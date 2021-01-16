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В Омске загорелся автосервис с гаражным боксом
В Омске загорелся автосервис с гаражным боксом
В Омске почти сотня спасателей на протяжении шести часов тушат автосервис на улице 2-я Солнечная, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в МЧС по Омской... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T10:32
2021-01-16T10:36
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омская область
омск
происшествия
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ОМСК, 16 янв – РИА Новости. В Омске почти сотня спасателей на протяжении шести часов тушат автосервис на улице 2-я Солнечная, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в МЧС по Омской области.Сообщение о пожаре в гаражном боксе по улице 2-я Солнечная в Омске поступило в МЧС в 7:06 (4:06 мск). По данным справочника 2ГИС, по этому адресу находится автосервис по ремонту и обслуживанию корейских автомобилей "ОксАвто". Когда на место прибыли пожарные, горела крыша помещения на всей площади - 1800 квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали из бокса два автомобиля "Камаз", а затем ещё 10 автомобилей. Четыре автомобиля остались внутри. Возгорание удалось локализовать в 9:48, через 36 минут открытый огонь был локализован.На тушении пожара задействованы 96 сотрудников МЧС и 23 единицы техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, омск, происшествия

В Омске загорелся автосервис с гаражным боксом

10:32 16.01.2021 (обновлено: 10:36 16.01.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС по Омской областиНа месте пожара в здании автомобильного бокса в Кировском округе города Омска
На месте пожара в здании автомобильного бокса в Кировском округе города Омска - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© Фото : ГУ МЧС по Омской области
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ОМСК, 16 янв – РИА Новости. В Омске почти сотня спасателей на протяжении шести часов тушат автосервис на улице 2-я Солнечная, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в МЧС по Омской области.
Сообщение о пожаре в гаражном боксе по улице 2-я Солнечная в Омске поступило в МЧС в 7:06 (4:06 мск). По данным справочника 2ГИС, по этому адресу находится автосервис по ремонту и обслуживанию корейских автомобилей "ОксАвто". Когда на место прибыли пожарные, горела крыша помещения на всей площади - 1800 квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали из бокса два автомобиля "Камаз", а затем ещё 10 автомобилей. Четыре автомобиля остались внутри. Возгорание удалось локализовать в 9:48, через 36 минут открытый огонь был локализован.
"Сейчас (по состоянию на 13:00 по местному времени) на месте работают спасатели, идёт пролив здания. Здание уже не горит (открытым пламенем). Пожару был присвоен второй ранг опасности, пострадавших нет", - пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
На тушении пожара задействованы 96 сотрудников МЧС и 23 единицы техники.
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 18:43
В Рыбинске четыре человека погибли при пожаре
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Омская областьОмскПроисшествия
 
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