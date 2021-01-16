https://ria.ru/20210116/pamyatnik-1593327565.html

ЛДПР примет участие в аукционе за памятник Аленке в Нововоронеже

ЛДПР примет участие в аукционе за памятник Аленке в Нововоронеже

ЛДПР будет участвовать в торгах за скандальный памятник Аленке в Нововоронеже, но готова его купить за 200 тысяч рублей, а не за заявленный миллион. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T14:56

2021-01-16T14:56

2021-01-16T14:56

лдпр

нововоронеж

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ЛДПР будет участвовать в торгах за скандальный памятник Аленке в Нововоронеже, но готова его купить за 200 тысяч рублей, а не за заявленный миллион.Ранее пресс-служба оператора торгов Российского аукционного дома (РАД) сообщила, что памятник, который решили демонтировать спустя три дня после его установки, выставили на торги за 1 миллион рублей.Памятник Аленке открыли в Нововоронеже 18 декабря к 250-летию села Новая Аленовка. По одной из легенд, Аленка была "ходоком" — такие люди по поручению односельчан уходили в иные края искать землю для поселения. Однако внешний вид арт-объекта вызвал широкий общественный резонанс. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием". В результате администрация города приняла решение демонтировать памятник и отправить его на хранение в муниципальное предприятие.

https://ria.ru/20210111/novovoronezh-1592562570.html

нововоронеж

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2021

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лдпр, нововоронеж