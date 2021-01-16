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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210116/vaktsinatsiya-1593326072.html
Первая волна вакцинации от COVID-19 в Индии займет до шести месяцев
Первая волна вакцинации от COVID-19 в Индии займет до шести месяцев
Первая волна начавшейся в субботу вакцинации от коронавируса в Индии займет до шести месяцев, сообщил министр здравоохранения страны Харш Вардхан. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T14:48
2021-01-16T14:48
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
нарендра моди
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 янв – РИА Новости. Первая волна начавшейся в субботу вакцинации от коронавируса в Индии займет до шести месяцев, сообщил министр здравоохранения страны Харш Вардхан."В первой части этой стратегии мы намереваемся вакцинировать 300 миллионов человек, как я уже сказал, медиков, людей, которые борются с коронавирусом, людей старше 50 лет и людей с сопутствующими заболеваниями. Как только у нас появится (достаточно) вакцины, мы считаем, что через шесть месяцев сможем завершить эту часть", - сказал Вардхан журналистам.Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе видеоконференции в субботу запустил всеиндийскую кампанию вакцинации. В стране открылись около 3 тысяч прививочных центров, в столице Индии Дели - более 80. Власти планируют постепенно увеличивать число таких центров - до конца января в Индии планируется открыть 5 тысяч подобных мест, а к марту - до 12 тысяч.На данный момент в Индии разрешено применение только двух вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и отечественной Covaxin. Вместе с тем, как сообщил ранее первый замминистра здравоохранения Раджеш Бхушан, вскоре власти страны могут рассмотреть вопрос применения еще четырех вакцин, в том числе российской "Спутник V".Ежедневно в каждом из прививочных центров вакцину получат около 100 человек. Во избежание путаницы в каждом конкретном месте будет доступна вакцина только одной марки - Covieshield или Covaxin. Вся информация о вакцинации будет записана в разработанном минздравом Индии приложении Co-WIN, где в режиме реального времени можно получить информацию о наличии вакцины и о состоянии здоровья получателей вакцины от коронавируса.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,5 миллионов случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,1 миллиона человек, продолжают лечение около 211 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 152 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, нарендра моди, индия, в мире

Первая волна вакцинации от COVID-19 в Индии займет до шести месяцев

14:48 16.01.2021
 
© РИА Новости / Игорь ЖуравлевСтарт масштабной вакцинации от коронавируса в Индии
Старт масштабной вакцинации от коронавируса в Индии - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Игорь Журавлев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 янв – РИА Новости. Первая волна начавшейся в субботу вакцинации от коронавируса в Индии займет до шести месяцев, сообщил министр здравоохранения страны Харш Вардхан.
"В первой части этой стратегии мы намереваемся вакцинировать 300 миллионов человек, как я уже сказал, медиков, людей, которые борются с коронавирусом, людей старше 50 лет и людей с сопутствующими заболеваниями. Как только у нас появится (достаточно) вакцины, мы считаем, что через шесть месяцев сможем завершить эту часть", - сказал Вардхан журналистам.
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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Разработка вакцин против COVID-19 в России и мире
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе видеоконференции в субботу запустил всеиндийскую кампанию вакцинации. В стране открылись около 3 тысяч прививочных центров, в столице Индии Дели - более 80. Власти планируют постепенно увеличивать число таких центров - до конца января в Индии планируется открыть 5 тысяч подобных мест, а к марту - до 12 тысяч.
На данный момент в Индии разрешено применение только двух вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и отечественной Covaxin. Вместе с тем, как сообщил ранее первый замминистра здравоохранения Раджеш Бхушан, вскоре власти страны могут рассмотреть вопрос применения еще четырех вакцин, в том числе российской "Спутник V".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Ежедневно в каждом из прививочных центров вакцину получат около 100 человек. Во избежание путаницы в каждом конкретном месте будет доступна вакцина только одной марки - Covieshield или Covaxin. Вся информация о вакцинации будет записана в разработанном минздравом Индии приложении Co-WIN, где в режиме реального времени можно получить информацию о наличии вакцины и о состоянии здоровья получателей вакцины от коронавируса.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,5 миллионов случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,1 миллиона человек, продолжают лечение около 211 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 152 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Нарендра МодиИндияВ мире
 
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