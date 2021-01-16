https://ria.ru/20210116/pogoda-1593323202.html

Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде на юге Западной Сибири

Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде на юге Западной Сибири

Аномальное тепло пришло на смену трехнедельному аномальному холоду на юге Западной Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T14:26

2021-01-16T14:26

2021-01-16T14:26

западная сибирь

роман вильфанд

гидрометцентр

таймыр

красноярский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593252267_0:58:3021:1757_1920x0_80_0_0_9f75b5c7fbaedb70fb9ef0c21a211813.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Аномальное тепло пришло на смену трехнедельному аномальному холоду на юге Западной Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях температура будет выше нормы на 4-10 градусов.Он добавил, что такая же теплая погода приходит в Красноярский край и Хакасию.Между тем, на севере Западной Сибири и Красноярского края (Ямало-ненецкий АО, Эвенкия, Таймыр) очень холодная погода, температура будет достигать -40-45 градусов.

https://ria.ru/20210114/pogoda-1593018003.html

западная сибирь

таймыр

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

западная сибирь, роман вильфанд, гидрометцентр, таймыр, красноярский край, общество