https://ria.ru/20210116/sertifikaty-1593336961.html

ВОЗ рекомендовала странам не требовать сертификаты о вакцинации от COVID

ВОЗ рекомендовала странам не требовать сертификаты о вакцинации от COVID

Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 рекомендовал странам не требовать от прибывающих сертификаты о вакцинации от коронавируса, сообщается на РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T16:42

2021-01-16T16:42

2021-01-16T16:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

в мире

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 рекомендовал странам не требовать от прибывающих сертификаты о вакцинации от коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Отмечается, что заявление было сделано по итогам шестого заседания Комитета ВОЗ, проведенного 14 января, в котором участвовали научные организации Роспотребнадзора.Добавляется, что из-за обнаружения "британского" штамма COVID комитет также рекомендовал "нарастить лабораторные мощности для секвенирования коронавирусов и призвал к оперативному обмену данными об их генетических последовательностях". Эти меры помогут улучшить знания для успешного лечения инфекций.Подчеркивается, что Роспотребнадзор и дальше будет сотрудничать с ВОЗ для обмена данными о коронавирусе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/vaktsinatsiya-1593038721.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, в мире