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https://ria.ru/20210116/lanovoy-1593305333.html
Путин отметил вклад Ланового в сохранение патриотических традиций
Путин отметил вклад Ланового в сохранение патриотических традиций
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Василия Ланового, отметив, что актер посвятил свою жизнь служению искусству и... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T10:51
2021-01-16T10:51
культура
василий лановой
владимир путин
ссср
политика
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Василия Ланового, отметив, что актер посвятил свою жизнь служению искусству и завоевал поистине всенародную славу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что многогранное творчество Ланового, его деятельное участие в общественных, просветительских, благотворительных проектах, личный вклад в сохранение патриотических традиций и воспитание молодежи достойны глубочайшего уважения.Путин пожелал артисту крепкого здоровья, благополучия и успехов.Лановой родился 16 января 1934 года. Является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.
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василий лановой, владимир путин, ссср, политика

Путин отметил вклад Ланового в сохранение патриотических традиций

10:51 16.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкВручение государственных наград Российской Федерации
Вручение государственных наград Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Василия Ланового, отметив, что актер посвятил свою жизнь служению искусству и завоевал поистине всенародную славу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что многогранное творчество Ланового, его деятельное участие в общественных, просветительских, благотворительных проектах, личный вклад в сохранение патриотических традиций и воспитание молодежи достойны глубочайшего уважения.
"Вы посвятили свою жизнь служению искусству и на этом поприще достигли признанных высот, завоевали поистине всенародную славу", - сказал президент.
Путин пожелал артисту крепкого здоровья, благополучия и успехов.
Лановой родился 16 января 1934 года. Является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 20:18
Василий Лановой встретит день рождения в больнице
 
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