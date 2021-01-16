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Эксперт назвал условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей
Эксперт назвал условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей
Пенсионеры, получавшие до 2019 года 25 тысяч рублей в месяц, теперь будут получать более 30 тысяч, рассказал глава Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T05:49
2021-01-16T06:40
сафмар
лдпр
госдума рф
общество
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пенсионеры, получавшие до 2019 года 25 тысяч рублей в месяц, теперь будут получать более 30 тысяч, рассказал глава Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис в беседе с агентством "Прайм".Эксперт объяснил, что в текущем месяце страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3 процента. При этом аналитик уточнил, что россиян с пенсией в 25 тысяч рублей до 2019 года крайне мало.Аналитик уточнил, что средний размер страховой пенсии по старости у неработающих россиян — 17,5 тысяч рублей.Действующая пенсионная формула предполагает, что размер страховой пенсии по старости зависит от нескольких факторов, в частности от одинаковой для всех граждан фиксированной выплаты. Остальная сумма определяется на основе числа индивидуальных пенсионных коэффициентов. Так, чем выше "белая" зарплата, которую получал работник, и чем дольше он был трудоустроен официально, тем больше у него коэффициентов и, соответственно, тем выше пенсионные выплаты.Эксперт уточнил, что страховую пенсию можно также повысить за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию. Биезбардис объяснил, что при выходе на пенсию на пять лет позже прибавка будет на 40 процентов больше, а если уйти на десять лет позже, то выплаты вырастут вдвое.Дополнительные коэффициенты будут и за социально значимую деятельность, напомнил аналитик.Тем не менее, Биезбардис указал, что далеко не у всех перечисленных им категорий граждан будет пенсия больше 30 тысяч рублей.Дополнительная индексацияРанее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсионных выплат в течение года.Проект предполагает ежегодную индексацию социальных пенсий с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год в соответствии с действующим порядком. Также предлагается с 1 июля индексировать пенсионные выплаты при превышении темпами инфляции темпа роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.
https://ria.ru/20210114/pensiya-1593074747.html
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сафмар, лдпр, госдума рф, общество

Эксперт назвал условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей

05:49 16.01.2021 (обновлено: 06:40 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пенсионеры, получавшие до 2019 года 25 тысяч рублей в месяц, теперь будут получать более 30 тысяч, рассказал глава Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис в беседе с агентством "Прайм".
Эксперт объяснил, что в текущем месяце страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3 процента. При этом аналитик уточнил, что россиян с пенсией в 25 тысяч рублей до 2019 года крайне мало.
"На возможность получения страховых пенсий на таком высоком уровне влияет целый ряд факторов, недоступных для большинства россиян ", — сказал Биезбардис.
Аналитик уточнил, что средний размер страховой пенсии по старости у неработающих россиян 17,5 тысяч рублей.
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Действующая пенсионная формула предполагает, что размер страховой пенсии по старости зависит от нескольких факторов, в частности от одинаковой для всех граждан фиксированной выплаты. Остальная сумма определяется на основе числа индивидуальных пенсионных коэффициентов. Так, чем выше "белая" зарплата, которую получал работник, и чем дольше он был трудоустроен официально, тем больше у него коэффициентов и, соответственно, тем выше пенсионные выплаты.
Эксперт уточнил, что страховую пенсию можно также повысить за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию. Биезбардис объяснил, что при выходе на пенсию на пять лет позже прибавка будет на 40 процентов больше, а если уйти на десять лет позже, то выплаты вырастут вдвое.
Дополнительные коэффициенты будут и за социально значимую деятельность, напомнил аналитик.
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Тем не менее, Биезбардис указал, что далеко не у всех перечисленных им категорий граждан будет пенсия больше 30 тысяч рублей.

Дополнительная индексация

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсионных выплат в течение года.
"Настоящим проектом федерального закона предлагается осуществлять дополнительную индексацию социальных пенсий, страховых пенсий и фиксированной выплаты к страховой пенсии, и в случае его принятия указанные пенсии и фиксированная выплата будут индексироваться", — говорится в пояснительной записке.
Проект предполагает ежегодную индексацию социальных пенсий с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год в соответствии с действующим порядком. Также предлагается с 1 июля индексировать пенсионные выплаты при превышении темпами инфляции темпа роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.
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