https://ria.ru/20210116/samoylova-1593193501.html

Жена Джигана сразила поклонников образом восточной красавицы

Жена Джигана сразила поклонников образом восточной красавицы

Супруга рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) Оксана Самойлова опубликовала в Instagram серию снимков с отдыха в Дубае, на которых предстает в образе... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T00:20

2021-01-16T00:20

2021-01-16T00:20

шоубиз

джиган (денис устименко-вайнштейн)

оксана самойлова

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577893351_0:8:1080:616_1920x0_80_0_0_111e3b1ef145a8bbbb3e8fd0d92692b4.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Супруга рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) Оксана Самойлова опубликовала в Instagram серию снимков с отдыха в Дубае, на которых предстает в образе восточной красавицы. На снимках модель позирует на фоне пустыни в лифе, расшитом массивными камнями, и набедренной повязке изумрудного оттенка. Образ дополняет головное украшение, которое наполовину закрывает лицо.Публикация уже набрала больше 1,7 миллиона лайков и почти 26 тысяч комментариев. "Кайф", — одной из первых написала певица Рита Дакота. "Красотка", "Шикарно", — отметили остальные пользователи.

https://ria.ru/20210115/loboda-1593077377.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джиган (денис устименко-вайнштейн), оксана самойлова, знаменитости, звезды