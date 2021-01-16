https://ria.ru/20210116/timati-1593212665.html

Тимати показал кольцо за миллиард рублей

Тимати показал кольцо за миллиард рублей

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) разместил в Instagram видео из ювелирного салона, на котором рассматривает роскошное кольцо за 16 миллионов долларов (по нынешнему... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T07:16

2021-01-16T07:16

2021-01-16T07:16

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тимати (тимур юнусов)

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) разместил в Instagram видео из ювелирного салона, на котором рассматривает роскошное кольцо за 16 миллионов долларов (по нынешнему курсу это больше одного миллиарда рублей). В ролике хип-хоп исполнитель обсуждает с ювелиром украшение с 75-каратным драгоценным камнем и в шуточной форме интересуется, есть ли у него шанс получить положительный ответ от избранницы, если с таким кольцом делать предложение. "Ну все, тогда будем пробовать", — заявил рэпер. Но когда услышал, что кольцо стоит 16 миллионов долларов, произнес: "Все, я выключаю камеру". В комментариях пользователи стали гадать: для кого Тимати присматривал кольцо?Некоторые предположили, что для финалистки реалити-шоу "Холостяк" (однако передачу эту уже отсняли), а кто-то вспомнил про экс-возлюбленную Тимати — модель Анастасию Решетову. "Надеюсь, кольцо для Анастасии", — написала одна из поклонниц.

https://ria.ru/20210111/reshetova-1592574226.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, тимати (тимур юнусов)