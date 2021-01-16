https://ria.ru/20210116/lukashenko-1593348781.html
Лукашенко призвал белорусов извлечь уроки из событий в стране
Лукашенко призвал белорусов извлечь уроки из событий в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам надо извлечь уроки из событий в стране, чтобы они не повторились в еще больших масштабах. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T19:17
2021-01-16T19:17
2021-01-16T19:58
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам надо извлечь уроки из событий в стране, чтобы они не повторились в еще больших масштабах.Как передает официальный сайт Лукашенко, Лукашенко в субботу провел торжественный прием по случаю старого Нового года, на него, в том числе, были приглашены сотрудники СМИ, спортсмены, артисты, врачи, педагоги, госслужащие.По его словам, это главное, что белорусы должны сделать в ближайшее время, в том числе на Всебелорусском народном собрании, которое намечено на февраль.Лукашенко также указал, что сейчас больше внимания уделяется интернету, принято считать, что традиционные СМИ - и газеты, и телевидение - себя уже изжили. Однако эти каналы коммуникации игнорировать нельзя, убежден он. Президент считает, что "разного рода Telegram-каналы - это очень мощное оружие", но со временем они утратят свою значимость. В этой связи Лукашенко призвал не отказываться от "классики".Глава государства также обратил внимание, что часть гостей нынешнего праздника в силу профессиональной деятельности всегда на виду, кому-то пришлось стать публичным человеком, чтобы смело и открыто высказать свою гражданскую позицию.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.В январе Лукашенко призвал успокоиться "небольшую кучку" оппозиционно настроенных граждан, которые в выходные дни проводят шествия в Минске. Как отмечал глава государства, плохо, когда протестующие "ходят по улице", еще хуже, когда они "идут во дворы", и "будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры". Президент подчеркивал, что власти этого допустить не должны.
https://ria.ru/20210116/lukashenko-1593321609.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 16 янв - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что гражданам надо извлечь уроки из событий в стране, чтобы они не повторились в еще больших масштабах.
Как передает официальный сайт Лукашенко
, Лукашенко в субботу провел торжественный прием по случаю старого Нового года, на него, в том числе, были приглашены сотрудники СМИ, спортсмены, артисты, врачи, педагоги, госслужащие.
"Хочу в который раз подчеркнуть, это, наверное, как никогда важно, потому что расслабляться нельзя: никогда не сомневайтесь в моей решительности. Я никогда не отступлю. Во-первых, кроме этой страны, у меня ничего нет. Я родился, жил и будут жить здесь. Здесь будут жить мои дети. Как и ваши, я убежден. Нас нигде никто не ждет. Во-вторых, я глубоко убежден, что мы правы. Если мы будем просто анализировать события.., рыдать и стенать по тому или иному поводу, но не извлечем уроки, эти события повторятся, но в больших масштабах. Нам надо извлечь уроки", - сказал Лукашенко.
По его словам, это главное, что белорусы должны сделать в ближайшее время, в том числе на Всебелорусском народном собрании, которое намечено на февраль.
Лукашенко также указал, что сейчас больше внимания уделяется интернету, принято считать, что традиционные СМИ - и газеты, и телевидение - себя уже изжили. Однако эти каналы коммуникации игнорировать нельзя, убежден он. Президент считает, что "разного рода Telegram-каналы - это очень мощное оружие", но со временем они утратят свою значимость. В этой связи Лукашенко призвал не отказываться от "классики".
Глава государства также обратил внимание, что часть гостей нынешнего праздника в силу профессиональной деятельности всегда на виду, кому-то пришлось стать публичным человеком, чтобы смело и открыто высказать свою гражданскую позицию.
"Вы, может быть, даже не до конца осознали, что перевернули не просто очередную страницу нашей независимой истории, вы перевернули в кратчайший период времени сознание людей, по крайней мере, большинства нашего общества. Вы показали, что значит любить Родину не на словах, а на деле. Показали, что значит быть истинным патриотом. Мы прошли через испытания, которые сломали не один народ, но мы взяли судьбу в свои руки. Мы проснулись, и это лучшее, что могло с нами, белорусами, произойти. Согласитесь, Беларусь заслуживает, чтобы мы берегли ее и дорожили своим национальным статусом. Статусом гражданина сильной и независимой страны", - добавил президент.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
В январе Лукашенко призвал успокоиться "небольшую кучку" оппозиционно настроенных граждан, которые в выходные дни проводят шествия в Минске
. Как отмечал глава государства, плохо, когда протестующие "ходят по улице", еще хуже, когда они "идут во дворы", и "будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры". Президент подчеркивал, что власти этого допустить не должны.