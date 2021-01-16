https://ria.ru/20210116/sneg-1593337796.html
Московские власти попросили автомобилистов не мешать уборке снега
Московские власти попросили автомобилистов не мешать уборке снега
Власти Москвы попросили автомобилистов не мешать уборке снега, сообщается в Facebook Комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T16:53
2021-01-16T16:53
2021-01-16T16:54
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593050579_0:334:3047:2048_1920x0_80_0_0_0f13b12028d3146e10df6484b862572d.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Власти Москвы попросили автомобилистов не мешать уборке снега, сообщается в Facebook Комплекса городского хозяйства Москвы.В сообщении отмечается, что снегопад продлится до конца суток, коммунальщики продолжают ликвидировать его последствия. Сегодня в отдельных районах уже выпало 7 сантиметров осадков.В Комплексе уточнили, что в 15.00 колонны спецтехники вышли на очередное сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей сплошной противогололёдной обработкой проезжей части.
https://ria.ru/20210116/pogoda-1593325927.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593050579_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_52bb0ec43a4f8aff52185bcba7ca8b40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество