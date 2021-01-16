https://ria.ru/20210116/timati-1593212665.html
Тимати показал кольцо за миллиард рублей
Тимати показал кольцо за миллиард рублей
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) разместил в Instagram видео из ювелирного салона, на котором рассматривает роскошное кольцо за 16 миллионов долларов (по нынешнему... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T07:16
2021-01-16T07:16
2021-01-16T07:16
шоубиз
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тимати (тимур юнусов)
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) разместил в Instagram видео из ювелирного салона, на котором рассматривает роскошное кольцо за 16 миллионов долларов (по нынешнему курсу это больше одного миллиарда рублей). В ролике хип-хоп исполнитель обсуждает с ювелиром украшение с 75-каратным драгоценным камнем и в шуточной форме интересуется, есть ли у него шанс получить положительный ответ от избранницы, если с таким кольцом делать предложение. "Ну все, тогда будем пробовать", — заявил рэпер. Но когда услышал, что кольцо стоит 16 миллионов долларов, произнес: "Все, я выключаю камеру". В комментариях пользователи стали гадать: для кого Тимати присматривал кольцо?Некоторые предположили, что для финалистки реалити-шоу "Холостяк" (однако передачу эту уже отсняли), а кто-то вспомнил про экс-возлюбленную Тимати — модель Анастасию Решетову. "Надеюсь, кольцо для Анастасии", — написала одна из поклонниц.
https://ria.ru/20210111/reshetova-1592574226.html
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знаменитости, звезды, тимати (тимур юнусов)
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) разместил
в Instagram видео из ювелирного салона, на котором рассматривает роскошное кольцо за 16 миллионов долларов (по нынешнему курсу это больше одного миллиарда рублей).
В ролике хип-хоп исполнитель обсуждает с ювелиром украшение с 75-каратным драгоценным камнем и в шуточной форме интересуется, есть ли у него шанс получить положительный ответ от избранницы, если с таким кольцом делать предложение.
"Я думаю, что она не откажет. Есть, конечно, люди, которые откажут, но процентов 90 все-таки скажут "да", — ответил ювелир.
"Ну все, тогда будем пробовать", — заявил рэпер. Но когда услышал, что кольцо стоит 16 миллионов долларов, произнес: "Все, я выключаю камеру".
В комментариях пользователи стали гадать: для кого Тимати присматривал кольцо?
Некоторые предположили, что для финалистки реалити-шоу "Холостяк" (однако передачу эту уже отсняли), а кто-то вспомнил про экс-возлюбленную Тимати — модель Анастасию Решетову. "Надеюсь, кольцо для Анастасии", — написала одна из поклонниц.