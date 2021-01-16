https://ria.ru/20210116/sputnik-v--argentine-esche-300-tysyach-doz-vaktsiny-letit-v-buenos-ayros-1593315912.html
"Спутник V" – Аргентине: еще 300 тысяч доз вакцины летит в Буэнос-Айрос
"Спутник V" – Аргентине: еще 300 тысяч доз вакцины летит в Буэнос-Айрос
Вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" отправлена в Буэнос-Айрес из московского аэропорта Шереметьево в пятницу. Авиалайнер компании Aerolineas Argentinas доставит в Аргентину еще 300 тысяч доз российской вакцины.
2021-01-16T13:06
2021-01-16T13:06
2021-01-16T13:06
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
аргентина
шереметьево (аэропорт)
видео
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На борту самолета находятся 20 членов экипажа, чтобы совершить 40-часовой полет без технических перерывов. Первая партия вакцины прибыла Аргентину 24 декабря после подписания контракта между РФПИ и правительством латиноамериканской страны на поставку 10 миллионов доз вакцины.
аргентина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российская вакцина – Аргентине: еще 300 тысяч доз "Спутника V" летит в Буэнос-Айрес
Вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" отправлена в Буэнос-Айрес из московского аэропорта Шереметьево в пятницу. Авиалайнер компании Aerolineas Argentinas доставит в Аргентину еще 300 тысяч доз российской вакцины. На борту самолета находятся 20 членов экипажа, чтобы совершить 40-часовой полет без технических перерывов. Первая партия вакцины прибыла Аргентину 24 декабря после подписания контракта между РФПИ и правительством латиноамериканской страны на поставку 10 миллионов доз вакцины.
2021-01-16T13:06
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PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, шереметьево (аэропорт), видео
"Спутник V" – Аргентине: еще 300 тысяч доз вакцины летит в Буэнос-Айрос
Вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" отправлена в Буэнос-Айрес из московского аэропорта Шереметьево в пятницу. Авиалайнер компании Aerolineas Argentinas доставит в Аргентину еще 300 тысяч доз российской вакцины.
2021-01-16T13:06
true
PT0M57S
"Спутник V" – Аргентине: еще 300 тысяч доз вакцины летит в Буэнос-Айрос
Вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" отправлена в Буэнос-Айрес из московского аэропорта Шереметьево в пятницу. Авиалайнер компании Aerolineas Argentinas доставит в Аргентину еще 300 тысяч доз российской вакцины.