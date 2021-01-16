https://ria.ru/20210116/pozhar-1593303235.html

В Омске загорелся автосервис с гаражным боксом

В Омске загорелся автосервис с гаражным боксом

В Омске почти сотня спасателей на протяжении шести часов тушат автосервис на улице 2-я Солнечная, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в МЧС по Омской... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T10:32

2021-01-16T10:32

2021-01-16T10:36

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

омская область

омск

происшествия

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ОМСК, 16 янв – РИА Новости. В Омске почти сотня спасателей на протяжении шести часов тушат автосервис на улице 2-я Солнечная, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в МЧС по Омской области.Сообщение о пожаре в гаражном боксе по улице 2-я Солнечная в Омске поступило в МЧС в 7:06 (4:06 мск). По данным справочника 2ГИС, по этому адресу находится автосервис по ремонту и обслуживанию корейских автомобилей "ОксАвто". Когда на место прибыли пожарные, горела крыша помещения на всей площади - 1800 квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали из бокса два автомобиля "Камаз", а затем ещё 10 автомобилей. Четыре автомобиля остались внутри. Возгорание удалось локализовать в 9:48, через 36 минут открытый огонь был локализован.На тушении пожара задействованы 96 сотрудников МЧС и 23 единицы техники.

https://ria.ru/20210115/rybinsk-1593254741.html

омская область

омск

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, омск, происшествия