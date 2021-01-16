Патриарх Кирилл передал тонну апельсинов в московские больницы
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал тонну египетских апельсинов в столичные больницы и социальные учреждения, сообщает пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по благотворительности.
"Предстоятель Коптской церкви святейший патриарх Тавадрос II прислал в подарок к Рождеству святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу тысячу килограммов апельсинов, выращенных в египетских монастырях. Патриарх Кирилл решил передать их в больницы и социальные учреждения. Египетские апельсины получили больные дети, одинокие пожилые, тяжелобольные, бездомные люди", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в синодальном отделе, это Научно-практический центр детской психоневрологии, Детская городская клиническая больница святого Владимира, Морозовская детская больница, Первая Градская больница имени Н.И. Пирогова, больница святителя Алексия. Также апельсины получили подопечные Свято-Спиридоньевской богадельни и бездомные в "Ангаре спасения" православной службы "Милосердие".