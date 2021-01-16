https://ria.ru/20210116/shaman-1593289121.html

Адвокат "шамана" из Капитолия предложил Трампу помиловать протестовавших

Адвокат "шамана" из Капитолия предложил Трампу помиловать протестовавших

Адвокат американца Джейкоба Ченсли, который в костюме шамана штурмовал Капитолий в Вашингтоне, предложил Трампу помиловать участников беспорядков. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T05:05

2021-01-16T05:05

2021-01-16T05:05

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Адвокат американца Джейкоба Ченсли, который в костюме шамана штурмовал Капитолий в Вашингтоне, предложил Трампу помиловать участников беспорядков.Юрист Альберт Уоткинс заявил в эфире CNN, что его клиент во время беспорядков "считал, что отвечает на призыв президента". "Как и многие другие обделенные люди в нашей стране, он (Ченсли - ред.) чувствовал, что очень-очень твердо согласен с президентом", - добавил адвокат.Он добавил, что слова Трампа много значили для обвиняемого и многих других людей. "Они услышали эти слова, которые для них что-то да значили. У них было право полагаться на слова президента, которые разносились по всему миру. Так они и поступили", - сказал защитник. Поэтому, по словам юриста, Трамп должен "встать и заявить о солидарности" с задержанными, поскольку он им "обязан".На вопрос, что нынешний президент должен сделать, Уоткинс ответил: "Помиловать".Ченсли участвовал в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, в меховой шапке с рогами и c копьем в руках. Его тело покрыто татуировками, которые связывают с древнескандинавскими символами и опосредованно - с фашизмом. Ченсли также является приверженцем теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а президент-республиканец Дональд Трамп борется с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210115/amerika-1593053229.html

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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), в мире