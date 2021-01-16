Элиты США и России не улучшат отношения при Байдене, считает эксперт
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПолитолог Николай Злобин на презентации своей книги "Империя свободы. Ценности и фобии американского общества"
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ни Россия, ни США не готовы к улучшению отношений друг с другом, ни в одной из стран нет достаточной политической воли, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, считает президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин.
Инаугурация избранного президента США, демократа Джо Байдена пройдет 20 января.
"Можно говорить, что отношения улучшать надо, но, я думаю, политические элиты обеих стран сегодня к этому не готовы. Ни в той, ни в другой стране нет достаточной политической воли и нет достаточного количества лоббистских усилий, чтобы этот процесс сдвинуть с мертвой точки. Пока это все разговоры в пользу бедных. В интеллектуальном плане здесь полный тупик", - сказал РИА Новости эксперт.
Он отметил, что Россия будет входить в пятерку главных проблем, которые есть у Байдена во внешней политике. "Думаю, после того как он разберется с Китаем, начнет улучшать отношения с европейскими союзниками, с Ираном, я не говорю про внутренние проблемы, которые являются главными, то, я думаю, что он и его команда через несколько месяцев созреют для того, чтобы посмотреть на российско-американские отношения", - отметил Злобин.
По его прогнозам, поздней весной или летом у команды Байдена "дойдут руки", чтобы заняться российско-американскими отношениями. "Я сомневаюсь, что это будет раньше. А если и случится, то ничего принципиально нового не будет, будет некая инерция. То есть им нужно время, чтобы посмотреть на все эти проблемы и прийти к каким-то новым идеям", - добавил эксперт.
Он отметил, что при Байдене место России в списке американских угроз может повыситься, но не столько в экономическом плане, сколько в военном и геополитическом. При этом у Вашингтона нет "интеллектуального прорыва" на счет того, что делать с Россией, как вести с ней диалог и строить с отношения.
"А пока нет таких идей, то и ожидать что-то новое не стоит. Кстати, и с российской стороны таких идей нет. Обе стороны находятся в режиме ожидания, это большая проблема. Инерция с обеих сторон. Американцы не понимают, что им даст радикальное улучшение с Россией, что они выиграют от этого. Есть общие рассуждения, но конкретного ответа - что именно Байден выиграет от улучшения этих отношений, нет. Ответа нет и у Москвы - что она может предложить Соединенным Штатам, чтобы американцы вдруг перестали бы думать о России как о противнике, а подумали бы о ней хотя бы не как о союзнике, но как о стране, с которой надо иметь дело", - пояснил собеседник агентства.
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