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https://ria.ru/20210116/russell-1593263170.html
Роберт Де Ниро присоединился к актерскому составу фильма Дэвида Расселла
Роберт Де Ниро присоединился к актерскому составу фильма Дэвида Расселла
Роберт Де Ниро и Крис Рок присоединились к звездному актерскому составу нового и пока безымянного фильма Дэвида О. Расселла, сообщает THR. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T04:26
2021-01-16T04:26
культура
коронавирус covid-19
марго робби
кино и сериалы
новости культуры
дженнифер лоуренс
роберт де ниро
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Роберт Де Ниро и Крис Рок присоединились к звездному актерскому составу нового и пока безымянного фильма Дэвида О. Расселла, сообщает THR.Помимо них в ленте также будут сниматься Майк Майерс, Тимоти Олифант, Майкл Шеннон, Аня Тейлор-Джой.Ранее сообщалось, что в картине примут участие Кристиан Бэйл, Марго Робби и Джон Дэвид Вашингтон.Дэвид О. Расселл сам написал сценарий, детали сюжета пока не разглашаются. Съемки должны были стартовать в апреле, но из-за пандемии коронавирусной инфекции их перенесли на январь.Предыдущий фильм "Джой" Дэвида О.Расселла (с участием Дженнифер Лоуренс) вышел в 2016 году.
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коронавирус covid-19, марго робби, кино и сериалы, новости культуры, дженнифер лоуренс, роберт де ниро

Роберт Де Ниро присоединился к актерскому составу фильма Дэвида Расселла

04:26 16.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоберт Де Ниро посетил Москву в рамках открытия ресторана Nobu
Роберт Де Ниро посетил Москву в рамках открытия ресторана Nobu - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Роберт Де Ниро и Крис Рок присоединились к звездному актерскому составу нового и пока безымянного фильма Дэвида О. Расселла, сообщает THR.
Помимо них в ленте также будут сниматься Майк Майерс, Тимоти Олифант, Майкл Шеннон, Аня Тейлор-Джой.
Ранее сообщалось, что в картине примут участие Кристиан Бэйл, Марго Робби и Джон Дэвид Вашингтон.
Дэвид О. Расселл сам написал сценарий, детали сюжета пока не разглашаются. Съемки должны были стартовать в апреле, но из-за пандемии коронавирусной инфекции их перенесли на январь.
Предыдущий фильм "Джой" Дэвида О.Расселла (с участием Дженнифер Лоуренс) вышел в 2016 году.
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КультураКоронавирус COVID-19Марго РоббиКино и сериалыНовости культурыДженнифер ЛоуренсРоберт Де Ниро
 
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