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Лукашенко отметил смелость белорусских журналистов
Лукашенко отметил смелость белорусских журналистов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил смелость журналистов и операторов государственных СМИ, которые после выборов "стали в один ряд с силовиками". РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T18:46
2021-01-16T18:46
2021-01-16T18:46
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил смелость журналистов и операторов государственных СМИ, которые после выборов "стали в один ряд с силовиками".Как передает агентство Sputnik Беларусь, Лукашенко в субботу провел торжественный прием по случаю старого Нового года, на него, в том числе, были приглашены сотрудники СМИ.По его словам, не меньшее мужество проявили белорусские спортсмены, артисты, врачи, педагоги и госслужащие. "Именно такие люди сегодня находятся в этом зале", - указал глава государства.Как отметил президент, сейчас не время для деликатности, хоть это и противоречит национальному характеру белорусов. Лукашенко считает, что для того, чтобы выжить, надо "срывать маски и называть вещи своими именами".Во время праздничного вечера президент вручил ордена, медали и благодарности президента государственным деятелям, артистам и сотрудникам госСМИ.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.В январе Лукашенко призвал успокоиться "небольшую кучку" оппозиционно настроенных граждан, которые в выходные дни проводят шествия в Минске. Как отмечал глава государства, плохо, когда протестующие "ходят по улице", еще хуже, когда они "идут во дворы", и "будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры". Президент подчеркивал, что власти этого допустить не должны.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 16 янв - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
отметил смелость журналистов и операторов государственных СМИ, которые после выборов "стали в один ряд с силовиками".
Как передает агентство Sputnik Беларусь
, Лукашенко в субботу провел торжественный прием по случаю старого Нового года, на него, в том числе, были приглашены сотрудники СМИ.
"Это время определило своих героев. Тех, кто в непростой для государства период выбрал путь борьбы. Борьбы на пределе своих возможностей, вопреки угрозам жизни и здоровью. Особенно отмечу профессионализм и смелость наших журналистов и операторов, которые стали в один ряд с силовиками", - сказал Лукашенко.
По его словам, не меньшее мужество проявили белорусские спортсмены, артисты, врачи, педагоги и госслужащие. "Именно такие люди сегодня находятся в этом зале", - указал глава государства.
Как отметил президент, сейчас не время для деликатности, хоть это и противоречит национальному характеру белорусов. Лукашенко считает, что для того, чтобы выжить, надо "срывать маски и называть вещи своими именами".
"Красивое слово фейк – это обычная ложь, а постправда – самая примитивная манипуляция сознанием человека. Но этим и другим технологиям мы, как и прежде, противопоставим классическую объективную и честную журналистику… Нам надо противопоставить этому профессиональные успехи, спортивные победы и творческие достижения во имя своей страны. Нам очень важно научиться различать добро и зло", - заявил белорусский лидер.
Во время праздничного вечера президент вручил ордена, медали и благодарности президента государственным деятелям, артистам и сотрудникам госСМИ.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
В январе Лукашенко призвал успокоиться "небольшую кучку" оппозиционно настроенных граждан, которые в выходные дни проводят шествия в Минске
. Как отмечал глава государства, плохо, когда протестующие "ходят по улице", еще хуже, когда они "идут во дворы", и "будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры". Президент подчеркивал, что власти этого допустить не должны.
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