https://ria.ru/20210116/vaktsinatsiya-1593326072.html

Первая волна вакцинации от COVID-19 в Индии займет до шести месяцев

Первая волна вакцинации от COVID-19 в Индии займет до шести месяцев

Первая волна начавшейся в субботу вакцинации от коронавируса в Индии займет до шести месяцев, сообщил министр здравоохранения страны Харш Вардхан. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T14:48

2021-01-16T14:48

2021-01-16T14:48

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

нарендра моди

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 янв – РИА Новости. Первая волна начавшейся в субботу вакцинации от коронавируса в Индии займет до шести месяцев, сообщил министр здравоохранения страны Харш Вардхан."В первой части этой стратегии мы намереваемся вакцинировать 300 миллионов человек, как я уже сказал, медиков, людей, которые борются с коронавирусом, людей старше 50 лет и людей с сопутствующими заболеваниями. Как только у нас появится (достаточно) вакцины, мы считаем, что через шесть месяцев сможем завершить эту часть", - сказал Вардхан журналистам.Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе видеоконференции в субботу запустил всеиндийскую кампанию вакцинации. В стране открылись около 3 тысяч прививочных центров, в столице Индии Дели - более 80. Власти планируют постепенно увеличивать число таких центров - до конца января в Индии планируется открыть 5 тысяч подобных мест, а к марту - до 12 тысяч.На данный момент в Индии разрешено применение только двух вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и отечественной Covaxin. Вместе с тем, как сообщил ранее первый замминистра здравоохранения Раджеш Бхушан, вскоре власти страны могут рассмотреть вопрос применения еще четырех вакцин, в том числе российской "Спутник V".Ежедневно в каждом из прививочных центров вакцину получат около 100 человек. Во избежание путаницы в каждом конкретном месте будет доступна вакцина только одной марки - Covieshield или Covaxin. Вся информация о вакцинации будет записана в разработанном минздравом Индии приложении Co-WIN, где в режиме реального времени можно получить информацию о наличии вакцины и о состоянии здоровья получателей вакцины от коронавируса.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,5 миллионов случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,1 миллиона человек, продолжают лечение около 211 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 152 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, нарендра моди, индия, в мире