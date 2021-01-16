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Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде на юге Западной Сибири
Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде на юге Западной Сибири
Аномальное тепло пришло на смену трехнедельному аномальному холоду на юге Западной Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T14:26
2021-01-16T14:26
западная сибирь
роман вильфанд
гидрометцентр
таймыр
красноярский край
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Аномальное тепло пришло на смену трехнедельному аномальному холоду на юге Западной Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях температура будет выше нормы на 4-10 градусов.Он добавил, что такая же теплая погода приходит в Красноярский край и Хакасию.Между тем, на севере Западной Сибири и Красноярского края (Ямало-ненецкий АО, Эвенкия, Таймыр) очень холодная погода, температура будет достигать -40-45 градусов.
https://ria.ru/20210114/pogoda-1593018003.html
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западная сибирь, роман вильфанд, гидрометцентр, таймыр, красноярский край, общество

Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде на юге Западной Сибири

14:26 16.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина на одной из улиц в центре Москвы
Женщина на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Аномальное тепло пришло на смену трехнедельному аномальному холоду на юге Западной Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Можно порадоваться, что в регионы юга Западной Сибири наконец-то пришла мягкая-мягкая зима. В течение ближайших пяти дней там будет комфортная зимняя погода… Этот регион отдохнет от жутких морозов, которые там были почти три недели", - сказал Вильфанд.
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Он уточнил, что в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях температура будет выше нормы на 4-10 градусов.
"Максимальные дневные температуры будут от -5 до -13 градусов. Это просто замечательно, вместо -35 днем и -40 ночью", - отметил Вильфанд.
Он добавил, что такая же теплая погода приходит в Красноярский край и Хакасию.
Между тем, на севере Западной Сибири и Красноярского края (Ямало-ненецкий АО, Эвенкия, Таймыр) очень холодная погода, температура будет достигать -40-45 градусов.
 
Западная СибирьРоман ВильфандГидрометцентрТаймырКрасноярский крайОбщество
 
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