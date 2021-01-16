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https://ria.ru/20210116/kosmos-1593293702.html
Эксперт оценил перспективы сотрудничества с США в космосе при Байдене
Эксперт оценил перспективы сотрудничества с США в космосе при Байдене
Тенденция на сворачивание космического сотрудничества с Россией продолжится при новом президенте США Джо Байдене, считает руководитель Института космической... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T08:14
2021-01-16T08:14
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
джо байден
сша
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Тенденция на сворачивание космического сотрудничества с Россией продолжится при новом президенте США Джо Байдене, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.Инаугурация Байдена пройдет 20 января."По космическим программам уже давно известная тенденция - всё изменяется только в худшую сторону. Пик сотрудничества, который приходился на конец 90-х, связанный с (началом программы) Международной космической станции (МКС), пройден. Американцы с нами больше сотрудничать не хотят, а мы ничего не можем предложить им, чтобы они захотели", - сказал Моисеев РИА Новости.В настоящее время Россия сотрудничает с США по проекту МКС, эксплуатация которой планируется до 2024 года с возможным продлением до 2028-2030 годов.Кроме того, НАСА приглашает "Роскосмос" принять участие в создании лунной орбитальной станции Gateway, первые модули которой намечается запустить в 2023 году."Американцы, когда приглашают (в Gateway), то прекрасно знают, что мы не сможем (в нем участвовать). Эти приглашения становятся чисто для публики формальностью. И американцы, и мы понимаем, что нет там области для сотрудничества конкретной, то есть остаются одни лозунги", - считает Моисеев.Также Россия поставляет жидкостные двигатели РД-180 и РД-181 для американских космических ракет-носителей Atlas-5 и Antares, однако после 2022 года данные двигатели нельзя будет использовать для запуска американских военных спутников.
https://ria.ru/20201223/kosmonavtika-1590535864.html
https://ria.ru/20201231/rogozin-1591670808.html
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, джо байден, сша

Эксперт оценил перспективы сотрудничества с США в космосе при Байдене

08:14 16.01.2021
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Тенденция на сворачивание космического сотрудничества с Россией продолжится при новом президенте США Джо Байдене, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Инаугурация Байдена пройдет 20 января.
"По космическим программам уже давно известная тенденция - всё изменяется только в худшую сторону. Пик сотрудничества, который приходился на конец 90-х, связанный с (началом программы) Международной космической станции (МКС), пройден. Американцы с нами больше сотрудничать не хотят, а мы ничего не можем предложить им, чтобы они захотели", - сказал Моисеев РИА Новости.
В настоящее время Россия сотрудничает с США по проекту МКС, эксплуатация которой планируется до 2024 года с возможным продлением до 2028-2030 годов.
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Кроме того, НАСА приглашает "Роскосмос" принять участие в создании лунной орбитальной станции Gateway, первые модули которой намечается запустить в 2023 году.
"Американцы, когда приглашают (в Gateway), то прекрасно знают, что мы не сможем (в нем участвовать). Эти приглашения становятся чисто для публики формальностью. И американцы, и мы понимаем, что нет там области для сотрудничества конкретной, то есть остаются одни лозунги", - считает Моисеев.
Также Россия поставляет жидкостные двигатели РД-180 и РД-181 для американских космических ракет-носителей Atlas-5 и Antares, однако после 2022 года данные двигатели нельзя будет использовать для запуска американских военных спутников.
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАДжо БайденСША
 
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