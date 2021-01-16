https://ria.ru/20210116/vashington-1593297268.html

"Вести с полей". Что сейчас происходит в Вашингтоне

"Вести с полей". Что сейчас происходит в Вашингтоне

Капитолийский холм огорожен, к зданию конгресса не подойти ближе, чем на километр, в центре Вашингтона строят заборы и блокируют проезд бетонными блоками,... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T09:21

2021-01-16T09:21

2021-01-16T09:21

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Капитолийский холм огорожен, к зданию конгресса не подойти ближе, чем на километр, в центре Вашингтона строят заборы и блокируют проезд бетонными блоками, полицейское и военное оцепление раскинулось до жилых кварталов.Как передает корреспондент РИА Новости, по периметру Капитолийского холма возвели двухметровый забор, за ним вооруженные бойцы национальной гвардии. Площадь вокруг здания конгресса США напоминает военный лагерь: армейские джипы и грузовики, строем ходят солдаты. Вход для гражданских запрещен.Девушка на велосипеде хочет проехать по привычной дороге, патруль у ворот в заборе с северной стороны интересуется, работает ли она в Капитолии и извиняется за доставленные неудобства - придется объезжать. На западной стороне за забором оказался и Отражающий пруд, несколько недель назад он был спущен, и прямо по резиновому покрытию прогуливались любопытствующие американцы. Теперь ближайшие места, откуда можно посмотреть на Капитолий: железнодорожный вокзал, но вид будет испорчен забором, или ступени министерства труда, с них открывается весь Капитолийский холм, и можно наблюдать за занявшей его национальной гвардией.Безлюдные улицыТуристы по привычке приходят фотографироваться к зданию конгресса на пересечение Pennsylvania и Constitution Avaneu. Для журналистов без парламентской аккредитации теперь это ежедневный аттракцион - подойти ближе к Капитолию. Пока телерепортеры рассказывают на фоне армейских грузовиков и вооруженных отрядов, рабочие добавляют новую секцию забора.Пересечение улицы 3 и Pennsylvania Avenue - здесь заканчивается забор вокруг Капитолия, и начинается полицейское оцепление. Автомобилей на улицах нет, только патрульные. На выезд сворачивает даже пожарная машина, несущаяся со включенной мигалкой по пустой улице: водитель вскоре замечает бетонные блоки и выкручивает руль.Улица К полностью блокирована, металлические ограждения и бетонные перекрытия не позволяют въехать в центр города.Доступ на так называемую BLM-плаза на 16-й улице пока открыт - нужно найти дверь в новом ряду окружающего Белый дом забора и перелезть через бетонные блоки. Накануне освежили надпись Black Lives Matter. Надпись "Внутреннему терроризму не рады", нанесенную мелом поверх желтых букв, тоже частично закрасили, осталось "Внутреннему терроризму не".Военные патрули и очередь за продуктамиВокруг площадей и парков - заборы. На перекрестках, помимо бетонных блоков, тенты, под ними готовятся устроить КПП. Таким образом центр города будет легко поделить на секции.Бетонные блоки вдоль Национальной аллеи. Монумент Вашингтону и прямоугольный пруд у мемориала Линкольна обнесены забором. И так до 23-й улицы. На перекрестке с улицей К стоит последний внушительный кордон военных - два грузовика, джип и десяток вооруженных бойцов. Двое латиноамериканцев фотографируются на фоне: "один, два, три", - отсчитывает один по-испански. "Получилось?" - интересуется второй.На противоположном углу - продуктовый магазин, вечером там непривычно людно. Хотя работают пять кассиров, очередь накапливается, администратор пытается руководить и хаотично меняет покупателей местами. Полки не пустые, но некоторые товары заканчиваются. Работники тут же распаковывают новые коробки - ситуация не показательная, дорогой супермаркет почти в центре города. Но такое скопление покупателей впервые за последнюю неделю. И хотя до Капитолия и событий инаугурации отсюда два десятка кварталов, администрация с улыбкой и без паники предупреждает, что накануне и в день инаугурации магазин закроется в шесть часов вечера.Количество бойцов национальной гвардии, о размещении которых в Вашингтоне к 20 января теперь говорят, составляет 25 тысяч, цифра, как и реальное присутствие военных на улицах, растет с каждым днем.

https://ria.ru/20210112/tramp-1592662495.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210116/ubiystvo-1593295102.html

https://ria.ru/20210113/natsgvardiya-1592939785.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, вашингтон (город), сша, в мире