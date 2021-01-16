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https://ria.ru/20210116/lanovoy-1593305892.html
Собянин отметил огромный вклад Ланового в развитие отечественной культуры
Собянин отметил огромный вклад Ланового в развитие отечественной культуры
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Василия Ланового, отметив, что его благородные киногерои стали настоящими кумирами... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T11:04
2021-01-16T11:04
культура
василий лановой
сергей собянин
москва
ссср
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Василия Ланового, отметив, что его благородные киногерои стали настоящими кумирами для нескольких поколений зрителей.Собянин отметил, что всенародно любимый актер Лановой вносит огромный вклад в развитие отечественной культуры.Лановой родился 16 января 1934 года. Является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.
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василий лановой, сергей собянин, москва, ссср, общество

Собянин отметил огромный вклад Ланового в развитие отечественной культуры

11:04 16.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАктер Василий Лановой
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Василия Ланового, отметив, что его благородные киногерои стали настоящими кумирами для нескольких поколений зрителей.
Собянин отметил, что всенародно любимый актер Лановой вносит огромный вклад в развитие отечественной культуры.
"Ваши мужественные и благородные киногерои стали настоящими кумирами для нескольких поколений зрителей, а каждая роль в спектакле дарит людям незабываемую радость встречи с искусством высочайшего уровня", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте мэра Москвы.
Лановой родился 16 января 1934 года. Является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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КультураВасилий ЛановойСергей СобянинМоскваСССРОбщество
 
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