https://ria.ru/20210116/lukashenko-1593348781.html

Лукашенко призвал белорусов извлечь уроки из событий в стране

Лукашенко призвал белорусов извлечь уроки из событий в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам надо извлечь уроки из событий в стране, чтобы они не повторились в еще больших масштабах. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T19:17

2021-01-16T19:17

2021-01-16T19:58

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам надо извлечь уроки из событий в стране, чтобы они не повторились в еще больших масштабах.Как передает официальный сайт Лукашенко, Лукашенко в субботу провел торжественный прием по случаю старого Нового года, на него, в том числе, были приглашены сотрудники СМИ, спортсмены, артисты, врачи, педагоги, госслужащие.По его словам, это главное, что белорусы должны сделать в ближайшее время, в том числе на Всебелорусском народном собрании, которое намечено на февраль.Лукашенко также указал, что сейчас больше внимания уделяется интернету, принято считать, что традиционные СМИ - и газеты, и телевидение - себя уже изжили. Однако эти каналы коммуникации игнорировать нельзя, убежден он. Президент считает, что "разного рода Telegram-каналы - это очень мощное оружие", но со временем они утратят свою значимость. В этой связи Лукашенко призвал не отказываться от "классики".Глава государства также обратил внимание, что часть гостей нынешнего праздника в силу профессиональной деятельности всегда на виду, кому-то пришлось стать публичным человеком, чтобы смело и открыто высказать свою гражданскую позицию.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.В январе Лукашенко призвал успокоиться "небольшую кучку" оппозиционно настроенных граждан, которые в выходные дни проводят шествия в Минске. Как отмечал глава государства, плохо, когда протестующие "ходят по улице", еще хуже, когда они "идут во дворы", и "будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры". Президент подчеркивал, что власти этого допустить не должны.

https://ria.ru/20210116/lukashenko-1593321609.html

https://ria.ru/20210112/lukashenko-1592766399.html

https://ria.ru/20210111/batka-1592506896.html

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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире