Бирюков рассказал о подготовке площадки для научной долины МГУ
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Выполнена треть работ по расчистке свалки на месте будущей научно-технологической долины МГУ, строителям коммунальщики передали примерно 2,5 гектара освобожденных территорий, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.
"Продолжаются работы по освобождению площадки под будущие корпуса МГУ, под будущие корпуса научного комплекса. Сейчас работают около 3,5 тысячи человек, примерно полторы тысячи самосвалов, приблизительно около восьмидесяти экскаваторов различной мощности, бульдозеры. Прошло совсем немного времени, всего лишь две недели, и примерно третья часть этих навалов строительного материала, строительных отходов ликвидирована. Работы продолжаются в круглосуточном режиме", - рассказал Бирюков.
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По его словам, во взаимодействии с Московской областью организовано захоронение и вывоз строительных отходов на полигоны Московской области. Идет вывоз на несколько полигонов. Работа будет продолжена до тех пор, пока не выйдут на выданные отметки.
"Первый этап этой работы выполнен. Строителям города Москвы коммунальщики передали освобожденные территории, примерно 2,5 гектара, где строители готовят и проводят подготовительные работы к началу строительных мероприятий", - сообщил Бирюков.
Заммэра отметил, что, как и в предыдущие периоды, на площадке организовано питание для работающих, организовано медицинское обслуживание, пункты обогрева, диспетчеризация всех потоков. Организован контроль за уходящим транспортом на выгрузку. Полностью исключены факты возможного выброса мусора где-то за пределами отведенных для складирования мест. Эта работа находится под четким контролем.