https://ria.ru/20210116/pensiya-1593326462.html

Раскрыто условие для получения пенсии более 30 тысяч рублей

Раскрыто условие для получения пенсии более 30 тысяч рублей

Получавшим до 2019 года 25 тысяч рублей в месяц пенсионерам теперь будут выплачивать свыше 30 тысяч, рассказал глава Центра аналитики "Сафмар" Евгений... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T14:52

2021-01-16T14:52

2021-01-16T14:52

россия

сафмар

пенсионный фонд рф

лдпр

общество

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Получавшим до 2019 года 25 тысяч рублей в месяц пенсионерам теперь будут выплачивать свыше 30 тысяч, рассказал глава Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис в разговоре с агентством "Прайм".Эксперт отметил, что в этом месяце страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3 процента. При этом эксперт добавил, что россиян с пенсией в 25 тысяч рублей до 2019 года крайне мало.Аналитик уточнил, что средний размер страховой пенсии по старости у неработающих россиян — 17,5 тысячи рублей.Из пенсионной формулы следует, что на размер страховой пенсии по старости влияют несколько факторов. Так, например, часть выплаты рассчитывается на основе числа индивидуальных коэффициентов. То есть, чем выше у россиянина была официальная зарплата, и чем дольше он работал, тем больше у него коэффициентов и, соответственно, тем выше пенсионные выплаты.По словам специалиста, сумму страховой пенсии можно также увеличить благодаря премиальным коэффициентам, которые появляются в случае отсрочки выхода на пенсию. Так, например, если уйти на пенсию на пять лет позже срока, прибавка будет на 40 процентов больше, а если на десять, то выплаты вырастут в два раза.Кроме того, напомнил эксперт, дополнительные выплаты можно получить в том числе за социально значимую деятельность. При этом Биезбардис подчеркнул, что пенсия выше 30 тысяч рублей будет не у всех названных им категорий россиян.Дополнительная индексацияРанее депутаты от ЛДПР предложили провести дополнительную индексацию пенсий в течение года.Авторы проекта предложили, что социальные пенсии будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год в соответствии с действующим порядком. Кроме того, пенсии предлагается индексировать с 1 июля в случае, если темпы инфляции за прошлый год превысят темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период.Страховые пенсии предлагается индексировать с 1 января исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента, а с 2025 года — ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год, с 1 апреля — исходя из роста доходов ПФР.

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https://ria.ru/20210104/pensiya-1591960904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сафмар, пенсионный фонд рф, лдпр, общество