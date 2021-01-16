https://ria.ru/20210116/vaktsinatsiya-1593355255.html

Депутат выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

Депутат выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил РИА Новости, что он против обязательной прививки от коронавируса для представителей... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T20:39

2021-01-16T20:39

2021-01-16T20:39

распространение коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

ярослав нилов

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил РИА Новости, что он против обязательной прививки от коронавируса для представителей контактных профессий.Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с РИА Новости высказал мнение, что вакцинацию от коронавируса в России можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий. В качестве примера специалист привел вакцинацию от гриппа, к которой по контракту чаще всего обязывают врачей и учителей.По словам Нилова, людям необходимо разъяснять пользу вакцинации, но не навязывать ее, так как это может привести к социальной и политической напряженности.Парламентарий пояснил, что законодательство на данный момент позволяет включать в трудовой контракт подобные требования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html

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2021

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владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ярослав нилов, здоровье - общество