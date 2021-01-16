https://ria.ru/20210116/vaktsina-1593312541.html

Сербия еще не получила ни одной дозы вакцины через европейский фонд COVAX

Сербия еще не получила ни одной дозы вакцины через европейский фонд COVAX

Президент Сербии Александр Вучич в субботу лично встретил в аэропорту Белграда первую партию в миллион доз вакцины от коронавируса производства Sinopharm из... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T12:21

2021-01-16T12:21

2021-01-16T12:44

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

александр вучич

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 16 янв - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в субботу лично встретил в аэропорту Белграда первую партию в миллион доз вакцины от коронавируса производства Sinopharm из КНР.Глава государства утром с послом КНР Чен Бо и министром здравоохранения Златибором Лончаром встретил в аэропорту "Никола Тесла" самолет национального авиаперевозчика Air Serbia, который доставил в Сербию из КНР 1 миллион доз вакцины китайского производства. Сербский лидер, отвечая на вопрос журналистов в четверг, ждёт ли он вакцину производства КНР, чтобы сделать прививку, сербский лидер ответил, что "все равно", какую вакцину примет он и члены его семьи.Сразу началась выгрузка контейнеров с вакциной. По словам президента Сербии, его страна стала первой в Европе, которая получила такое значительное количество вакцины производства Sinopharm, за что он еще раз поблагодарил руководство КНР и посла. Вучич уточнил, что ранее Белград заплатил несколько миллионов евро за развитие и поставку вакцин через механизм распределения COVAX, но, как, и другие страны региона, не получил ни одной дозы.По данным кризисного штаба Сербии, вакцина из КНР, как и предыдущие, Pfizer и "Спутник V", получит сначала временное разрешение на применение от госрегулятора - Агентства по лекарствам и медицинским средствам, а затем и постоянную регистрацию.Вторую инъекцию вакцины американо-германского производства Pfizer и BioNTech в четверг приняла премьер Сербии Ана Брнабич, с которой 24 декабря началась вакцинация в стране. Брнабич заявляла, что официальный Белград имеет договоренности с различными производителями на 8 миллионов доз вакцины для 4 миллионов человек. Вучич в четверг заявил о готовности властей вакцинировать 80% населения семимиллионной страны от COVID-19 препаратами от различных производителей.Госсекретарь минздрава Сербии Мирсад Джерлек, глава МВД страны Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделали 6 января прививку от коронавируса российской вакциной. Правительство Сербии в тот же день подтвердило поставку большой партии "Спутник V" в ближайший месяц. В Twitter-аккаунте вакцины было заявлено, что Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии договорились о поставках в страну 2 миллионов доз вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592140018.html

https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, александр вучич, сербия, в мире