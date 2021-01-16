Жителям центра Европейской России рассказали о погоде в ближайшие дни

"Но очень важно, что в понедельник и во вторник местами небольшой снег, во вторник появится солнце, и ветра не будет. Я бы сказал, что типа такой алтайской погоды, когда антициклон, то есть солнце светит и морозная погода", - отметил Вильфанд.