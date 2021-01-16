https://ria.ru/20210116/pogoda-1593316184.html

Жителей Крыма предупредили о сильных снегопадах и морозах

Жителей Крыма предупредили о сильных снегопадах и морозах

Сильный снег, ветер, метель ожидаются в Крыму в воскресенье, в последующие двое суток, в том числе на Крещение, на полуострове сильно похолодает, морозы до -10... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T13:12

2021-01-16T13:12

2021-01-16T13:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Сильный снег, ветер, метель ожидаются в Крыму в воскресенье, в последующие двое суток, в том числе на Крещение, на полуострове сильно похолодает, морозы до -10 градусов ожидаются в субтропической зоне на южном побережье, сообщает крымский гидрометцентр.Ранее МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях с 16 по 20 января в связи с сильным похолоданием из-за вторжения арктического холодного воздуха. В гидрометцентре Крыма предупредили о морозах до 15 градусов в степной части Крыма и предгорьях в период с 18 по 20 января.Похолодание начнется уже в воскресенье. По прогнозу синоптиков, в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильный снег; местами метель, гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица; усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с.

https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html

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туризм, погода, республика крым, общество