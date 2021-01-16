https://ria.ru/20210116/sizo-1593319785.html
УФСИН Москвы опровергло сообщения о попытке суицида в СИЗО
УФСИН Москвы опровергло сообщения о попытке суицида в СИЗО
Информация в СМИ о попытке самоубийства заключенного в СИЗО-2 Москвы не соответствует действительности, сообщает пресс-служба столичного управления ФСИН. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T13:52
2021-01-16T13:52
2021-01-16T13:52
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587191078_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_0a0d18c4575088bc4c1e32ecc293bec5.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Информация в СМИ о попытке самоубийства заключенного в СИЗО-2 Москвы не соответствует действительности, сообщает пресс-служба столичного управления ФСИН.Ранее в СМИ появилась информация, что один из арестантов "Бутырки" (СИЗО-2) пытался покончить с собой, после чего был госпитализирован.
https://ria.ru/20210115/romanov-1593230832.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587191078_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1536f6ee0e8e9799024bd6dca1b9ced3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия