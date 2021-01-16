https://ria.ru/20210116/pogoda-1593298775.html

Москвичей предупредили о сильном снеге и порывистом ветре в субботу

Москвичей предупредили о сильном снеге и порывистом ветре в субботу

В Москве в субботу ожидают

2021-01-16T09:34

2021-01-16T09:34

2021-01-16T09:34

михаил леус

погода

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593001205_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d033f7fe7464f0781ec8d6030bb3a080.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Температура до минус 15 градусов, сильный снег, порывистый ветер и низкое давление ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Он отметил, что максимальная температура воздуха в столице -13…-15 градусов, по области от -12 до -18 градусов."Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление ниже нормы, в течение дня изменится мало и составит 740 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, общество