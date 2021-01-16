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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210116/sertifikaty-1593336961.html
ВОЗ рекомендовала странам не требовать сертификаты о вакцинации от COVID
ВОЗ рекомендовала странам не требовать сертификаты о вакцинации от COVID
Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 рекомендовал странам не требовать от прибывающих сертификаты о вакцинации от коронавируса, сообщается на РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T16:42
2021-01-16T16:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
в мире
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 рекомендовал странам не требовать от прибывающих сертификаты о вакцинации от коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Отмечается, что заявление было сделано по итогам шестого заседания Комитета ВОЗ, проведенного 14 января, в котором участвовали научные организации Роспотребнадзора.Добавляется, что из-за обнаружения "британского" штамма COVID комитет также рекомендовал "нарастить лабораторные мощности для секвенирования коронавирусов и призвал к оперативному обмену данными об их генетических последовательностях". Эти меры помогут улучшить знания для успешного лечения инфекций.Подчеркивается, что Роспотребнадзор и дальше будет сотрудничать с ВОЗ для обмена данными о коронавирусе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, в мире

ВОЗ рекомендовала странам не требовать сертификаты о вакцинации от COVID

16:42 16.01.2021
 
© REUTERS / Carlo AllegriВакцинация против коронавируса в Нью-Йорке, США
Вакцинация против коронавируса в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© REUTERS / Carlo Allegri
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 рекомендовал странам не требовать от прибывающих сертификаты о вакцинации от коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Отмечается, что заявление было сделано по итогам шестого заседания Комитета ВОЗ, проведенного 14 января, в котором участвовали научные организации Роспотребнадзора.
"Рассмотрен вопрос о введении сертификатов о вакцинации против COVID-19 для трансграничных поездок. Эксперты ВОЗ рекомендовали странам не требовать от прибывающих лиц подобных документов, поскольку доступность вакцин во многих странах мира крайне ограничена и их эффективность изучается", - говорится в сообщении.
Добавляется, что из-за обнаружения "британского" штамма COVID комитет также рекомендовал "нарастить лабораторные мощности для секвенирования коронавирусов и призвал к оперативному обмену данными об их генетических последовательностях". Эти меры помогут улучшить знания для успешного лечения инфекций.
Подчеркивается, что Роспотребнадзор и дальше будет сотрудничать с ВОЗ для обмена данными о коронавирусе.
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 15:51
Паспорта вакцинации. Мировой опыт применения
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗВ мире
 
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