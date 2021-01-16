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В Рязани убили главного редактора местного портала
В Рязани убили главного редактора местного портала
В Рязани убили главреда портала "Рязань.Лайф" Жанну Шеплякову, сообщает портал k1news.ru. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T14:29
2021-01-16T14:29
2021-01-16T21:56
жанна шеплякова
рязань
происшествия
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Рязани убили главреда портала "Рязань.Лайф" Жанну Шеплякову, сообщает портал k1news.ru.Тело женщины нашли в ее квартире. Расправиться с ней мог ее супруг. По информации портала, Шеплякова подала на развод незадолго до гибели. У нее остались двое детей. Жанне Шепляковой было 33 года. Как рассказали в СУ СК России по региону, 15 января в районе 23 часов в квартире одного из домов на улице Гоголя в Рязани было найдено тело проживавшей там женщины. Как уточнили в ведомстве, предположительным мотивом преступления стала семейная ссора. Мужчина задержан. Детей передали родственникам.СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России ("Убийство").В настоящее время следователи работают с задержанным, будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
рязань
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жанна шеплякова, рязань, происшествия
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
В Рязани
убили главреда портала "Рязань.Лайф" Жанну Шеплякову
, сообщает портал k1news.ru
.
Тело женщины нашли в ее квартире. Расправиться с ней мог ее супруг.
По информации портала, Шеплякова подала на развод незадолго до гибели. У нее остались двое детей. Жанне Шепляковой было 33 года.
Как рассказали в СУ СК России по региону, 15 января в районе 23 часов в квартире одного из домов на улице Гоголя в Рязани было найдено тело проживавшей там женщины. Как уточнили в ведомстве, предположительным мотивом преступления стала семейная ссора. Мужчина задержан. Детей передали родственникам.
СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России ("Убийство").
В настоящее время следователи работают с задержанным, будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.