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https://ria.ru/20210116/stroitelstvo-1593327102.html
Бирюков рассказал о подготовке площадки для научной долины МГУ
Бирюков рассказал о подготовке площадки для научной долины МГУ
Выполнена треть работ по расчистке свалки на месте будущей научно-технологической долины МГУ, строителям коммунальщики передали примерно 2,5 гектара... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T14:55
2021-01-16T14:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
мгу имени м. в. ломоносова
москва
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Выполнена треть работ по расчистке свалки на месте будущей научно-технологической долины МГУ, строителям коммунальщики передали примерно 2,5 гектара освобожденных территорий, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков."Продолжаются работы по освобождению площадки под будущие корпуса МГУ, под будущие корпуса научного комплекса. Сейчас работают около 3,5 тысячи человек, примерно полторы тысячи самосвалов, приблизительно около восьмидесяти экскаваторов различной мощности, бульдозеры. Прошло совсем немного времени, всего лишь две недели, и примерно третья часть этих навалов строительного материала, строительных отходов ликвидирована. Работы продолжаются в круглосуточном режиме", - рассказал Бирюков.По его словам, во взаимодействии с Московской областью организовано захоронение и вывоз строительных отходов на полигоны Московской области. Идет вывоз на несколько полигонов. Работа будет продолжена до тех пор, пока не выйдут на выданные отметки.Заммэра отметил, что, как и в предыдущие периоды, на площадке организовано питание для работающих, организовано медицинское обслуживание, пункты обогрева, диспетчеризация всех потоков. Организован контроль за уходящим транспортом на выгрузку. Полностью исключены факты возможного выброса мусора где-то за пределами отведенных для складирования мест. Эта работа находится под четким контролем.
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Чистая Москва: тысяча единиц техники ликвидирует свалку рядом с МГУ
В Москве ликвидируют свалку строительного мусора рядом с МГУ им. Ломоносова. В кратчайшие сроки необходимо очистить порядка 40 гектаров. На объекте задействованы около трех тысяч человек и порядка 1000 единиц специализированной техники. На этой территории возведут новые корпуса и парковую зону. Программа осуществляется в рамках проекта научно-технологической долины МГУ "Воробьевы горы".
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жкх, петр бирюков, мгу имени м. в. ломоносова, москва, общество

Бирюков рассказал о подготовке площадки для научной долины МГУ

14:55 16.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Выполнена треть работ по расчистке свалки на месте будущей научно-технологической долины МГУ, строителям коммунальщики передали примерно 2,5 гектара освобожденных территорий, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.
"Продолжаются работы по освобождению площадки под будущие корпуса МГУ, под будущие корпуса научного комплекса. Сейчас работают около 3,5 тысячи человек, примерно полторы тысячи самосвалов, приблизительно около восьмидесяти экскаваторов различной мощности, бульдозеры. Прошло совсем немного времени, всего лишь две недели, и примерно третья часть этих навалов строительного материала, строительных отходов ликвидирована. Работы продолжаются в круглосуточном режиме", - рассказал Бирюков.
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По его словам, во взаимодействии с Московской областью организовано захоронение и вывоз строительных отходов на полигоны Московской области. Идет вывоз на несколько полигонов. Работа будет продолжена до тех пор, пока не выйдут на выданные отметки.
"Первый этап этой работы выполнен. Строителям города Москвы коммунальщики передали освобожденные территории, примерно 2,5 гектара, где строители готовят и проводят подготовительные работы к началу строительных мероприятий", - сообщил Бирюков.
Заммэра отметил, что, как и в предыдущие периоды, на площадке организовано питание для работающих, организовано медицинское обслуживание, пункты обогрева, диспетчеризация всех потоков. Организован контроль за уходящим транспортом на выгрузку. Полностью исключены факты возможного выброса мусора где-то за пределами отведенных для складирования мест. Эта работа находится под четким контролем.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХПетр БирюковМГУ имени М. В. ЛомоносоваМоскваОбщество
 
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