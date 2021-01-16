https://ria.ru/20210116/samoylova-1593193501.html
Жена Джигана сразила поклонников образом восточной красавицы
Жена Джигана сразила поклонников образом восточной красавицы
Супруга рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) Оксана Самойлова опубликовала в Instagram серию снимков с отдыха в Дубае, на которых предстает в образе... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T00:20
2021-01-16T00:20
2021-01-16T00:20
шоубиз
джиган (денис устименко-вайнштейн)
оксана самойлова
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577893351_0:8:1080:616_1920x0_80_0_0_111e3b1ef145a8bbbb3e8fd0d92692b4.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Супруга рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) Оксана Самойлова опубликовала в Instagram серию снимков с отдыха в Дубае, на которых предстает в образе восточной красавицы. На снимках модель позирует на фоне пустыни в лифе, расшитом массивными камнями, и набедренной повязке изумрудного оттенка. Образ дополняет головное украшение, которое наполовину закрывает лицо.Публикация уже набрала больше 1,7 миллиона лайков и почти 26 тысяч комментариев. "Кайф", — одной из первых написала певица Рита Дакота. "Красотка", "Шикарно", — отметили остальные пользователи.
https://ria.ru/20210115/loboda-1593077377.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577893351_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_b0d3981fb9d26ba49801c5b5959f7cc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джиган (денис устименко-вайнштейн), оксана самойлова, знаменитости, звезды
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Супруга рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) Оксана Самойлова опубликовала в Instagram серию снимков с отдыха в Дубае, на которых предстает в образе восточной красавицы.
"Такой вы меня еще точно не видели. Кажется, это самые мощные фотки в моем Instagram. И мне кажется, что мне очень идет вот эта вот вся магия востока", — написала Самойлова.
На снимках модель позирует на фоне пустыни в лифе, расшитом массивными камнями, и набедренной повязке изумрудного оттенка. Образ дополняет головное украшение, которое наполовину закрывает лицо.
Публикация уже набрала больше 1,7 миллиона лайков и почти 26 тысяч комментариев. "Кайф", — одной из первых написала певица Рита Дакота. "Красотка", "Шикарно", — отметили остальные пользователи.