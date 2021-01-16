https://ria.ru/20210116/lashet-1593328229.html

Как будут развиваться отношения России и Германии при новом лидере ХДС

Как будут развиваться отношения России и Германии при новом лидере ХДС

Премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет в субботу стал новым председателем правящей в ФРГ партии Христианско-демократический союз. Глава... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T15:06

2021-01-16T15:06

2021-01-16T15:06

госпитализация алексея навального

россия

сергей скрипаль

северный поток — 2

норберт реттген

алексей навальный

мид германии

германия

украина

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БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет в субботу стал новым председателем правящей в ФРГ партии Христианско-демократический союз. Глава крупнейшего немецкого региона является сторонником прагматизма в отношениях с Россией, в вопросе проекта "Северного потока 2" занимает позицию официального Берлина - проект коммерческий и он нужен.Съезд ХДС, который проходит 15-16 января, был в центре внимания немецкой и мировой прессы, поскольку через девять месяцев в стране пройдут парламентские выборы, по их итогам будет сформировано новое правительство и уже без нынешнего канцлера Ангелы Меркель, которая заявила, что ее нынешний срок на этом посту последний. Глава ХДС, крупнейшей в стране консервативной партии, традиционно является одним из главных претендентов на то, чтобы стать кандидатом в канцлеры.Сотрудничать, не демонизироватьЛашет в ХДС пользуется авторитетом благодаря его победе на земельных выборах в Северном Рейне - Вестфалии в 2017 году, тогда консерваторам удалось "отбить" этот важный регион у социал-демократов, которые долгое время считались там доминирующей политической силой.Политик в целом считается представителем политического центра в ХДС, сторонником прагматичной политики, ищущим компромиссы - такое описание в целом применимо и к Меркель. Тем не менее в некоторых вопросах Лашет "отклонялся" от доминирующей в партии линии. Так, в 2018 году после инцидента с Сергеем Скрипалем он раскритиковал высылку станами Запада российских дипломатов, отметив, что для такого шага нужны "надежные доказательства". Позже в интервью изданию Zeit Лашет критиковал "риторическую гонку вооружений и демонизацию" в отношении России.В 2019 году Лашет принял в Бонне очередное заседание форума "Петербургский диалог", где присутствовали главы МИД ФРГ и РФ. "Даже когда между Россией и Германией имеются и будут сохраняться политические рассуждения, тогда как раз это сводится к тому, чтобы продолжать диалог", - заявлял тогда Лашет.Позже он аргументировал необходимость диалога ссылкой на отношения ФРГ и СССР в 1970-1980 годы, отмечая, что "тогда в напряженной ситуации строились каналы общения с тоталитарной коммунистической системой". "Поэтому тем более это должно быть возможно сегодня. Мы нуждаемся в России по многим вопросам, имеющимся в мире", - заявлял Лашет газете Rheinischen Post.К таким вопросам Лашет относит борьбу с терроризмом, борьбу с изменением климата.Газ точно нуженНа фоне обострения отношений РФ и ФРГ в сентябре 2020 года после инцидента с Алексеем Навальным в Германии зазвучали призывы отказаться от проекта "Северный поток 2". Так, противник Лашет в борьбе за пост лидера ХДС Норберт Рёттген призывал остановить строительство, другой его оппонент Фридрих Мерц заявлял, что трубопровод нужно проложить, но взять двухлетнюю паузу на его использование, чтобы разрешить все спорные вопросы.Лашет не согласился с таким призывами, призвав не делать "поспешных шагов". Глава Северного Рейна - Вестфалии занял позицию официального Берлина, озвученную Меркель, которая заявляла, что инцидент с Навальным и строительство трубопровода - это разные вопросы, которые не нужно смешивать. В целом позиция Лашета соответствует той политике, которую проводит Меркель в вопросе реализации "Северного потока 2"."Я рассматриваю проект в настоящий момент как экономический, здесь я, по сути, разделяю позицию федерального правительства. Мы должны постоянно учитывать, чтобы геостратегические интересы Украины принимались во внимание, что и было сделано, энергоснабжение Украины не должно ухудшаться", - заявлял Лашет в декабре прошлого года.Он согласился с критиками проекта, что ставить вопрос о том, нужен ли Германии российский газ или нет, "справедливо", но вопрос того, поступает он по земле или через Балтийского море - это не политический, а экономический вопрос.

https://ria.ru/20210116/germaniya-1593323374.html

https://ria.ru/20210116/lashet-1593325489.html

россия

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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