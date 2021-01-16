https://ria.ru/20210116/perezagruzka-1593300471.html
Эксперт рассказал, как перезагрузить отношения России и США
Эксперт рассказал, как перезагрузить отношения России и США
Чтобы перезагрузить российско-американские отношения, надо начать с нуля, отбросив прежние стереотипы, старые идеи и взаимные обиды, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T10:01
2021-01-16T10:01
2021-01-16T10:01
россия
николай злобин
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/131880/88/1318808813_0:110:1403:899_1920x0_80_0_0_461a0f3f8c9cef76fb9fbe62fe033cd4.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Чтобы перезагрузить российско-американские отношения, надо начать с нуля, отбросив прежние стереотипы, старые идеи и взаимные обиды, заявил РИА Новости президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин.По его словам, и США, и Россия понимают, что отношения ухудшаются, но никто не представляет, как их развернуть в другую сторону."Нужен новый букварь российско-американских отношений. Надо начинать с нуля, отбросив старые стереотипы, идеи, представления о том, что было раньше, кто кого обидел, прекратить вспоминать, что наделали американцы, россияне. То есть начать с нуля. И отдать эти отношения в руки людей, у которых нет комплексов холодной войны. В любом случае нужен интеллектуальный прорыв. Пока его нет", - добавил Злобин.По его мнению, в США и РФ не понимают, зачем улучшать отношения, которые могут вызвать негативные восприятия в обществе.При этом он добавляет, что ряд экспертов-международников считают, что эти отношения улучшать не надо.
https://ria.ru/20210116/demokratiya-1593292154.html
https://ria.ru/20210116/otnosheniya-1593290828.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/131880/88/1318808813_30:0:1375:1009_1920x0_80_0_0_a9ab5af622aa96b2c44716812da6b2e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай злобин, сша, политика
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Чтобы перезагрузить российско-американские отношения, надо начать с нуля, отбросив прежние стереотипы, старые идеи и взаимные обиды, заявил РИА Новости президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин
.
"Мир изменился, и старые методы мы использовать не сможем, даже если хотели бы. Да, приятно было бы надеть детскую одежду сейчас, но вряд ли это сегодняшним взрослым действительно удалось бы. И опыт холодной войны с его договорами, отчетами о ракетах может быть неадекватен для нас. Альтернатива лишь в том, чтобы попытаться вырваться из ситуации политической импотенции с обеих сторон", - отметил эксперт.
По его словам, и США
, и Россия понимают, что отношения ухудшаются, но никто не представляет, как их развернуть в другую сторону.
"Нужен новый букварь российско-американских отношений. Надо начинать с нуля, отбросив старые стереотипы, идеи, представления о том, что было раньше, кто кого обидел, прекратить вспоминать, что наделали американцы, россияне. То есть начать с нуля. И отдать эти отношения в руки людей, у которых нет комплексов холодной войны. В любом случае нужен интеллектуальный прорыв. Пока его нет", - добавил Злобин.
По его мнению, в США и РФ не понимают, зачем улучшать отношения, которые могут вызвать негативные восприятия в обществе.
"И как их улучшать, чтобы не обвинили в предательстве национальных интересов. "Для чего мы с ними соревновались, если вдруг мы все забудем и начнём улучшать отношения?" Сегодня, в 2021 году, никто не понимает, в чем суть улучшения российско-американских отношений. Да, можно говорить про экономику, про безопасность... но об этом говорил ещё Брежнев, это не новая повестка дня. Целое поколение политиков строило отношения между двумя странами, основанные на враждебности, а теперь забудем и начнём дружить?" - поясняет собеседник агентства.
При этом он добавляет, что ряд экспертов-международников считают, что эти отношения улучшать не надо.