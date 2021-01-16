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В Дании выявили первый случай южноафриканского штамма коронавируса
В Дании выявили первый случай южноафриканского штамма коронавируса
Первый случай заражения вариантом коронавируса B.1.351/501Y, который называют "южноафриканским" штаммом COVID-19, выявили в Дании, сообщил датский... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T20:02
2021-01-16T20:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
дания
в мире
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МУРМАНСК, 16 янв - РИА Новости. Первый случай заражения вариантом коронавируса B.1.351/501Y, который называют "южноафриканским" штаммом COVID-19, выявили в Дании, сообщил датский государственный институт сывороток.Как сообщили в институте, также выявлены некоторые другие мутации коронавируса. Что касается "британского" штамма, то таких находок в Дании уже больше 250.В институте полагают, что вакцина одинаково эффективно действует на все штаммы коронавируса. Вакцинация в стране началась 27 декабря, однако в Дании продолжают действовать строгие ограничительные меры.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, дания, в мире

В Дании выявили первый случай южноафриканского штамма коронавируса

20:02 16.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняЧасовой у дворца Амалиенборг в Копенгагене
Часовой у дворца Амалиенборг в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МУРМАНСК, 16 янв - РИА Новости. Первый случай заражения вариантом коронавируса B.1.351/501Y, который называют "южноафриканским" штаммом COVID-19, выявили в Дании, сообщил датский государственный институт сывороток.
"Датский институт сывороток выявил случай заражения штаммом B.1.351/501Y, который изначально был зафиксирован в Южной Африке", - говорится в сообщении. Отмечается, что случай выявлен после поездки жителя страны в Дубай.
Ситуация в Лондоне в связи с выявлением нового штамма коронавируса - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
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В Аргентине выявили первый случай "британского" штамма коронавируса
Как сообщили в институте, также выявлены некоторые другие мутации коронавируса. Что касается "британского" штамма, то таких находок в Дании уже больше 250.
В институте полагают, что вакцина одинаково эффективно действует на все штаммы коронавируса. Вакцинация в стране началась 27 декабря, однако в Дании продолжают действовать строгие ограничительные меры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ДанияВ мире
 
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