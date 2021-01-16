Адвокат "шамана" из Капитолия предложил Трампу помиловать протестовавших
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Адвокат американца Джейкоба Ченсли, который в костюме шамана штурмовал Капитолий в Вашингтоне, предложил Трампу помиловать участников беспорядков.
Юрист Альберт Уоткинс заявил в эфире CNN, что его клиент во время беспорядков "считал, что отвечает на призыв президента". "Как и многие другие обделенные люди в нашей стране, он (Ченсли - ред.) чувствовал, что очень-очень твердо согласен с президентом", - добавил адвокат.
Он добавил, что слова Трампа много значили для обвиняемого и многих других людей. "Они услышали эти слова, которые для них что-то да значили. У них было право полагаться на слова президента, которые разносились по всему миру. Так они и поступили", - сказал защитник. Поэтому, по словам юриста, Трамп должен "встать и заявить о солидарности" с задержанными, поскольку он им "обязан".
На вопрос, что нынешний президент должен сделать, Уоткинс ответил: "Помиловать".
Ченсли участвовал в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, в меховой шапке с рогами и c копьем в руках. Его тело покрыто татуировками, которые связывают с древнескандинавскими символами и опосредованно - с фашизмом. Ченсли также является приверженцем теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а президент-республиканец Дональд Трамп борется с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.
Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.