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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210116/vaktsinatsiya-1593329823.html
В Солсберийском соборе открыли центр вакцинации от коронавируса
В Солсберийском соборе открыли центр вакцинации от коронавируса
Солсберийский собор в английском графстве Уилтшир временно стал центром вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T15:21
2021-01-16T15:21
распространение коронавируса
солсбери
уилтшир
англия
в мире
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Солсберийский собор в английском графстве Уилтшир временно стал центром вакцинации от коронавируса."Наши двери были закрыты с тех пор, как страна перешла на пятый уровень (связанных с коронавирусом ограничений), но сегодня NHS (Национальная система здравоохранения Англии) пригласила представителей общественности в наше здание по очень важной причине", - говорится в сообщении в Twitter собора.Как отмечает издание Guardian, во время вакцинации, которая будет проходить в сопровождении органной музыки, прививки от коронавируса смогут получить люди старше 80 лет."Мы гордимся тем, что играем роль в программе вакцинации, которая спасает жизни и вселяет реальную надежду в эти трудные времена", - сказал настоятель собора Николас Пападопулос.Службы в Солсберийском соборе, история которого насчитывает 800 лет, в настоящее время проходят в режиме онлайн. Посетить храм разрешено только тем, кого для вакцинации пригласила Национальная система здравоохранения. Всех их просили явиться не раньше, чем за пять минут до назначенного времени.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. При этом уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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солсбери, уилтшир, англия, в мире

В Солсберийском соборе открыли центр вакцинации от коронавируса

15:21 16.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСобор Девы Марии в английском городе Солсбери
Собор Девы Марии в английском городе Солсбери - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Солсберийский собор в английском графстве Уилтшир временно стал центром вакцинации от коронавируса.
"Наши двери были закрыты с тех пор, как страна перешла на пятый уровень (связанных с коронавирусом ограничений), но сегодня NHS (Национальная система здравоохранения Англии) пригласила представителей общественности в наше здание по очень важной причине", - говорится в сообщении в Twitter собора.
Как отмечает издание Guardian, во время вакцинации, которая будет проходить в сопровождении органной музыки, прививки от коронавируса смогут получить люди старше 80 лет.
"Мы гордимся тем, что играем роль в программе вакцинации, которая спасает жизни и вселяет реальную надежду в эти трудные времена", - сказал настоятель собора Николас Пападопулос.
Службы в Солсберийском соборе, история которого насчитывает 800 лет, в настоящее время проходят в режиме онлайн. Посетить храм разрешено только тем, кого для вакцинации пригласила Национальная система здравоохранения. Всех их просили явиться не раньше, чем за пять минут до назначенного времени.
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С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. При этом уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаСолсбериУилтширАнглияВ мире
 
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