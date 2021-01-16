https://ria.ru/20210116/patriarkh-1593345057.html

Патриарх Кирилл передал тонну апельсинов в московские больницы

Патриарх Кирилл передал тонну апельсинов в московские больницы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал тонну египетских апельсинов в столичные больницы и социальные учреждения, сообщает пресс-служба синодального... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T18:26

2021-01-16T18:26

2021-01-16T18:26

московский патриархат

новости - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал тонну египетских апельсинов в столичные больницы и социальные учреждения, сообщает пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по благотворительности.Как уточнили в синодальном отделе, это Научно-практический центр детской психоневрологии, Детская городская клиническая больница святого Владимира, Морозовская детская больница, Первая Градская больница имени Н.И. Пирогова, больница святителя Алексия. Также апельсины получили подопечные Свято-Спиридоньевской богадельни и бездомные в "Ангаре спасения" православной службы "Милосердие".

https://ria.ru/20210107/vlasti-1592234669.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, новости - религия и мировоззрение