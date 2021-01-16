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https://ria.ru/20210116/kravchuk-1593348047.html
Кравчук оценил инициативу ДНР и ЛНР передать группу задержанных Украине
Кравчук оценил инициативу ДНР и ЛНР передать группу задержанных Украине
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поприветствовал инициативу ДНР и ЛНР передать некоторых граждан Киеву, однако отметил, что... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T19:00
2021-01-16T19:00
владислав дейнего
виктор медведчук
донецкая народная республика
леонид кравчук
верховная рада украины
москва
минск
оон
в мире
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КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поприветствовал инициативу ДНР и ЛНР передать некоторых граждан Киеву, однако отметил, что частные лица не могут вмешиваться в вопросы вооруженных конфликтов.Ранее полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова и Владислав Дейнего сообщили, что Луганская и Донецкая самопровозглашенные республики передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц при посредничестве Виктора Медведчука. Когда планируется передача и скольких человек, не уточняется.Кравчук подчеркнул, что возвращение граждан Украины будет осуществлено согласно нормам международного права и украинского законодательства.По его словам, все переговоры и процедуры по возвращению удерживаемых граждан Украины осуществляют уполномоченные государственные органы Украины в рамках политических соглашений, принятых в "нормандском формате".Он заявил, что расценивает заявления руководства ДНР и ЛНР и действия Медведчука как "очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ как сторона конфликта".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210116/sanktsii-1593220794.html
https://ria.ru/20201221/kravchuk-1590294406.html
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владислав дейнего, виктор медведчук, донецкая народная республика, леонид кравчук, верховная рада украины, москва, минск, оон, в мире

Кравчук оценил инициативу ДНР и ЛНР передать группу задержанных Украине

19:00 16.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поприветствовал инициативу ДНР и ЛНР передать некоторых граждан Киеву, однако отметил, что частные лица не могут вмешиваться в вопросы вооруженных конфликтов.
Ранее полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова и Владислав Дейнего сообщили, что Луганская и Донецкая самопровозглашенные республики передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц при посредничестве Виктора Медведчука. Когда планируется передача и скольких человек, не уточняется.
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"Мы не можем не приветствовать возвращение наших граждан на территорию, подконтрольную правительству Украины. Однако я, как глава делегации, хочу отметить следующее: частные лица не имеют полномочий вмешиваться в вопросы межгосударственного и международного урегулирования вооруженных конфликтов", - цитирует его пресс-служба делегации в Telegram.

Кравчук подчеркнул, что возвращение граждан Украины будет осуществлено согласно нормам международного права и украинского законодательства.
По его словам, все переговоры и процедуры по возвращению удерживаемых граждан Украины осуществляют уполномоченные государственные органы Украины в рамках политических соглашений, принятых в "нормандском формате".
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Он заявил, что расценивает заявления руководства ДНР и ЛНР и действия Медведчука как "очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ как сторона конфликта".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
Владислав ДейнегоВиктор МедведчукДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукВерховная Рада УкраиныМоскваМинскООНВ мире
 
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