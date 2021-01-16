https://ria.ru/20210116/pensiya-1593284506.html

Эксперт рассказал, чья пенсия будет более 30 тысяч рублей в этом году

Эксперт рассказал, чья пенсия будет более 30 тысяч рублей в этом году

Пенсионеры, получавшие до 2019 года 25 тысяч рублей в месяц, теперь будут получать более 30 тысяч, заявил руководитель Центра аналитики "Сафмар" Евгений... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T02:14

2021-01-16T02:14

2021-01-16T04:49

евгений биезбардис

россия

сафмар

пенсии

общество

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пенсионеры, получавшие до 2019 года 25 тысяч рублей в месяц, теперь будут получать более 30 тысяч, заявил руководитель Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис в беседе с агентством "Прайм".Он пояснил, что в этом месяце страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3 процента. Однако, уточнил эксперт, россиян с пенсией в 25 тысяч рублей до 2019 года крайне мало.Действующая пенсионная формула предполагает, что размер страховой пенсии по старости зависит от нескольких параметров, в частности от фиксированной выплаты, установленной в едином размере для всех. Остальная сумма высчитывается на основе числа индивидуальных пенсионных коэффициентов. Так, чем выше "белая" зарплата, которую получал человек, и чем дольше он работал официально, тем больше у него коэффициентов и, соответственно, тем выше пенсия.Эксперт уточнил, что страховую пенсию можно увеличить и за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию. То есть, добавил Биезбардис, при выходе на пенсию на пять лет позже прибавка будет на 40 процентов больше, а если уйти на десять лет позже, то выплаты удвоятся.Дополнительные коэффициенты будут и за социально значимую деятельность, рассказал эксперт.Их пенсии все еще зависят от цен на нефть, заключил он.

https://ria.ru/20210114/pensiya-1593074747.html

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евгений биезбардис, россия, сафмар, пенсии, общество