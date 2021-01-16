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Роберт Де Ниро присоединился к актерскому составу фильма Дэвида Расселла
Роберт Де Ниро присоединился к актерскому составу фильма Дэвида Расселла
Роберт Де Ниро и Крис Рок присоединились к звездному актерскому составу нового и пока безымянного фильма Дэвида О. Расселла, сообщает THR. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T04:26
2021-01-16T04:26
2021-01-16T04:26
культура
коронавирус covid-19
марго робби
кино и сериалы
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дженнифер лоуренс
роберт де ниро
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Роберт Де Ниро и Крис Рок присоединились к звездному актерскому составу нового и пока безымянного фильма Дэвида О. Расселла, сообщает THR.Помимо них в ленте также будут сниматься Майк Майерс, Тимоти Олифант, Майкл Шеннон, Аня Тейлор-Джой.Ранее сообщалось, что в картине примут участие Кристиан Бэйл, Марго Робби и Джон Дэвид Вашингтон.Дэвид О. Расселл сам написал сценарий, детали сюжета пока не разглашаются. Съемки должны были стартовать в апреле, но из-за пандемии коронавирусной инфекции их перенесли на январь.Предыдущий фильм "Джой" Дэвида О.Расселла (с участием Дженнифер Лоуренс) вышел в 2016 году.
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коронавирус covid-19, марго робби, кино и сериалы, новости культуры, дженнифер лоуренс, роберт де ниро
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости
. Роберт Де Ниро и Крис Рок присоединились к звездному актерскому составу нового и пока безымянного фильма Дэвида О. Расселла, сообщает
THR.
Помимо них в ленте также будут сниматься Майк Майерс, Тимоти Олифант, Майкл Шеннон, Аня Тейлор-Джой.
Ранее сообщалось, что в картине примут участие Кристиан Бэйл, Марго Робби и Джон Дэвид Вашингтон.
Дэвид О. Расселл сам написал сценарий, детали сюжета пока не разглашаются. Съемки должны были стартовать в апреле, но из-за пандемии коронавирусной инфекции их перенесли на январь.
Предыдущий фильм "Джой" Дэвида О.Расселла (с участием Дженнифер Лоуренс) вышел в 2016 году.