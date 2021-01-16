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В Венесуэле начали обследовать желающих привиться "Спутником V"
В Венесуэле начали обследовать желающих привиться "Спутником V"
Желающие привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V" начали проходить медицинский осмотр, сообщил РИА Новости источник в министерстве... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T02:59
2021-01-16T05:07
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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каракас
в мире
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КАРАКАС, 16 янв - РИА Новости. Желающие привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V" начали проходить медицинский осмотр, сообщил РИА Новости источник в министерстве здравоохранения Венесуэлы.По его словам, как только человек пройдет обследование, его вызовут для получения вакцинации.Ранее посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил РИА Новости, что Москва и Каракас прорабатывают вопросы доставки в Венесуэлу российской вакцины от коронавируса "Спутник V", которая должна состояться до конца января.Венесуэла подписала контракт с Россией для вакцинации "Спутником V" 10 миллионов человек, рассчитывает начать прививать население как можно скорее.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, венесуэла, каракас, в мире

В Венесуэле начали обследовать желающих привиться "Спутником V"

02:59 16.01.2021 (обновлено: 05:07 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавируса "Sputnik V" ("Гам-КОВИД-Вак") в Буэнос-Айресе
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КАРАКАС, 16 янв - РИА Новости. Желающие привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V" начали проходить медицинский осмотр, сообщил РИА Новости источник в министерстве здравоохранения Венесуэлы.
"Добровольцев, которые собираются привиться вакциной, приглашают в Детскую кардиологическую больницу Монтальбан, там они проходят обследование", - сообщил источник.
По его словам, как только человек пройдет обследование, его вызовут для получения вакцинации.
Ранее посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил РИА Новости, что Москва и Каракас прорабатывают вопросы доставки в Венесуэлу российской вакцины от коронавируса "Спутник V", которая должна состояться до конца января.
Венесуэла подписала контракт с Россией для вакцинации "Спутником V" 10 миллионов человек, рассчитывает начать прививать население как можно скорее.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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