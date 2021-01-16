Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210116/lukashenko-1593348781.html
Лукашенко призвал белорусов извлечь уроки из событий в стране
Лукашенко призвал белорусов извлечь уроки из событий в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам надо извлечь уроки из событий в стране, чтобы они не повторились в еще больших масштабах. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T19:17
2021-01-16T19:58
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_0:108:2079:1277_1920x0_80_0_0_f410c9d3d592b7dd84050d826bd7f05d.jpg
МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам надо извлечь уроки из событий в стране, чтобы они не повторились в еще больших масштабах.Как передает официальный сайт Лукашенко, Лукашенко в субботу провел торжественный прием по случаю старого Нового года, на него, в том числе, были приглашены сотрудники СМИ, спортсмены, артисты, врачи, педагоги, госслужащие.По его словам, это главное, что белорусы должны сделать в ближайшее время, в том числе на Всебелорусском народном собрании, которое намечено на февраль.Лукашенко также указал, что сейчас больше внимания уделяется интернету, принято считать, что традиционные СМИ - и газеты, и телевидение - себя уже изжили. Однако эти каналы коммуникации игнорировать нельзя, убежден он. Президент считает, что "разного рода Telegram-каналы - это очень мощное оружие", но со временем они утратят свою значимость. В этой связи Лукашенко призвал не отказываться от "классики".Глава государства также обратил внимание, что часть гостей нынешнего праздника в силу профессиональной деятельности всегда на виду, кому-то пришлось стать публичным человеком, чтобы смело и открыто высказать свою гражданскую позицию.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.В январе Лукашенко призвал успокоиться "небольшую кучку" оппозиционно настроенных граждан, которые в выходные дни проводят шествия в Минске. Как отмечал глава государства, плохо, когда протестующие "ходят по улице", еще хуже, когда они "идут во дворы", и "будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры". Президент подчеркивал, что власти этого допустить не должны.
https://ria.ru/20210116/lukashenko-1593321609.html
https://ria.ru/20210112/lukashenko-1592766399.html
https://ria.ru/20210111/batka-1592506896.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_58:0:2016:1468_1920x0_80_0_0_cfa0e5557c4884f91135c0dbc3a8e78c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко призвал белорусов извлечь уроки из событий в стране

19:17 16.01.2021 (обновлено: 19:58 16.01.2021)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам надо извлечь уроки из событий в стране, чтобы они не повторились в еще больших масштабах.
Как передает официальный сайт Лукашенко, Лукашенко в субботу провел торжественный прием по случаю старого Нового года, на него, в том числе, были приглашены сотрудники СМИ, спортсмены, артисты, врачи, педагоги, госслужащие.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
Вчера, 14:12Протесты в Белоруссии
Лукашенко связал длительность протестов в Белоруссии с закрытием границ

"Хочу в который раз подчеркнуть, это, наверное, как никогда важно, потому что расслабляться нельзя: никогда не сомневайтесь в моей решительности. Я никогда не отступлю. Во-первых, кроме этой страны, у меня ничего нет. Я родился, жил и будут жить здесь. Здесь будут жить мои дети. Как и ваши, я убежден. Нас нигде никто не ждет. Во-вторых, я глубоко убежден, что мы правы. Если мы будем просто анализировать события.., рыдать и стенать по тому или иному поводу, но не извлечем уроки, эти события повторятся, но в больших масштабах. Нам надо извлечь уроки", - сказал Лукашенко.

По его словам, это главное, что белорусы должны сделать в ближайшее время, в том числе на Всебелорусском народном собрании, которое намечено на февраль.
Лукашенко также указал, что сейчас больше внимания уделяется интернету, принято считать, что традиционные СМИ - и газеты, и телевидение - себя уже изжили. Однако эти каналы коммуникации игнорировать нельзя, убежден он. Президент считает, что "разного рода Telegram-каналы - это очень мощное оружие", но со временем они утратят свою значимость. В этой связи Лукашенко призвал не отказываться от "классики".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 18:44
Лукашенко призвал белорусов не тратить время на пустословие и разрушение
Глава государства также обратил внимание, что часть гостей нынешнего праздника в силу профессиональной деятельности всегда на виду, кому-то пришлось стать публичным человеком, чтобы смело и открыто высказать свою гражданскую позицию.

"Вы, может быть, даже не до конца осознали, что перевернули не просто очередную страницу нашей независимой истории, вы перевернули в кратчайший период времени сознание людей, по крайней мере, большинства нашего общества. Вы показали, что значит любить Родину не на словах, а на деле. Показали, что значит быть истинным патриотом. Мы прошли через испытания, которые сломали не один народ, но мы взяли судьбу в свои руки. Мы проснулись, и это лучшее, что могло с нами, белорусами, произойти. Согласитесь, Беларусь заслуживает, чтобы мы берегли ее и дорожили своим национальным статусом. Статусом гражданина сильной и независимой страны", - добавил президент.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 01:52
Лукашенко рассказал об отношении к прозвищу "батька"
В январе Лукашенко призвал успокоиться "небольшую кучку" оппозиционно настроенных граждан, которые в выходные дни проводят шествия в Минске. Как отмечал глава государства, плохо, когда протестующие "ходят по улице", еще хуже, когда они "идут во дворы", и "будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры". Президент подчеркивал, что власти этого допустить не должны.
 
Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59ABC: Джулиани объявил об участии в защите Трампа по делу об импичменте
06:50Monde diplomatique заявила о способности "Спутника V" подавить пандемию
06:45"Это похоронный звон": британский журналист предрек распад страны
05:20На МКАД восстановили движение после ДТП с тремя автомобилями
05:18Машинист обратился к россиянам после спасения упавшего на рельсы ребенка
05:15У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение
05:10Миротворцы помогли почти 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
05:06Вильфанд рассказал о сильных крещенских морозах в Москве и области
04:44Опубликовано видео наезда автомобиля на толпу в Петербурге
04:15Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56 человек
04:10Врач дал советы перед крещенскими купаниями во время пандемии
03:45NBC: ФБР расследует версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия
03:42Названы пять российских кораблей, которые доминируют в Черном море
03:38В Бразилии отклонили запрос об экстренном применении "Спутник V"
03:27Минцифры анонсировало эксперимент с водительскими правами в ряде регионов
03:25Источники раскрыли планы России в отношении самолетов "открытого неба"
03:22Глава популярного у сторонников Трампа приложения рассказал об угрозах
03:13Ракетам с метановым двигателем прочат возможность летать до 50 раз
03:13Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде на большей части России
03:06Вильфанд предупредил о сильном потеплении в центре Европейской России
Лента новостейМолния