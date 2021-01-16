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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210116/vaktsinatsiya-1593355255.html
Депутат выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
Депутат выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил РИА Новости, что он против обязательной прививки от коронавируса для представителей... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T20:39
2021-01-16T20:39
распространение коронавируса
владислав жемчугов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
ярослав нилов
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил РИА Новости, что он против обязательной прививки от коронавируса для представителей контактных профессий.Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с РИА Новости высказал мнение, что вакцинацию от коронавируса в России можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий. В качестве примера специалист привел вакцинацию от гриппа, к которой по контракту чаще всего обязывают врачей и учителей.По словам Нилова, людям необходимо разъяснять пользу вакцинации, но не навязывать ее, так как это может привести к социальной и политической напряженности.Парламентарий пояснил, что законодательство на данный момент позволяет включать в трудовой контракт подобные требования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ярослав нилов, здоровье - общество

Депутат выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

20:39 16.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник достает из холодильника вакцину "Спутник V" от коронавируса COVID-1
Медработник достает из холодильника вакцину Спутник V от коронавируса COVID-1 - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил РИА Новости, что он против обязательной прививки от коронавируса для представителей контактных профессий.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с РИА Новости высказал мнение, что вакцинацию от коронавируса в России можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий. В качестве примера специалист привел вакцинацию от гриппа, к которой по контракту чаще всего обязывают врачей и учителей.
вакцины - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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Вся правда о российских вакцинах от коронавирусаЛучшей защитой от инфекционных заболеваний считается вакцинация. COVID-19 не исключение. Отвечаем на главные вопросы о российских вакцинах от коронавируса.
По словам Нилова, людям необходимо разъяснять пользу вакцинации, но не навязывать ее, так как это может привести к социальной и политической напряженности.

"Была региональная неделя, я вернулся из Смоленской области, где многие граждане выражали обеспокоенность тем, что их понуждают вакцинироваться, вот понуждать не надо. Надо разъяснять, объяснять и склонять к добровольному действию, объясняя, что эта мера направлена на то, чтобы не допустить распространение заболевания", - сказал Нилов.

Парламентарий пояснил, что законодательство на данный момент позволяет включать в трудовой контракт подобные требования.

"Не надо даже Трудовой кодекс править. Но к чему это приведет? Я считаю, что все должно быть добровольно, но при этом вопрос разъяснения, пропаганды и агитации можно было усилить, но каждый должен сам для себя принимать решение", - добавил Нилов.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВладислав ЖемчуговКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЯрослав НиловЗдоровье - Общество
 
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