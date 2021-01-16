https://ria.ru/20210116/kravchuk-1593348047.html

Кравчук оценил инициативу ДНР и ЛНР передать группу задержанных Украине

Кравчук оценил инициативу ДНР и ЛНР передать группу задержанных Украине

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поприветствовал инициативу ДНР и ЛНР передать некоторых граждан Киеву, однако отметил, что... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T19:00

2021-01-16T19:00

2021-01-16T19:00

владислав дейнего

виктор медведчук

донецкая народная республика

леонид кравчук

верховная рада украины

москва

минск

оон

в мире

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КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поприветствовал инициативу ДНР и ЛНР передать некоторых граждан Киеву, однако отметил, что частные лица не могут вмешиваться в вопросы вооруженных конфликтов.Ранее полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова и Владислав Дейнего сообщили, что Луганская и Донецкая самопровозглашенные республики передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц при посредничестве Виктора Медведчука. Когда планируется передача и скольких человек, не уточняется.Кравчук подчеркнул, что возвращение граждан Украины будет осуществлено согласно нормам международного права и украинского законодательства.По его словам, все переговоры и процедуры по возвращению удерживаемых граждан Украины осуществляют уполномоченные государственные органы Украины в рамках политических соглашений, принятых в "нормандском формате".Он заявил, что расценивает заявления руководства ДНР и ЛНР и действия Медведчука как "очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ как сторона конфликта".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210116/sanktsii-1593220794.html

https://ria.ru/20201221/kravchuk-1590294406.html

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

донецкая народная республика

москва

минск

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владислав дейнего, виктор медведчук, донецкая народная республика, леонид кравчук, верховная рада украины, москва, минск, оон, в мире