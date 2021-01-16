https://ria.ru/20210116/sneg-1593337796.html

Московские власти попросили автомобилистов не мешать уборке снега

Московские власти попросили автомобилистов не мешать уборке снега

Власти Москвы попросили автомобилистов не мешать уборке снега, сообщается в Facebook Комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T16:53

2021-01-16T16:53

2021-01-16T16:54

москва

общество

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Власти Москвы попросили автомобилистов не мешать уборке снега, сообщается в Facebook Комплекса городского хозяйства Москвы.В сообщении отмечается, что снегопад продлится до конца суток, коммунальщики продолжают ликвидировать его последствия. Сегодня в отдельных районах уже выпало 7 сантиметров осадков.В Комплексе уточнили, что в 15.00 колонны спецтехники вышли на очередное сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей сплошной противогололёдной обработкой проезжей части.

https://ria.ru/20210116/pogoda-1593325927.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество