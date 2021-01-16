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В России оценили идею приостановить прокладку "Северного потока — 2"
В России оценили идею приостановить прокладку "Северного потока — 2"
В России ответили на предложение эксперта Никола Бернса приостановить действие санкций против проекта "Северный поток — 2" при условии, что европейцы на время... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T14:36
2021-01-16T19:21
россия
сергей калашников
германия
экономика
allseas
северный поток — 2
госдума рф
джо байден
европа
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В России ответили на предложение эксперта Никола Бернса приостановить действие санкций против проекта "Северный поток — 2" при условии, что европейцы на время прекратят и строительство газопровода.По мнению Бернса, это дало бы Германии и новым властям США время на обсуждение проекта и урегулирование конфликта.Как заявил замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов, Россия должна решать связанные со строительством вопросы "по мере их поступления". Он призвал не останавливать прокладку труб."России следует продолжать реализацию проекта "Северный поток — 2", не поддаваясь на провокации, заявления различных советников, и четко следовать намеченным планам", — сказал Абрамов.По мнению заместителя главы комитета Госдумы по экономической политике Сергея Калашникова, сейчас на международной арене развернулась игра между Европой и США, а вопрос "Северного потока — 2" стал одной из козырных карт в руках американцев. Депутат счел подобные заявления из уст западных экспертов хорошим знаком: так, по его словам, Россия может включиться в эту игру и сыграть на противоречиях.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья до Германии. США, Украина и некоторые страны Европы активно выступают против строительства. В конце 2019 года США ввели санкции, в результате которых швейцарская копания Allseas сразу прекратила укладку труб Строительство продолжилось год спустя: судно "Фортуна" уложило около 2,6 километра труб в водах Германии. Недостроенным остался участок в 148 километров: 120 — в Дании, и около 28 — в Германии.Датские власти согласовали возможность возобновления строительства с 15 января. Власти Германии продлили разрешение на укладку трубы в их исключительной экономической зоне до мая.
https://radiosputnik.ria.ru/20210116/sevpotok-1593297819.html
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россия, сергей калашников, германия, экономика, allseas, северный поток — 2, госдума рф, джо байден, европа, сша, украина

В России оценили идею приостановить прокладку "Северного потока — 2"

14:36 16.01.2021 (обновлено: 19:21 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В России ответили на предложение эксперта Никола Бернса приостановить действие санкций против проекта "Северный поток — 2" при условии, что европейцы на время прекратят и строительство газопровода.
По мнению Бернса, это дало бы Германии и новым властям США время на обсуждение проекта и урегулирование конфликта.
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
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В бундестаге предупредили о новом препятствии для "Северного потока-2"
Как заявил замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов, Россия должна решать связанные со строительством вопросы "по мере их поступления". Он призвал не останавливать прокладку труб.
"России следует продолжать реализацию проекта "Северный поток — 2", не поддаваясь на провокации, заявления различных советников, и четко следовать намеченным планам", — сказал Абрамов.
По мнению заместителя главы комитета Госдумы по экономической политике Сергея Калашникова, сейчас на международной арене развернулась игра между Европой и США, а вопрос "Северного потока — 2" стал одной из козырных карт в руках американцев. Депутат счел подобные заявления из уст западных экспертов хорошим знаком: так, по его словам, Россия может включиться в эту игру и сыграть на противоречиях.
"То есть в любом случае это показатель того, что мы тоже участники большой игры", — подытожил Калашников.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 22:13
СМИ назвали дату окончания строительства "Северного потока — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья до Германии. США, Украина и некоторые страны Европы активно выступают против строительства. В конце 2019 года США ввели санкции, в результате которых швейцарская копания Allseas сразу прекратила укладку труб Строительство продолжилось год спустя: судно "Фортуна" уложило около 2,6 километра труб в водах Германии. Недостроенным остался участок в 148 километров: 120 — в Дании, и около 28 — в Германии.
Датские власти согласовали возможность возобновления строительства с 15 января. Власти Германии продлили разрешение на укладку трубы в их исключительной экономической зоне до мая.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияСергей КалашниковГерманияЭкономикаAllseasСеверный поток — 2Госдума РФДжо БайденЕвропаСШАУкраина
 
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