https://ria.ru/20210116/sheplyakova-1593323718.html

В Рязани убили главного редактора местного портала

В Рязани убили главного редактора местного портала

В Рязани убили главреда портала "Рязань.Лайф" Жанну Шеплякову, сообщает портал k1news.ru. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T14:29

2021-01-16T14:29

2021-01-16T21:56

жанна шеплякова

рязань

происшествия

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Рязани убили главреда портала "Рязань.Лайф" Жанну Шеплякову, сообщает портал k1news.ru.Тело женщины нашли в ее квартире. Расправиться с ней мог ее супруг. По информации портала, Шеплякова подала на развод незадолго до гибели. У нее остались двое детей. Жанне Шепляковой было 33 года. Как рассказали в СУ СК России по региону, 15 января в районе 23 часов в квартире одного из домов на улице Гоголя в Рязани было найдено тело проживавшей там женщины. Как уточнили в ведомстве, предположительным мотивом преступления стала семейная ссора. Мужчина задержан. Детей передали родственникам.СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России ("Убийство").В настоящее время следователи работают с задержанным, будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

рязань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жанна шеплякова, рязань, происшествия