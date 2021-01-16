https://ria.ru/20210116/perezagruzka-1593300471.html

Эксперт рассказал, как перезагрузить отношения России и США

Эксперт рассказал, как перезагрузить отношения России и США

Чтобы перезагрузить российско-американские отношения, надо начать с нуля, отбросив прежние стереотипы, старые идеи и взаимные обиды, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T10:01

2021-01-16T10:01

2021-01-16T10:01

россия

николай злобин

сша

политика

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Чтобы перезагрузить российско-американские отношения, надо начать с нуля, отбросив прежние стереотипы, старые идеи и взаимные обиды, заявил РИА Новости президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин.По его словам, и США, и Россия понимают, что отношения ухудшаются, но никто не представляет, как их развернуть в другую сторону."Нужен новый букварь российско-американских отношений. Надо начинать с нуля, отбросив старые стереотипы, идеи, представления о том, что было раньше, кто кого обидел, прекратить вспоминать, что наделали американцы, россияне. То есть начать с нуля. И отдать эти отношения в руки людей, у которых нет комплексов холодной войны. В любом случае нужен интеллектуальный прорыв. Пока его нет", - добавил Злобин.По его мнению, в США и РФ не понимают, зачем улучшать отношения, которые могут вызвать негативные восприятия в обществе.При этом он добавляет, что ряд экспертов-международников считают, что эти отношения улучшать не надо.

https://ria.ru/20210116/demokratiya-1593292154.html

https://ria.ru/20210116/otnosheniya-1593290828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай злобин, сша, политика