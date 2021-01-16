https://ria.ru/20210116/sizo-1593319785.html

УФСИН Москвы опровергло сообщения о попытке суицида в СИЗО

УФСИН Москвы опровергло сообщения о попытке суицида в СИЗО

Информация в СМИ о попытке самоубийства заключенного в СИЗО-2 Москвы не соответствует действительности, сообщает пресс-служба столичного управления ФСИН. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T13:52

2021-01-16T13:52

2021-01-16T13:52

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Информация в СМИ о попытке самоубийства заключенного в СИЗО-2 Москвы не соответствует действительности, сообщает пресс-служба столичного управления ФСИН.Ранее в СМИ появилась информация, что один из арестантов "Бутырки" (СИЗО-2) пытался покончить с собой, после чего был госпитализирован.

https://ria.ru/20210115/romanov-1593230832.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия