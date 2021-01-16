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УФСИН Москвы опровергло сообщения о попытке суицида в СИЗО
УФСИН Москвы опровергло сообщения о попытке суицида в СИЗО
Информация в СМИ о попытке самоубийства заключенного в СИЗО-2 Москвы не соответствует действительности, сообщает пресс-служба столичного управления ФСИН. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T13:52
2021-01-16T13:52
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Информация в СМИ о попытке самоубийства заключенного в СИЗО-2 Москвы не соответствует действительности, сообщает пресс-служба столичного управления ФСИН.Ранее в СМИ появилась информация, что один из арестантов "Бутырки" (СИЗО-2) пытался покончить с собой, после чего был госпитализирован.
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия

УФСИН Москвы опровергло сообщения о попытке суицида в СИЗО

13:52 16.01.2021
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПодследственный в СИЗО
Подследственный в СИЗО - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Информация в СМИ о попытке самоубийства заключенного в СИЗО-2 Москвы не соответствует действительности, сообщает пресс-служба столичного управления ФСИН.
Ранее в СМИ появилась информация, что один из арестантов "Бутырки" (СИЗО-2) пытался покончить с собой, после чего был госпитализирован.
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"В ряде СМИ появилась информация о том, что в СИЗО-2 один из заключенных 15 января совершил попытку суицида. Данная информация не соответствует действительности. В следственных изоляторах УФСИН России по Москве 15 января не было попыток суицида подозреваемых, обвиняемых и осужденных", - говорится в сообщении.
 
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваПроисшествия
 
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