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Москвичей предупредили о сильном снеге и порывистом ветре в субботу
Москвичей предупредили о сильном снеге и порывистом ветре в субботу
В Москве в субботу ожидают
2021-01-16T09:34
2021-01-16T09:34
михаил леус
погода
москва
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Температура до минус 15 градусов, сильный снег, порывистый ветер и низкое давление ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Он отметил, что максимальная температура воздуха в столице -13…-15 градусов, по области от -12 до -18 градусов."Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление ниже нормы, в течение дня изменится мало и составит 740 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.
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михаил леус, погода, москва, общество

Москвичей предупредили о сильном снеге и порывистом ветре в субботу

09:34 16.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина в Измайловском парке в Москве
Мужчина в Измайловском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В Москве в субботу ожидают
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Температура до минус 15 градусов, сильный снег, порывистый ветер и низкое давление ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет определять западная периферия активного южного циклона. Погода будет облачная, пройдет снег, местами сильный. По нашим расчётам, в течение суток выпадет от 5 до 10 миллиметров осадков", - рассказал Леус.
Он отметил, что максимальная температура воздуха в столице -13…-15 градусов, по области от -12 до -18 градусов.
"Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление ниже нормы, в течение дня изменится мало и составит 740 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.
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