https://ria.ru/20210116/sneg-1593284083.html

В Москве приступят к очистке снега сразу после выпадения первых осадков

В Москве приступят к очистке снега сразу после выпадения первых осадков

Городские службы Москвы приступят к очистке снега при выпадении первых осадков, снегопад начнётся около полуночи, снег максимальной интенсивности ожидается в... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T00:29

2021-01-16T00:29

2021-01-16T00:29

россия

городское хозяйство москвы

москва

общество

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы приступят к очистке снега при выпадении первых осадков, снегопад начнётся около полуночи, снег максимальной интенсивности ожидается в субботу днем, сообщает Комплекс городского хозяйства столицы в своих социальных сетях.Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, снегопад будет сопровождаться усилением ветра до 12-14 метров в секунду, температура воздуха опустится до минус 15-19 градусов, а прирост снега составит до 7 сантиметров."Просим водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, городское хозяйство москвы, москва, общество