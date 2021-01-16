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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210116/samolet-1593338988.html
В Аргентину прибыл самолет со второй партией "Спутника V"
В Аргентину прибыл самолет со второй партией "Спутника V"
В аэропорту Буэнос-Айреса приземлился самолет компании Aerolineas Argentinas, который привез новую партию российской вакцины "Спутник V", следует из трансляции, РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T17:08
2021-01-16T18:51
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
буэнос-айрес (город)
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 янв — РИА Новости. В аэропорту Буэнос-Айреса приземлился самолет компании Aerolineas Argentinas, который привез новую партию российской вакцины "Спутник V", следует из трансляции, которую ведет администрация президента Аргентины в Twitter.Первые 300 тысяч доз доставили в Аргентину в конце декабря. Этот борт привез такую же партию второго компонента.Вакцина предназначена прежде всего для медиков и сотрудников отделений интенсивной терапии.Накануне заместитель министра здравоохранения Карла Виссотти сообщила, что прививки сделали уже более 200 тысяч аргентинцев.Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она создана на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования "Спутник V" показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Российская вакцина – Аргентине: еще 300 тысяч доз "Спутника V" летит в Буэнос-Айрес
Вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" отправлена в Буэнос-Айрес из московского аэропорта Шереметьево в пятницу. Авиалайнер компании Aerolineas Argentinas доставит в Аргентину еще 300 тысяч доз российской вакцины. На борту самолета находятся 20 членов экипажа, чтобы совершить 40-часовой полет без технических перерывов. Первая партия вакцины прибыла Аргентину 24 декабря после подписания контракта между РФПИ и правительством латиноамериканской страны на поставку 10 миллионов доз вакцины.
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коронавирус covid-19, буэнос-айрес (город), в мире

В Аргентину прибыл самолет со второй партией "Спутника V"

17:08 16.01.2021 (обновлено: 18:51 16.01.2021)
 
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 янв — РИА Новости. В аэропорту Буэнос-Айреса приземлился самолет компании Aerolineas Argentinas, который привез новую партию российской вакцины "Спутник V", следует из трансляции, которую ведет администрация президента Аргентины в Twitter.
Первые 300 тысяч доз доставили в Аргентину в конце декабря. Этот борт привез такую же партию второго компонента.
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Вчера, 16:03Распространение коронавируса
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Вакцина предназначена прежде всего для медиков и сотрудников отделений интенсивной терапии.
Накануне заместитель министра здравоохранения Карла Виссотти сообщила, что прививки сделали уже более 200 тысяч аргентинцев.
Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она создана на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования "Спутник V" показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Буэнос-Айрес (город)В мире
 
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