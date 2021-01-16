https://ria.ru/20210116/pogoda-1593316184.html
Жителей Крыма предупредили о сильных снегопадах и морозах
Жителей Крыма предупредили о сильных снегопадах и морозах
Сильный снег, ветер, метель ожидаются в Крыму в воскресенье, в последующие двое суток, в том числе на Крещение, на полуострове сильно похолодает, морозы до -10... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T13:12
2021-01-16T13:12
2021-01-16T13:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Сильный снег, ветер, метель ожидаются в Крыму в воскресенье, в последующие двое суток, в том числе на Крещение, на полуострове сильно похолодает, морозы до -10 градусов ожидаются в субтропической зоне на южном побережье, сообщает крымский гидрометцентр.Ранее МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях с 16 по 20 января в связи с сильным похолоданием из-за вторжения арктического холодного воздуха. В гидрометцентре Крыма предупредили о морозах до 15 градусов в степной части Крыма и предгорьях в период с 18 по 20 января.Похолодание начнется уже в воскресенье. По прогнозу синоптиков, в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильный снег; местами метель, гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица; усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с.
https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html
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туризм, погода, республика крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Сильный снег, ветер, метель ожидаются в Крыму в воскресенье, в последующие двое суток, в том числе на Крещение, на полуострове сильно похолодает, морозы до -10 градусов ожидаются в субтропической зоне на южном побережье, сообщает крымский гидрометцентр.
Ранее МЧС
Крыма объявило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях с 16 по 20 января в связи с сильным похолоданием из-за вторжения арктического холодного воздуха. В гидрометцентре Крыма предупредили о морозах до 15 градусов в степной части Крыма и предгорьях в период с 18 по 20 января.
"Ночью и утром 18, 19 и 20 января на ЮБК (южном берегу Крыма, субтропическая зона) ожидается сильный мороз: -8…-10 градусов", - говорится в сообщении гидрометцентра.
Похолодание начнется уже в воскресенье. По прогнозу синоптиков, в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильный снег; местами метель, гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица; усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с.