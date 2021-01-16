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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210116/vaktsinatsiya-1593296200.html
В Москве расширили программу вакцинации от коронавируса
В Москве расширили программу вакцинации от коронавируса
С 19 января вакцинация от коронавируса станет доступна для новых категорий москвичей, сообщил в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T09:05
2021-01-16T14:01
сергей собянин
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. С 19 января вакцинация от коронавируса станет доступна для новых категорий москвичей, сообщил в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.Мэр напомнил, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных. Записаться на прививку можно на портале mos.ru.Вакцинация от COVID-19 стартовала в столице 5 декабря. Первыми начали прививать основные группы риска — врачей, учителей, социальных работников, затем список этих категорий постоянно расширяли. Как сообщила накануне вице-мэр Анастасия Ракова, теперь для вакцинации не нужна справка с места работы, достаточно назвать отрасль.Пройти вакцинацию могут москвичи в возрасте от 18, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Вакцина в массы: в Москве начали прививать от COVID-19
В России начали прививать население от COVID-19. Массовую вакцинацию начали проводить в Москве в поликлинике №121. Пациенты проходят осмотр и получают первый компонент препарата "Спутник V". После всех процедур граждане также получают сертификат о вакцинации. В столице записаться на прививку можно электронно. Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась в субботу по поручению президента Владимира Путина. Она будет бесплатной и добровольной.
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сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве расширили программу вакцинации от коронавируса

09:05 16.01.2021 (обновлено: 14:01 16.01.2021)
 
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. С 19 января вакцинация от коронавируса станет доступна для новых категорий москвичей, сообщил в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане", — написал он.

Мэр напомнил, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных. Записаться на прививку можно на портале mos.ru.
Вакцинация от COVID-19 стартовала в столице 5 декабря. Первыми начали прививать основные группы риска — врачей, учителей, социальных работников, затем список этих категорий постоянно расширяли. Как сообщила накануне вице-мэр Анастасия Ракова, теперь для вакцинации не нужна справка с места работы, достаточно назвать отрасль.
Пройти вакцинацию могут москвичи в возрасте от 18, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаСергей СобянинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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