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В Венесуэле начали обследовать желающих привиться "Спутником V"

В Венесуэле начали обследовать желающих привиться "Спутником V"

Желающие привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V" начали проходить медицинский осмотр, сообщил РИА Новости источник в министерстве... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T02:59

2021-01-16T02:59

2021-01-16T05:07

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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каракас

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КАРАКАС, 16 янв - РИА Новости. Желающие привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V" начали проходить медицинский осмотр, сообщил РИА Новости источник в министерстве здравоохранения Венесуэлы.По его словам, как только человек пройдет обследование, его вызовут для получения вакцинации.Ранее посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил РИА Новости, что Москва и Каракас прорабатывают вопросы доставки в Венесуэлу российской вакцины от коронавируса "Спутник V", которая должна состояться до конца января.Венесуэла подписала контракт с Россией для вакцинации "Спутником V" 10 миллионов человек, рассчитывает начать прививать население как можно скорее.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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москва

венесуэла

каракас

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, венесуэла, каракас, в мире