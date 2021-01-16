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В Дании выявили первый случай южноафриканского штамма коронавируса
В Дании выявили первый случай южноафриканского штамма коронавируса
Первый случай заражения вариантом коронавируса B.1.351/501Y, который называют "южноафриканским" штаммом COVID-19, выявили в Дании, сообщил датский... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T20:02
2021-01-16T20:02
2021-01-16T20:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
дания
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МУРМАНСК, 16 янв - РИА Новости. Первый случай заражения вариантом коронавируса B.1.351/501Y, который называют "южноафриканским" штаммом COVID-19, выявили в Дании, сообщил датский государственный институт сывороток.Как сообщили в институте, также выявлены некоторые другие мутации коронавируса. Что касается "британского" штамма, то таких находок в Дании уже больше 250.В институте полагают, что вакцина одинаково эффективно действует на все штаммы коронавируса. Вакцинация в стране началась 27 декабря, однако в Дании продолжают действовать строгие ограничительные меры.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210116/koronavirus-1593337257.html
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коронавирус covid-19, дания, в мире