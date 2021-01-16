https://ria.ru/20210116/sneg-1593284083.html
В Москве приступят к очистке снега сразу после выпадения первых осадков
В Москве приступят к очистке снега сразу после выпадения первых осадков
Городские службы Москвы приступят к очистке снега при выпадении первых осадков, снегопад начнётся около полуночи, снег максимальной интенсивности ожидается в... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T00:29
2021-01-16T00:29
2021-01-16T00:29
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общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы приступят к очистке снега при выпадении первых осадков, снегопад начнётся около полуночи, снег максимальной интенсивности ожидается в субботу днем, сообщает Комплекс городского хозяйства столицы в своих социальных сетях.Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, снегопад будет сопровождаться усилением ветра до 12-14 метров в секунду, температура воздуха опустится до минус 15-19 градусов, а прирост снега составит до 7 сантиметров."Просим водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html
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россия, городское хозяйство москвы, москва, общество