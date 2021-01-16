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Жителям центра Европейской России рассказали о погоде в ближайшие дни
Жителям центра Европейской России рассказали о погоде в ближайшие дни
Ближайшие дни будут самыми холодными в Европейской России, температурная аномалия будет достигать двузначных значений, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T14:47
2021-01-16T14:47
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ближайшие дни будут самыми холодными в Европейской России, температурная аномалия будет достигать двузначных значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что температурные аномалии в регионе будут достигать от 7 до 10 градусов.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Жителям центра Европейской России рассказали о погоде в ближайшие дни

14:47 16.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУборка снега в парке "Зарядье"
Уборка снега в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ближайшие дни будут самыми холодными в Европейской России, температурная аномалия будет достигать двузначных значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Самая холодная погода в центре Европейской России связана с ближайшими тремя днями. В субботу синоптическая ситуация, напоминающая четверг, когда воздушные массы с севера приносят по-настоящему холодную погоду, и снег прогнозируется", - сказал Вильфанд.

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Он уточнил, что температурные аномалии в регионе будут достигать от 7 до 10 градусов.

"Но очень важно, что в понедельник и во вторник местами небольшой снег, во вторник появится солнце, и ветра не будет. Я бы сказал, что типа такой алтайской погоды, когда антициклон, то есть солнце светит и морозная погода", - отметил Вильфанд.

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РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
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