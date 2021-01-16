https://ria.ru/20210116/vaktsinatsiya-1593295612.html
В Индии стартовала масштабная вакцинация от коронавируса
В Индии стартовала масштабная вакцинация от коронавируса
Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Индии в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T08:56
2021-01-16T08:56
2021-01-16T12:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
нарендра моди
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/10/1593311748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1a818f1d025593139c8dfc271314358c.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 янв – РИА Новости. Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Индии в субботу, передает корреспондент РИА Новости.Старт программе дал премьер-министр Индии Нарендра Моди, запустивший всеиндийскую кампанию вакцинации в ходе видеоконференции."Обычно на создание вакцины уходит много лет, но за такой короткий промежуток времени (в рамках программы) "Сделано в Индии" готовы не одна, а две вакцины. Между тем, работа над другими вакцинами продвигается быстрыми темпами", - сказал Моди.Он призвал даже после вакцинации не забывать надевать маски и поддерживать социальную дистанцию и отметил, что эксперты предполагают, что между введениями двух доз вакцины может пройти почти месяц.На данный момент в Индии разрешено применение только двух вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и отечественной Covaxin. Вместе с тем, как сообщил ранее первый замминистра здравоохранения Раджеш Бхушан, вскоре власти страны могут рассмотреть вопрос применения еще четырех вакцин, в том числе российской "Спутник V".В стране открылись около 3 тысяч прививочных центров, в столице Индии Дели - более 80. Власти планируют постепенно увеличивать число таких центров - до конца января в Индии планируется открыть 5 тысяч подобных мест, а к марту - до 12 тысяч.В первый день вакцинации в каждом из пунктов вакцину получат около 100 человек. Во избежание путаницы в каждом конкретном месте будет доступна вакцина только одной марки - Covieshield или Covaxin.На первом этапе вакцину получат около 30 миллионов медицинских работников и те, кто помогают им в борьбе с коронавирусом - полиция и сотрудники экстренных служб. Далее прививка будет сделана людям старше 50 лет и людям с сопутствующими заболеваниями, эта волна вакцинации затронет около 270 миллионов человек.Разработавшая Covaxin компания Bharat Biotech, которая первоначально подписала соглашение о поставке 55 тысяч доз вакцины, заявила в среду, что отправила её в 11 городов, в том числе в Дели и ряд других крупных городов. В свою очередь Институт сыворотки Индии, проводивший испытания вакцины Covieshield, направил ее в 60 точек по всей стране.Вся информация о вакцинации будет записана в разработанном минздравом Индии приложении Co-WIN, где в режиме реального времени можно получить информацию о наличии вакцины и о состоянии здоровья получателей вакцины от коронавируса.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,5 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,1 миллиона человек, продолжают лечение около 211 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 152 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html
https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593243478.html
https://ria.ru/20210116/zaschita-1593295327.html
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/10/1593311748_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c8fe22bed6bb3e9c2f61a40136001e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, нарендра моди, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 янв – РИА Новости. Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Индии в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Старт программе дал премьер-министр Индии Нарендра Моди
, запустивший всеиндийскую кампанию вакцинации в ходе видеоконференции.
1 из 3
Старт масштабной вакцинации от коронавируса в Индии
2 из 3
Старт масштабной вакцинации от коронавируса в Индии
3 из 3
Старт масштабной вакцинации от коронавируса в Индии
1 из 3
Старт масштабной вакцинации от коронавируса в Индии
2 из 3
Старт масштабной вакцинации от коронавируса в Индии
3 из 3
Старт масштабной вакцинации от коронавируса в Индии
"Обычно на создание вакцины уходит много лет, но за такой короткий промежуток времени (в рамках программы) "Сделано в Индии" готовы не одна, а две вакцины. Между тем, работа над другими вакцинами продвигается быстрыми темпами", - сказал Моди.
Он призвал даже после вакцинации не забывать надевать маски и поддерживать социальную дистанцию и отметил, что эксперты предполагают, что между введениями двух доз вакцины может пройти почти месяц.
На данный момент в Индии разрешено применение только двух вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и отечественной Covaxin. Вместе с тем, как сообщил ранее первый замминистра здравоохранения Раджеш Бхушан, вскоре власти страны могут рассмотреть вопрос применения еще четырех вакцин, в том числе российской "Спутник V".
В стране открылись около 3 тысяч прививочных центров, в столице Индии Дели
- более 80. Власти планируют постепенно увеличивать число таких центров - до конца января в Индии планируется открыть 5 тысяч подобных мест, а к марту - до 12 тысяч.
В первый день вакцинации в каждом из пунктов вакцину получат около 100 человек. Во избежание путаницы в каждом конкретном месте будет доступна вакцина только одной марки - Covieshield или Covaxin.
На первом этапе вакцину получат около 30 миллионов медицинских работников и те, кто помогают им в борьбе с коронавирусом - полиция и сотрудники экстренных служб. Далее прививка будет сделана людям старше 50 лет и людям с сопутствующими заболеваниями, эта волна вакцинации затронет около 270 миллионов человек.
Разработавшая Covaxin компания Bharat Biotech, которая первоначально подписала соглашение о поставке 55 тысяч доз вакцины, заявила в среду, что отправила её в 11 городов, в том числе в Дели и ряд других крупных городов. В свою очередь Институт сыворотки Индии, проводивший испытания вакцины Covieshield, направил ее в 60 точек по всей стране.
Вся информация о вакцинации будет записана в разработанном минздравом Индии приложении Co-WIN, где в режиме реального времени можно получить информацию о наличии вакцины и о состоянии здоровья получателей вакцины от коронавируса.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,5 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,1 миллиона человек, продолжают лечение около 211 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 152 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.