https://ria.ru/20210116/pogoda-1593298775.html
Москвичей предупредили о сильном снеге и порывистом ветре в субботу
Москвичей предупредили о сильном снеге и порывистом ветре в субботу
В Москве в субботу ожидают
2021-01-16T09:34
2021-01-16T09:34
2021-01-16T09:34
михаил леус
погода
москва
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Температура до минус 15 градусов, сильный снег, порывистый ветер и низкое давление ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Он отметил, что максимальная температура воздуха в столице -13…-15 градусов, по области от -12 до -18 градусов."Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление ниже нормы, в течение дня изменится мало и составит 740 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил леус, погода, москва, общество
Москвичей предупредили о сильном снеге и порывистом ветре в субботу
В Москве в субботу ожидают