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В Твери четыре человека погибли при пожаре в жилом доме
В Твери четыре человека погибли при пожаре в жилом доме
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Твери, следователи завели уголовное дело, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T11:09
2021-01-16T11:09
2021-01-16T11:13
следственный комитет россии (ск рф)
тверь
происшествия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Твери, следователи завели уголовное дело, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.Отмечается, что следователи завели уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".По предварительной версии, признаков насильственной смерти на телах нет, точные причины установят в ходе судебно-медицинских экспертиз. Очаг возгорания, по имеющейся у СК информации, был внутри помещения."В ходе предварительного следствия будут устанавливаться все причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии", - говорится в сообщении.
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следственный комитет россии (ск рф), тверь, происшествия
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Твери
, следователи завели уголовное дело, сообщается на сайте
СУ СК РФ по региону.
"В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в жилом доме, расположенном по улице Большевиков города Твери, тел трех мужчин и женщины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи завели уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
По предварительной версии, признаков насильственной смерти на телах нет, точные причины установят в ходе судебно-медицинских экспертиз. Очаг возгорания, по имеющейся у СК информации, был внутри помещения.
"В ходе предварительного следствия будут устанавливаться все причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии", - говорится в сообщении.