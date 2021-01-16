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https://ria.ru/20210116/samoylova-1593193501.html
Жена Джигана сразила поклонников образом восточной красавицы
Жена Джигана сразила поклонников образом восточной красавицы
Супруга рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) Оксана Самойлова опубликовала в Instagram серию снимков с отдыха в Дубае, на которых предстает в образе... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T00:20
2021-01-16T00:20
шоубиз
джиган (денис устименко-вайнштейн)
оксана самойлова
знаменитости
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Супруга рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) Оксана Самойлова опубликовала в Instagram серию снимков с отдыха в Дубае, на которых предстает в образе восточной красавицы. На снимках модель позирует на фоне пустыни в лифе, расшитом массивными камнями, и набедренной повязке изумрудного оттенка. Образ дополняет головное украшение, которое наполовину закрывает лицо.Публикация уже набрала больше 1,7 миллиона лайков и почти 26 тысяч комментариев. "Кайф", — одной из первых написала певица Рита Дакота. "Красотка", "Шикарно", — отметили остальные пользователи.
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джиган (денис устименко-вайнштейн), оксана самойлова, знаменитости, звезды

Жена Джигана сразила поклонников образом восточной красавицы

00:20 16.01.2021
 
© Фото : @samoylovaoxana/InstagramОксана Самойлова
Оксана Самойлова - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© Фото : @samoylovaoxana/Instagram
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Супруга рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) Оксана Самойлова опубликовала в Instagram серию снимков с отдыха в Дубае, на которых предстает в образе восточной красавицы.

"Такой вы меня еще точно не видели. Кажется, это самые мощные фотки в моем Instagram. И мне кажется, что мне очень идет вот эта вот вся магия востока", — написала Самойлова.

На снимках модель позирует на фоне пустыни в лифе, расшитом массивными камнями, и набедренной повязке изумрудного оттенка. Образ дополняет головное украшение, которое наполовину закрывает лицо.
Публикация уже набрала больше 1,7 миллиона лайков и почти 26 тысяч комментариев. "Кайф", — одной из первых написала певица Рита Дакота. "Красотка", "Шикарно", — отметили остальные пользователи.
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ШоубизДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)Оксана СамойловаЗнаменитостизвезды
 
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