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В Венесуэле начали обследовать желающих привиться "Спутником V"
В Венесуэле начали обследовать желающих привиться "Спутником V"
Желающие привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V" начали проходить медицинский осмотр, сообщил РИА Новости источник в министерстве... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T02:59
2021-01-16T02:59
2021-01-16T05:07
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вакцина "спутник v"
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КАРАКАС, 16 янв - РИА Новости. Желающие привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V" начали проходить медицинский осмотр, сообщил РИА Новости источник в министерстве здравоохранения Венесуэлы.По его словам, как только человек пройдет обследование, его вызовут для получения вакцинации.Ранее посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил РИА Новости, что Москва и Каракас прорабатывают вопросы доставки в Венесуэлу российской вакцины от коронавируса "Спутник V", которая должна состояться до конца января.Венесуэла подписала контракт с Россией для вакцинации "Спутником V" 10 миллионов человек, рассчитывает начать прививать население как можно скорее.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, венесуэла, каракас, в мире