https://ria.ru/20210116/russell-1593263170.html

Роберт Де Ниро присоединился к актерскому составу фильма Дэвида Расселла

Роберт Де Ниро присоединился к актерскому составу фильма Дэвида Расселла

Роберт Де Ниро и Крис Рок присоединились к звездному актерскому составу нового и пока безымянного фильма Дэвида О. Расселла, сообщает THR. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T04:26

2021-01-16T04:26

2021-01-16T04:26

культура

коронавирус covid-19

марго робби

кино и сериалы

новости культуры

дженнифер лоуренс

роберт де ниро

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Роберт Де Ниро и Крис Рок присоединились к звездному актерскому составу нового и пока безымянного фильма Дэвида О. Расселла, сообщает THR.Помимо них в ленте также будут сниматься Майк Майерс, Тимоти Олифант, Майкл Шеннон, Аня Тейлор-Джой.Ранее сообщалось, что в картине примут участие Кристиан Бэйл, Марго Робби и Джон Дэвид Вашингтон.Дэвид О. Расселл сам написал сценарий, детали сюжета пока не разглашаются. Съемки должны были стартовать в апреле, но из-за пандемии коронавирусной инфекции их перенесли на январь.Предыдущий фильм "Джой" Дэвида О.Расселла (с участием Дженнифер Лоуренс) вышел в 2016 году.

https://ria.ru/20210115/kino-1592909159.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, марго робби, кино и сериалы, новости культуры, дженнифер лоуренс, роберт де ниро