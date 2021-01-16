https://ria.ru/20210116/vaktsinatsiya-1593296200.html

В Москве расширили программу вакцинации от коронавируса

В Москве расширили программу вакцинации от коронавируса

С 19 января вакцинация от коронавируса станет доступна для новых категорий москвичей, сообщил в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T09:05

2021-01-16T09:05

2021-01-16T14:01

сергей собянин

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587882119_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f6d803197916b7002cc80e0bcd8ec344.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. С 19 января вакцинация от коронавируса станет доступна для новых категорий москвичей, сообщил в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.Мэр напомнил, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных. Записаться на прививку можно на портале mos.ru.Вакцинация от COVID-19 стартовала в столице 5 декабря. Первыми начали прививать основные группы риска — врачей, учителей, социальных работников, затем список этих категорий постоянно расширяли. Как сообщила накануне вице-мэр Анастасия Ракова, теперь для вакцинации не нужна справка с места работы, достаточно назвать отрасль.Пройти вакцинацию могут москвичи в возрасте от 18, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Вакцина в массы: в Москве начали прививать от COVID-19 В России начали прививать население от COVID-19. Массовую вакцинацию начали проводить в Москве в поликлинике №121. Пациенты проходят осмотр и получают первый компонент препарата "Спутник V". После всех процедур граждане также получают сертификат о вакцинации. В столице записаться на прививку можно электронно. Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась в субботу по поручению президента Владимира Путина. Она будет бесплатной и добровольной. 2021-01-16T09:05 true PT1M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество