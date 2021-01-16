https://ria.ru/20210116/vaktsina-1593334227.html

Pfizer и BioNTech нарастят мощности для производства вакцины от COVID-19

Pfizer и BioNTech нарастят мощности для производства вакцины от COVID-19

Компании Pfizer и BioNTech разработали план, чтобы увеличить производство вакцин от коронавируса, говорится в заявлении компаний. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T16:03

2021-01-16T16:03

2021-01-16T16:03

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

евросоюз

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Компании Pfizer и BioNTech разработали план, чтобы увеличить производство вакцин от коронавируса, говорится в заявлении компаний.Отмечается, что модернизация производства временно приведет к сокращению объемов поставок.Ранее ряд стран Евросоюза заявили о том, что получают вакцины от коронавируса в меньшем количестве, чем ожидалось, и пожаловались на неопределенные сроки будущих поставок вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210116/sputnik-v--argentine-esche-300-tysyach-doz-vaktsiny-letit-v-buenos-ayros-1593315912.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, евросоюз