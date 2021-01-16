https://ria.ru/20210116/pogoda-1593325927.html
Жителям центра Европейской России рассказали о погоде в ближайшие дни
Жителям центра Европейской России рассказали о погоде в ближайшие дни
Ближайшие дни будут самыми холодными в Европейской России, температурная аномалия будет достигать двузначных значений, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T14:47
2021-01-16T14:47
2021-01-16T14:47
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ближайшие дни будут самыми холодными в Европейской России, температурная аномалия будет достигать двузначных значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что температурные аномалии в регионе будут достигать от 7 до 10 градусов.
https://ria.ru/20210116/snegopad-1593325199.html
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, общество