https://ria.ru/20210116/lanovoy-1593305892.html

Собянин отметил огромный вклад Ланового в развитие отечественной культуры

Собянин отметил огромный вклад Ланового в развитие отечественной культуры

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Василия Ланового, отметив, что его благородные киногерои стали настоящими кумирами... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T11:04

2021-01-16T11:04

2021-01-16T11:04

культура

василий лановой

сергей собянин

москва

ссср

общество

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Василия Ланового, отметив, что его благородные киногерои стали настоящими кумирами для нескольких поколений зрителей.Собянин отметил, что всенародно любимый актер Лановой вносит огромный вклад в развитие отечественной культуры.Лановой родился 16 января 1934 года. Является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.

https://ria.ru/20210111/lanovoy-1592583241.html

москва

ссср

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василий лановой, сергей собянин, москва, ссср, общество