https://ria.ru/20210116/otnosheniya-1593290828.html

Элиты США и России не улучшат отношения при Байдене, считает эксперт

Элиты США и России не улучшат отношения при Байдене, считает эксперт

Ни Россия, ни США не готовы к улучшению отношений друг с другом, ни в одной из стран нет достаточной политической воли, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T07:09

2021-01-16T07:09

2021-01-16T07:09

россия

джо байден

москва

китай

вашингтон (город)

сша

политика

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ни Россия, ни США не готовы к улучшению отношений друг с другом, ни в одной из стран нет достаточной политической воли, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, считает президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин.Инаугурация избранного президента США, демократа Джо Байдена пройдет 20 января.Он отметил, что Россия будет входить в пятерку главных проблем, которые есть у Байдена во внешней политике. "Думаю, после того как он разберется с Китаем, начнет улучшать отношения с европейскими союзниками, с Ираном, я не говорю про внутренние проблемы, которые являются главными, то, я думаю, что он и его команда через несколько месяцев созреют для того, чтобы посмотреть на российско-американские отношения", - отметил Злобин.По его прогнозам, поздней весной или летом у команды Байдена "дойдут руки", чтобы заняться российско-американскими отношениями. "Я сомневаюсь, что это будет раньше. А если и случится, то ничего принципиально нового не будет, будет некая инерция. То есть им нужно время, чтобы посмотреть на все эти проблемы и прийти к каким-то новым идеям", - добавил эксперт.Он отметил, что при Байдене место России в списке американских угроз может повыситься, но не столько в экономическом плане, сколько в военном и геополитическом. При этом у Вашингтона нет "интеллектуального прорыва" на счет того, что делать с Россией, как вести с ней диалог и строить с отношения."А пока нет таких идей, то и ожидать что-то новое не стоит. Кстати, и с российской стороны таких идей нет. Обе стороны находятся в режиме ожидания, это большая проблема. Инерция с обеих сторон. Американцы не понимают, что им даст радикальное улучшение с Россией, что они выиграют от этого. Есть общие рассуждения, но конкретного ответа - что именно Байден выиграет от улучшения этих отношений, нет. Ответа нет и у Москвы - что она может предложить Соединенным Штатам, чтобы американцы вдруг перестали бы думать о России как о противнике, а подумали бы о ней хотя бы не как о союзнике, но как о стране, с которой надо иметь дело", - пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210116/snv-3-1593290345.html

https://ria.ru/20210115/amerika-1593053229.html

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россия, джо байден, москва, китай, вашингтон (город), сша, политика