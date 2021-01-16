Депутат выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил РИА Новости, что он против обязательной прививки от коронавируса для представителей контактных профессий.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с РИА Новости высказал мнение, что вакцинацию от коронавируса в России можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий. В качестве примера специалист привел вакцинацию от гриппа, к которой по контракту чаще всего обязывают врачей и учителей.
По словам Нилова, людям необходимо разъяснять пользу вакцинации, но не навязывать ее, так как это может привести к социальной и политической напряженности.
"Была региональная неделя, я вернулся из Смоленской области, где многие граждане выражали обеспокоенность тем, что их понуждают вакцинироваться, вот понуждать не надо. Надо разъяснять, объяснять и склонять к добровольному действию, объясняя, что эта мера направлена на то, чтобы не допустить распространение заболевания", - сказал Нилов.
Парламентарий пояснил, что законодательство на данный момент позволяет включать в трудовой контракт подобные требования.
"Не надо даже Трудовой кодекс править. Но к чему это приведет? Я считаю, что все должно быть добровольно, но при этом вопрос разъяснения, пропаганды и агитации можно было усилить, но каждый должен сам для себя принимать решение", - добавил Нилов.
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