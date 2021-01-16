Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210116/timati-1593212665.html
Тимати показал кольцо за миллиард рублей
Тимати показал кольцо за миллиард рублей
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) разместил в Instagram видео из ювелирного салона, на котором рассматривает роскошное кольцо за 16 миллионов долларов (по нынешнему... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T07:16
2021-01-16T07:16
шоубиз
знаменитости
звезды
тимати (тимур юнусов)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593212840_0:271:1406:1062_1920x0_80_0_0_ae209fb002a098bec80b74c4200102fd.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) разместил в Instagram видео из ювелирного салона, на котором рассматривает роскошное кольцо за 16 миллионов долларов (по нынешнему курсу это больше одного миллиарда рублей). В ролике хип-хоп исполнитель обсуждает с ювелиром украшение с 75-каратным драгоценным камнем и в шуточной форме интересуется, есть ли у него шанс получить положительный ответ от избранницы, если с таким кольцом делать предложение. "Ну все, тогда будем пробовать", — заявил рэпер. Но когда услышал, что кольцо стоит 16 миллионов долларов, произнес: "Все, я выключаю камеру". В комментариях пользователи стали гадать: для кого Тимати присматривал кольцо?Некоторые предположили, что для финалистки реалити-шоу "Холостяк" (однако передачу эту уже отсняли), а кто-то вспомнил про экс-возлюбленную Тимати — модель Анастасию Решетову. "Надеюсь, кольцо для Анастасии", — написала одна из поклонниц.
https://ria.ru/20210111/reshetova-1592574226.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593212840_0:139:1406:1194_1920x0_80_0_0_066c537e935875df615b6f282e4e667a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, звезды, тимати (тимур юнусов)

Тимати показал кольцо за миллиард рублей

07:16 16.01.2021
 
© Instagram @timatiofficialКольцо, выложенное в инстаграме исполнителя Тимати
Кольцо, выложенное в инстаграме исполнителя Тимати - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© Instagram @timatiofficial
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) разместил в Instagram видео из ювелирного салона, на котором рассматривает роскошное кольцо за 16 миллионов долларов (по нынешнему курсу это больше одного миллиарда рублей).
В ролике хип-хоп исполнитель обсуждает с ювелиром украшение с 75-каратным драгоценным камнем и в шуточной форме интересуется, есть ли у него шанс получить положительный ответ от избранницы, если с таким кольцом делать предложение.

"Я думаю, что она не откажет. Есть, конечно, люди, которые откажут, но процентов 90 все-таки скажут "да", — ответил ювелир.

"Ну все, тогда будем пробовать", — заявил рэпер. Но когда услышал, что кольцо стоит 16 миллионов долларов, произнес: "Все, я выключаю камеру".
В комментариях пользователи стали гадать: для кого Тимати присматривал кольцо?
Некоторые предположили, что для финалистки реалити-шоу "Холостяк" (однако передачу эту уже отсняли), а кто-то вспомнил про экс-возлюбленную Тимати — модель Анастасию Решетову. "Надеюсь, кольцо для Анастасии", — написала одна из поклонниц.
Певец Тимур Юнусов (Тимати) и модель Анастасия Решетова во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 20:02Шоубиз
Решетова ответила на слухи о воссоединении с Тимати
 
ШоубизЗнаменитостизвездыТимати (Тимур Юнусов)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59ABC: Джулиани объявил об участии в защите Трампа по делу об импичменте
06:50Monde diplomatique заявила о способности "Спутника V" подавить пандемию
06:45"Это похоронный звон": британский журналист предрек распад страны
05:20На МКАД восстановили движение после ДТП с тремя автомобилями
05:18Машинист обратился к россиянам после спасения упавшего на рельсы ребенка
05:15У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение
05:10Миротворцы помогли почти 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
05:06Вильфанд рассказал о сильных крещенских морозах в Москве и области
04:44Опубликовано видео наезда автомобиля на толпу в Петербурге
04:15Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56 человек
04:10Врач дал советы перед крещенскими купаниями во время пандемии
03:45NBC: ФБР расследует версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия
03:42Названы пять российских кораблей, которые доминируют в Черном море
03:38В Бразилии отклонили запрос об экстренном применении "Спутник V"
03:27Минцифры анонсировало эксперимент с водительскими правами в ряде регионов
03:25Источники раскрыли планы России в отношении самолетов "открытого неба"
03:22Глава популярного у сторонников Трампа приложения рассказал об угрозах
03:13Ракетам с метановым двигателем прочат возможность летать до 50 раз
03:13Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде на большей части России
03:06Вильфанд предупредил о сильном потеплении в центре Европейской России
Лента новостейМолния