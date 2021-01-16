https://ria.ru/20210116/sputnik-v--argentine-esche-300-tysyach-doz-vaktsiny-letit-v-buenos-ayros-1593315912.html

"Спутник V" – Аргентине: еще 300 тысяч доз вакцины летит в Буэнос-Айрос

"Спутник V" – Аргентине: еще 300 тысяч доз вакцины летит в Буэнос-Айрос

Вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" отправлена в Буэнос-Айрес из московского аэропорта Шереметьево в пятницу. Авиалайнер компании Aerolineas Argentinas доставит в Аргентину еще 300 тысяч доз российской вакцины.

2021-01-16T13:06

2021-01-16T13:06

2021-01-16T13:06

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

аргентина

шереметьево (аэропорт)

видео

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На борту самолета находятся 20 членов экипажа, чтобы совершить 40-часовой полет без технических перерывов. Первая партия вакцины прибыла Аргентину 24 декабря после подписания контракта между РФПИ и правительством латиноамериканской страны на поставку 10 миллионов доз вакцины.

аргентина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Российская вакцина – Аргентине: еще 300 тысяч доз "Спутника V" летит в Буэнос-Айрес Вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" отправлена в Буэнос-Айрес из московского аэропорта Шереметьево в пятницу. Авиалайнер компании Aerolineas Argentinas доставит в Аргентину еще 300 тысяч доз российской вакцины. На борту самолета находятся 20 членов экипажа, чтобы совершить 40-часовой полет без технических перерывов. Первая партия вакцины прибыла Аргентину 24 декабря после подписания контракта между РФПИ и правительством латиноамериканской страны на поставку 10 миллионов доз вакцины. 2021-01-16T13:06 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, шереметьево (аэропорт), видео