https://ria.ru/20210116/vaktsinatsiya-1593295612.html

В Индии стартовала масштабная вакцинация от коронавируса

В Индии стартовала масштабная вакцинация от коронавируса

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Индии в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T08:56

2021-01-16T08:56

2021-01-16T12:14

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

нарендра моди

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 янв – РИА Новости. Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Индии в субботу, передает корреспондент РИА Новости.Старт программе дал премьер-министр Индии Нарендра Моди, запустивший всеиндийскую кампанию вакцинации в ходе видеоконференции."Обычно на создание вакцины уходит много лет, но за такой короткий промежуток времени (в рамках программы) "Сделано в Индии" готовы не одна, а две вакцины. Между тем, работа над другими вакцинами продвигается быстрыми темпами", - сказал Моди.Он призвал даже после вакцинации не забывать надевать маски и поддерживать социальную дистанцию и отметил, что эксперты предполагают, что между введениями двух доз вакцины может пройти почти месяц.На данный момент в Индии разрешено применение только двух вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и отечественной Covaxin. Вместе с тем, как сообщил ранее первый замминистра здравоохранения Раджеш Бхушан, вскоре власти страны могут рассмотреть вопрос применения еще четырех вакцин, в том числе российской "Спутник V".В стране открылись около 3 тысяч прививочных центров, в столице Индии Дели - более 80. Власти планируют постепенно увеличивать число таких центров - до конца января в Индии планируется открыть 5 тысяч подобных мест, а к марту - до 12 тысяч.В первый день вакцинации в каждом из пунктов вакцину получат около 100 человек. Во избежание путаницы в каждом конкретном месте будет доступна вакцина только одной марки - Covieshield или Covaxin.На первом этапе вакцину получат около 30 миллионов медицинских работников и те, кто помогают им в борьбе с коронавирусом - полиция и сотрудники экстренных служб. Далее прививка будет сделана людям старше 50 лет и людям с сопутствующими заболеваниями, эта волна вакцинации затронет около 270 миллионов человек.Разработавшая Covaxin компания Bharat Biotech, которая первоначально подписала соглашение о поставке 55 тысяч доз вакцины, заявила в среду, что отправила её в 11 городов, в том числе в Дели и ряд других крупных городов. В свою очередь Институт сыворотки Индии, проводивший испытания вакцины Covieshield, направил ее в 60 точек по всей стране.Вся информация о вакцинации будет записана в разработанном минздравом Индии приложении Co-WIN, где в режиме реального времени можно получить информацию о наличии вакцины и о состоянии здоровья получателей вакцины от коронавируса.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,5 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,1 миллиона человек, продолжают лечение около 211 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 152 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html

https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593243478.html

https://ria.ru/20210116/zaschita-1593295327.html

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, нарендра моди, индия, в мире