https://ria.ru/20210116/litvinova-1593197796.html
Ренату Литвинову критикуют за фото полуобнаженной дочери
Ренату Литвинову критикуют за фото полуобнаженной дочери
Актриса и режиссер Рената Литвинова подверглась критике пользователей после того, как опубликовала в Instagram полуобнаженное фото своей дочери Ульяны... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T04:35
2021-01-16T04:35
2021-01-16T04:35
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Актриса и режиссер Рената Литвинова подверглась критике пользователей после того, как опубликовала в Instagram полуобнаженное фото своей дочери Ульяны Добровской.На снимке девушка лежит на розовых шариках в плавках ярко-голубого цвета и поясе для чулок. Образ дополняет смелый макияж.Несмотря на то, что дочь Литвиновой уже совершеннолетняя и может сниматься в откровенных фотосессиях, некоторые пользователи ее мать за это раскритиковали, хотя и признали, что "девочка красивая"."Зачем?", "В 19, но не для публичного обзора", "Тут с Ренатой не соглашусь", "Если это не разрушит ее цельность. В обратном случае потеря невосполнимая", — высказали свое мнение подписчики. Впрочем, большинство пользователей оставляет восторженные комментарии. Ульяна Добровская закончила элитную школу во Франции, знает несколько языков. От мамы она унаследовала талант актрисы и уже снялась в четырех фильмах, в том числе в недавней ленте Литвиновой "Северный ветер".Кроме того, недавно Добровская приняла участие в откровенной фотосессии для российской версии мужского журнала Maxim.
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знаменитости, звезды, рената литвинова
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Актриса и режиссер Рената Литвинова подверглась критике пользователей после того, как опубликовала
в Instagram полуобнаженное фото своей дочери Ульяны Добровской.
"Когда, если не в девятнадцать?" — написала Литвинова.
На снимке девушка лежит на розовых шариках в плавках ярко-голубого цвета и поясе для чулок. Образ дополняет смелый макияж.
Несмотря на то, что дочь Литвиновой уже совершеннолетняя и может сниматься в откровенных фотосессиях, некоторые пользователи ее мать за это раскритиковали, хотя и признали, что "девочка красивая".
"Зачем?", "В 19, но не для публичного обзора", "Тут с Ренатой не соглашусь", "Если это не разрушит ее цельность. В обратном случае потеря невосполнимая", — высказали свое мнение подписчики. Впрочем, большинство пользователей оставляет восторженные комментарии.
Ульяна Добровская закончила элитную школу во Франции, знает несколько языков. От мамы она унаследовала талант актрисы и уже снялась в четырех фильмах, в том числе в недавней ленте Литвиновой "Северный ветер".
Кроме того, недавно Добровская приняла участие
в откровенной фотосессии для российской версии мужского журнала Maxim.