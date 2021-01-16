https://ria.ru/20210116/priostanovka-1593323544.html

В России оценили идею приостановить прокладку "Северного потока — 2"

В России оценили идею приостановить прокладку "Северного потока — 2"

В России ответили на предложение эксперта Никола Бернса приостановить действие санкций против проекта "Северный поток — 2" при условии, что европейцы на время... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T14:36

2021-01-16T14:36

2021-01-16T19:21

россия

сергей калашников

германия

экономика

allseas

северный поток — 2

госдума рф

джо байден

европа

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В России ответили на предложение эксперта Никола Бернса приостановить действие санкций против проекта "Северный поток — 2" при условии, что европейцы на время прекратят и строительство газопровода.По мнению Бернса, это дало бы Германии и новым властям США время на обсуждение проекта и урегулирование конфликта.Как заявил замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов, Россия должна решать связанные со строительством вопросы "по мере их поступления". Он призвал не останавливать прокладку труб."России следует продолжать реализацию проекта "Северный поток — 2", не поддаваясь на провокации, заявления различных советников, и четко следовать намеченным планам", — сказал Абрамов.По мнению заместителя главы комитета Госдумы по экономической политике Сергея Калашникова, сейчас на международной арене развернулась игра между Европой и США, а вопрос "Северного потока — 2" стал одной из козырных карт в руках американцев. Депутат счел подобные заявления из уст западных экспертов хорошим знаком: так, по его словам, Россия может включиться в эту игру и сыграть на противоречиях.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья до Германии. США, Украина и некоторые страны Европы активно выступают против строительства. В конце 2019 года США ввели санкции, в результате которых швейцарская копания Allseas сразу прекратила укладку труб Строительство продолжилось год спустя: судно "Фортуна" уложило около 2,6 километра труб в водах Германии. Недостроенным остался участок в 148 километров: 120 — в Дании, и около 28 — в Германии.Датские власти согласовали возможность возобновления строительства с 15 января. Власти Германии продлили разрешение на укладку трубы в их исключительной экономической зоне до мая.

https://radiosputnik.ria.ru/20210116/sevpotok-1593297819.html

https://ria.ru/20210114/potok-1593108300.html

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россия, сергей калашников, германия, экономика, allseas, северный поток — 2, госдума рф, джо байден, европа, сша, украина