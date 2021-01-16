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Женщина пришла в ужас, узнав смысл таинственного послания от незнакомца
Женщина пришла в ужас, узнав смысл таинственного послания от незнакомца
Блогерша под ником bby.Jade обнаружила у себя во дворе таинственное послание на снегу и обратилась за помощью к пользователям Сети. Соответствующее видео она... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T16:45
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tiktok
происшествия
в мире
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Блогерша под ником bby.Jade обнаружила у себя во дворе таинственное послание на снегу и обратилась за помощью к пользователям Сети. Соответствующее видео она выложила в TikTok. Выйдя утром из дома, Джейд увидела, что неизвестный оставил на ее мусорном ведре надпись "1F". "Что это за чертовщина?" — спросила женщина у своих подписчиков. Видео стало вирусным и привлекло внимание общественности.Комментаторы догадались, что таинственное послание скорее всего означает, что в доме живет одна женщина. Такие знаки оставляют друг другу преступники, когда ищут жертву.Испуганная Джейд обратилась в полицию, но там ничем не смогли ей помочь. В своем последнем посте в социальной сети женщина написала, что с ней все в порядке, и она уехала ночевать к своей маме.
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tiktok, происшествия, в мире

Женщина пришла в ужас, узнав смысл таинственного послания от незнакомца

16:45 16.01.2021
 
© Depositphotos / AntonMatyukhaЖенщина гуляет в заснеженном лесу
Женщина гуляет в заснеженном лесу - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© Depositphotos / AntonMatyukha
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Блогерша под ником bby.Jade обнаружила у себя во дворе таинственное послание на снегу и обратилась за помощью к пользователям Сети. Соответствующее видео она выложила в TikTok.
Выйдя утром из дома, Джейд увидела, что неизвестный оставил на ее мусорном ведре надпись "1F".
© @bby.jade__/TikTokКадр видео bby.jade__ в TikTok
Кадр видео bby.jade__ в TikTok - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© @bby.jade__/TikTok
Кадр видео bby.jade__ в TikTok
"Что это за чертовщина?" — спросила женщина у своих подписчиков. Видео стало вирусным и привлекло внимание общественности.
Комментаторы догадались, что таинственное послание скорее всего означает, что в доме живет одна женщина. Такие знаки оставляют друг другу преступники, когда ищут жертву.
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"Они сообщают тем, кто будет тебя грабить или делать что-то другое в этом духе, что ты живешь одна", — написал один из пользователей.

"За тобой следят! Осторожнее", — отметил другой.

"У нас в Канаде это означает "одинокая женщина". Эта пометка может использоваться по разным причинам, но ни одна из них не сулит тебе ничего хорошего", — предостерегли в комментариях.

Испуганная Джейд обратилась в полицию, но там ничем не смогли ей помочь. В своем последнем посте в социальной сети женщина написала, что с ней все в порядке, и она уехала ночевать к своей маме.
 
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