https://ria.ru/20210116/lukashenko-1593347174.html

Лукашенко отметил смелость белорусских журналистов

Лукашенко отметил смелость белорусских журналистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил смелость журналистов и операторов государственных СМИ, которые после выборов "стали в один ряд с силовиками". РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T18:46

2021-01-16T18:46

2021-01-16T18:46

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил смелость журналистов и операторов государственных СМИ, которые после выборов "стали в один ряд с силовиками".Как передает агентство Sputnik Беларусь, Лукашенко в субботу провел торжественный прием по случаю старого Нового года, на него, в том числе, были приглашены сотрудники СМИ.По его словам, не меньшее мужество проявили белорусские спортсмены, артисты, врачи, педагоги и госслужащие. "Именно такие люди сегодня находятся в этом зале", - указал глава государства.Как отметил президент, сейчас не время для деликатности, хоть это и противоречит национальному характеру белорусов. Лукашенко считает, что для того, чтобы выжить, надо "срывать маски и называть вещи своими именами".Во время праздничного вечера президент вручил ордена, медали и благодарности президента государственным деятелям, артистам и сотрудникам госСМИ.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.В январе Лукашенко призвал успокоиться "небольшую кучку" оппозиционно настроенных граждан, которые в выходные дни проводят шествия в Минске. Как отмечал глава государства, плохо, когда протестующие "ходят по улице", еще хуже, когда они "идут во дворы", и "будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры". Президент подчеркивал, что власти этого допустить не должны.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210116/lukashenko-1593343444.html

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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире