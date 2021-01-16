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В Москве приступят к очистке снега сразу после выпадения первых осадков
В Москве приступят к очистке снега сразу после выпадения первых осадков
Городские службы Москвы приступят к очистке снега при выпадении первых осадков, снегопад начнётся около полуночи, снег максимальной интенсивности ожидается в... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T00:29
2021-01-16T00:29
россия
городское хозяйство москвы
москва
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы приступят к очистке снега при выпадении первых осадков, снегопад начнётся около полуночи, снег максимальной интенсивности ожидается в субботу днем, сообщает Комплекс городского хозяйства столицы в своих социальных сетях.Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, снегопад будет сопровождаться усилением ветра до 12-14 метров в секунду, температура воздуха опустится до минус 15-19 градусов, а прирост снега составит до 7 сантиметров."Просим водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями", - говорится в сообщении.
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россия, городское хозяйство москвы, москва, общество

В Москве приступят к очистке снега сразу после выпадения первых осадков

00:29 16.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУборка снега в парке "Зарядье"
Уборка снега в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы приступят к очистке снега при выпадении первых осадков, снегопад начнётся около полуночи, снег максимальной интенсивности ожидается в субботу днем, сообщает Комплекс городского хозяйства столицы в своих социальных сетях.
"Около полуночи в столице вновь ожидается снегопад, максимальной интенсивности он достигнет завтра днём. После выпадения первых осадков коммунальщики начнут механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ несколько раз повторят в течение дня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, снегопад будет сопровождаться усилением ветра до 12-14 метров в секунду, температура воздуха опустится до минус 15-19 градусов, а прирост снега составит до 7 сантиметров.
"Просим водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями", - говорится в сообщении.
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