые за последнюю неделю. И хотя до Капитолия и событий инаугурации отсюда два десятка кварталов, администрация с улыбкой и без паники предупреждает, что накануне и в день инаугурации магазин закроется в шесть часов вечера.
Количество бойцов национальной гвардии, о размещении которых в Вашингтоне к 20 января теперь говорят, составляет 25 тысяч, цифра, как и реальное присутствие военных на улицах, растет с каждым днем.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59ABC: Джулиани объявил об участии в защите Трампа по делу об импичменте
06:50Monde diplomatique заявила о способности "Спутника V" подавить пандемию
06:45"Это похоронный звон": британский журналист предрек распад страны
05:20На МКАД восстановили движение после ДТП с тремя автомобилями
05:18Машинист обратился к россиянам после спасения упавшего на рельсы ребенка
05:15У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение
05:10Миротворцы помогли почти 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
05:06Вильфанд рассказал о сильных крещенских морозах в Москве и области
04:44Опубликовано видео наезда автомобиля на толпу в Петербурге
04:15Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56 человек
04:10Врач дал советы перед крещенскими купаниями во время пандемии
03:45NBC: ФБР расследует версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия
03:42Названы пять российских кораблей, которые доминируют в Черном море
03:38В Бразилии отклонили запрос об экстренном применении "Спутник V"
03:27Минцифры анонсировало эксперимент с водительскими правами в ряде регионов
03:25Источники раскрыли планы России в отношении самолетов "открытого неба"
03:22Глава популярного у сторонников Трампа приложения рассказал об угрозах
03:13Ракетам с метановым двигателем прочат возможность летать до 50 раз
03:13Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде на большей части России
03:06Вильфанд предупредил о сильном потеплении в центре Европейской России
Лента новостейМолния