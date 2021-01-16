Pfizer и BioNTech нарастят мощности для производства вакцины от COVID-19
© AP Photo / Ariel SchalitФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
© AP Photo / Ariel Schalit
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Компании Pfizer и BioNTech разработали план, чтобы увеличить производство вакцин от коронавируса, говорится в заявлении компаний.
"Pfizer и BioNTech разработали план, который позволит нарастить производственные мощности в Европе и поставить намного больше доз во втором квартале", - говорится в заявлении.
Вчера, 13:06"Спутник V" – Аргентине: еще 300 тысяч доз вакцины летит в Буэнос-АйросВторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" отправлена в Буэнос-Айрес из московского аэропорта Шереметьево в пятницу. Авиалайнер компании Aerolineas Argentinas доставит в Аргентину еще 300 тысяч доз российской вакцины.
Отмечается, что модернизация производства временно приведет к сокращению объемов поставок.
"Мы вернемся к изначальному графику поставок в Европейский союз на неделе, которая начнется 25 января, увеличенные поставки буду производиться с недели, которая начнется 15 февраля, что позволит нам поставить дозы вакцин в полном оговоренном объеме в первом квартале и намного больше во втором квартале," - сообщают компании.
Ранее ряд стран Евросоюза заявили о том, что получают вакцины от коронавируса в меньшем количестве, чем ожидалось, и пожаловались на неопределенные сроки будущих поставок вакцины.
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