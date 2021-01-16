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https://ria.ru/20210116/pensiya-1593284506.html
Эксперт рассказал, чья пенсия будет более 30 тысяч рублей в этом году
Эксперт рассказал, чья пенсия будет более 30 тысяч рублей в этом году
Пенсионеры, получавшие до 2019 года 25 тысяч рублей в месяц, теперь будут получать более 30 тысяч, заявил руководитель Центра аналитики "Сафмар" Евгений... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T02:14
2021-01-16T04:49
евгений биезбардис
россия
сафмар
пенсии
общество
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пенсионеры, получавшие до 2019 года 25 тысяч рублей в месяц, теперь будут получать более 30 тысяч, заявил руководитель Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис в беседе с агентством "Прайм".Он пояснил, что в этом месяце страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3 процента. Однако, уточнил эксперт, россиян с пенсией в 25 тысяч рублей до 2019 года крайне мало.Действующая пенсионная формула предполагает, что размер страховой пенсии по старости зависит от нескольких параметров, в частности от фиксированной выплаты, установленной в едином размере для всех. Остальная сумма высчитывается на основе числа индивидуальных пенсионных коэффициентов. Так, чем выше "белая" зарплата, которую получал человек, и чем дольше он работал официально, тем больше у него коэффициентов и, соответственно, тем выше пенсия.Эксперт уточнил, что страховую пенсию можно увеличить и за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию. То есть, добавил Биезбардис, при выходе на пенсию на пять лет позже прибавка будет на 40 процентов больше, а если уйти на десять лет позже, то выплаты удвоятся.Дополнительные коэффициенты будут и за социально значимую деятельность, рассказал эксперт.Их пенсии все еще зависят от цен на нефть, заключил он.
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евгений биезбардис, россия, сафмар, пенсии, общество

Эксперт рассказал, чья пенсия будет более 30 тысяч рублей в этом году

02:14 16.01.2021 (обновлено: 04:49 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пенсионеры, получавшие до 2019 года 25 тысяч рублей в месяц, теперь будут получать более 30 тысяч, заявил руководитель Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис в беседе с агентством "Прайм".
Он пояснил, что в этом месяце страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3 процента. Однако, уточнил эксперт, россиян с пенсией в 25 тысяч рублей до 2019 года крайне мало.
"На возможность получения страховых пенсий на таком высоком уровне влияет целый ряд факторов, недоступных для большинства россиян. Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам составляет 17,5 тысяч рублей", — отметил Биезбардис.
Действующая пенсионная формула предполагает, что размер страховой пенсии по старости зависит от нескольких параметров, в частности от фиксированной выплаты, установленной в едином размере для всех. Остальная сумма высчитывается на основе числа индивидуальных пенсионных коэффициентов. Так, чем выше "белая" зарплата, которую получал человек, и чем дольше он работал официально, тем больше у него коэффициентов и, соответственно, тем выше пенсия.
Эксперт уточнил, что страховую пенсию можно увеличить и за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию. То есть, добавил Биезбардис, при выходе на пенсию на пять лет позже прибавка будет на 40 процентов больше, а если уйти на десять лет позже, то выплаты удвоятся.
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Дополнительные коэффициенты будут и за социально значимую деятельность, рассказал эксперт.
"Тем не менее, далеко не у всех перечисленных выше категорий будет пенсия больше 30 тысяч современных рублей. Большая часть россиян получает очень низкие выплаты", — отметил собеседник агентства.
Их пенсии все еще зависят от цен на нефть, заключил он.
 
Евгений БиезбардисРоссияСафмарПенсииОбщество
 
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