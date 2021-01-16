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При Байдене Россию могут пригласить в лунную программу, считает эксперт

При Байдене Россию могут пригласить в лунную программу, считает эксперт

Россия может вернуться в число партнеров США по лунной программе, если при новом президенте Джо Байдене проект отдадут для реализации частному бизнесу,... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T07:17

2021-01-16T07:17

2021-01-16T07:17

хочу стать космонавтом

россия

илон маск

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роскосмос

наса

джо байден

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия может вернуться в число партнеров США по лунной программе, если при новом президенте Джо Байдене проект отдадут для реализации частному бизнесу, например, Илону Маску, считает эксперт в области космонавтики Андрей Ионин."Для Байдена согласиться с этим решением будет правильно, потому что этот проект ему не нужен. Это чужой "чемодан" (проект предложен президентом Дональдом Трампом и должен был бы быть реализован в конце его несостоявшегося второго президентского срока - ред.), тяжелый "чемодан" и непонятный ему "чемодан", поэтому, я думаю, он попытается привлечь на свою сторону Маска и передать ему этот проект", - полагает эксперт.Ранее Россия вышла из проекта по созданию международной окололунной станции, которая является частью проекта "Артемида", поскольку, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в проекте РФ отводилась недостаточная роль.В другом сценарии, как рассказал Ионин, Байден снизит финансирование лунного проекта, из-за чего он не будет выполнен в срок в 2024 году, однако закрывать его полностью не станет. "Я с большой вероятностью уверен, что ни серьезных административных усилий, ни лоббирования увеличения расходов НАСА не будет. Темпы программы снизятся", - сказал эксперт.Но в этом сценарии Россия в проект приглашена не будет, полагает он.

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россия, илон маск, андрей ионин, дональд трамп, космос - риа наука, роскосмос, наса, джо байден, москва, сша