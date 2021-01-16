https://ria.ru/20210116/pogoda-1593323202.html
Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде на юге Западной Сибири
Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде на юге Западной Сибири
Аномальное тепло пришло на смену трехнедельному аномальному холоду на юге Западной Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T14:26
2021-01-16T14:26
2021-01-16T14:26
западная сибирь
роман вильфанд
гидрометцентр
таймыр
красноярский край
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Аномальное тепло пришло на смену трехнедельному аномальному холоду на юге Западной Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях температура будет выше нормы на 4-10 градусов.Он добавил, что такая же теплая погода приходит в Красноярский край и Хакасию.Между тем, на севере Западной Сибири и Красноярского края (Ямало-ненецкий АО, Эвенкия, Таймыр) очень холодная погода, температура будет достигать -40-45 градусов.
https://ria.ru/20210114/pogoda-1593018003.html
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западная сибирь, роман вильфанд, гидрометцентр, таймыр, красноярский край, общество