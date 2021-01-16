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https://ria.ru/20210116/puteshestviya-1593227757.html
Россияне рассказали, какой вид отдыха они предпочитали в 2020 году
Россияне рассказали, какой вид отдыха они предпочитали в 2020 году
Туристы, опрошенные онлайн сервисом, рассказали, какой вид отдыха они предпочитают, и где им удалось отдохнуть в прошлом году, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T09:16
2021-01-16T09:16
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн сервисом, рассказали, какой вид отдыха они предпочитают, и где им удалось отдохнуть в прошлом году, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3060 пользователей и выяснили, что 64 процента предпочитают проводить отпуск на пляже. Половина (56 процентов) голосуют за познавательный туризм, треть — за активный отдых: зимой- лыжи и сноуборд, летом — трекинг, хайкинг и плавание.Четверть (27 процентов) выбирают оздоровительные поездки, чуть меньшее число опрошенных (22 процента) хотят в круиз. Экстрим интересует каждого десятого (12 процентов) респондента.В прошлом году две трети путешественников (69 процентов) отдыхали так, как им нравится. Планы остальных нарушила пандемия: две треть пользователей, оставшихся дома, отказывались от поездок из-за карантина или болезни, а треть — из-за потери работы и финансовых трудностей. Каждый шестой сказал, что не мог отказаться от работы, каждый десятый — не нашел подходящей компании, четыре процента опрошенных сказали, что "просто не хотелось" путешествовать, а одному проценту респондентов помешали семейные обстоятельства.
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коронавирус в россии, туристы, отдых, туризм, новости - туризм

Россияне рассказали, какой вид отдыха они предпочитали в 2020 году

09:16 16.01.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПляжный отдых в Сочи
Пляжный отдых в Сочи - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн сервисом, рассказали, какой вид отдыха они предпочитают, и где им удалось отдохнуть в прошлом году, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 3060 пользователей и выяснили, что 64 процента предпочитают проводить отпуск на пляже. Половина (56 процентов) голосуют за познавательный туризм, треть — за активный отдых: зимой- лыжи и сноуборд, летом — трекинг, хайкинг и плавание.
Четверть (27 процентов) выбирают оздоровительные поездки, чуть меньшее число опрошенных (22 процента) хотят в круиз. Экстрим интересует каждого десятого (12 процентов) респондента.
В прошлом году две трети путешественников (69 процентов) отдыхали так, как им нравится. Планы остальных нарушила пандемия: две треть пользователей, оставшихся дома, отказывались от поездок из-за карантина или болезни, а треть — из-за потери работы и финансовых трудностей. Каждый шестой сказал, что не мог отказаться от работы, каждый десятый — не нашел подходящей компании, четыре процента опрошенных сказали, что "просто не хотелось" путешествовать, а одному проценту респондентов помешали семейные обстоятельства.
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