Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210116/patriarkh-1593345057.html
Патриарх Кирилл передал тонну апельсинов в московские больницы
Патриарх Кирилл передал тонну апельсинов в московские больницы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал тонну египетских апельсинов в столичные больницы и социальные учреждения, сообщает пресс-служба синодального... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T18:26
2021-01-16T18:26
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563972161_0:129:2325:1437_1920x0_80_0_0_ae04a2302f1ea0de71fea1bf73f97fc0.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал тонну египетских апельсинов в столичные больницы и социальные учреждения, сообщает пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по благотворительности.Как уточнили в синодальном отделе, это Научно-практический центр детской психоневрологии, Детская городская клиническая больница святого Владимира, Морозовская детская больница, Первая Градская больница имени Н.И. Пирогова, больница святителя Алексия. Также апельсины получили подопечные Свято-Спиридоньевской богадельни и бездомные в "Ангаре спасения" православной службы "Милосердие".
https://ria.ru/20210107/vlasti-1592234669.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563972161_119:0:2207:1566_1920x0_80_0_0_d215c85a85331a9a4c71bb58fde27b03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московский патриархат, новости - религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл передал тонну апельсинов в московские больницы

18:26 16.01.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал тонну египетских апельсинов в столичные больницы и социальные учреждения, сообщает пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по благотворительности.
"Предстоятель Коптской церкви святейший патриарх Тавадрос II прислал в подарок к Рождеству святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу тысячу килограммов апельсинов, выращенных в египетских монастырях. Патриарх Кирилл решил передать их в больницы и социальные учреждения. Египетские апельсины получили больные дети, одинокие пожилые, тяжелобольные, бездомные люди", - говорится в сообщении.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке Патриот - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 14:11
Патриарх Кирилл обратился к белорусским властям
Как уточнили в синодальном отделе, это Научно-практический центр детской психоневрологии, Детская городская клиническая больница святого Владимира, Морозовская детская больница, Первая Градская больница имени Н.И. Пирогова, больница святителя Алексия. Также апельсины получили подопечные Свято-Спиридоньевской богадельни и бездомные в "Ангаре спасения" православной службы "Милосердие".
 
Московский ПатриархатНовости - Религия и мировоззрение
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59ABC: Джулиани объявил об участии в защите Трампа по делу об импичменте
06:50Monde diplomatique заявила о способности "Спутника V" подавить пандемию
06:45"Это похоронный звон": британский журналист предрек распад страны
05:20На МКАД восстановили движение после ДТП с тремя автомобилями
05:18Машинист обратился к россиянам после спасения упавшего на рельсы ребенка
05:15У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение
05:10Миротворцы помогли почти 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
05:06Вильфанд рассказал о сильных крещенских морозах в Москве и области
04:44Опубликовано видео наезда автомобиля на толпу в Петербурге
04:15Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56 человек
04:10Врач дал советы перед крещенскими купаниями во время пандемии
03:45NBC: ФБР расследует версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия
03:42Названы пять российских кораблей, которые доминируют в Черном море
03:38В Бразилии отклонили запрос об экстренном применении "Спутник V"
03:27Минцифры анонсировало эксперимент с водительскими правами в ряде регионов
03:25Источники раскрыли планы России в отношении самолетов "открытого неба"
03:22Глава популярного у сторонников Трампа приложения рассказал об угрозах
03:13Ракетам с метановым двигателем прочат возможность летать до 50 раз
03:13Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде на большей части России
03:06Вильфанд предупредил о сильном потеплении в центре Европейской России
Лента новостейМолния