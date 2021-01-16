https://ria.ru/20210116/poslanie-1593335816.html

Женщина пришла в ужас, узнав смысл таинственного послания от незнакомца

Женщина пришла в ужас, узнав смысл таинственного послания от незнакомца

Блогерша под ником bby.Jade обнаружила у себя во дворе таинственное послание на снегу и обратилась за помощью к пользователям Сети. Соответствующее видео она... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T16:45

2021-01-16T16:45

2021-01-16T16:45

tiktok

происшествия

в мире

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Блогерша под ником bby.Jade обнаружила у себя во дворе таинственное послание на снегу и обратилась за помощью к пользователям Сети. Соответствующее видео она выложила в TikTok. Выйдя утром из дома, Джейд увидела, что неизвестный оставил на ее мусорном ведре надпись "1F". "Что это за чертовщина?" — спросила женщина у своих подписчиков. Видео стало вирусным и привлекло внимание общественности.Комментаторы догадались, что таинственное послание скорее всего означает, что в доме живет одна женщина. Такие знаки оставляют друг другу преступники, когда ищут жертву.Испуганная Джейд обратилась в полицию, но там ничем не смогли ей помочь. В своем последнем посте в социальной сети женщина написала, что с ней все в порядке, и она уехала ночевать к своей маме.

https://ria.ru/20210104/poslanie-1591976836.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, происшествия, в мире