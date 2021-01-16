https://ria.ru/20210116/koronavirus-1593337257.html

В Аргентине выявили первый случай "британского" штамма коронавируса

В Аргентине выявили первый случай "британского" штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса из Великобритании обнаружен в Аргентине, несмотря на предупредительные меры, принятые латиноамериканской страной, сообщил министр... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T16:44

2021-01-16T16:44

2021-01-16T16:44

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

аргентина

великобритания

австрия

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 янв – РИА Новости. Новый штамм коронавируса из Великобритании обнаружен в Аргентине, несмотря на предупредительные меры, принятые латиноамериканской страной, сообщил министр науки, технологий и инноваций Роберто Сальваресса.Речь идет об аргентинце-резиденте Великобритании, он ранее был в Австрии и Германии по работе, прилетел в Аргентину из Франкфурта в конце декабря. В настоящее время он находится на карантине у себя дома.Власти Аргентины с 21 декабря приостановили рейсы в Великобританию из-за выявления там нового штамма коронавируса.Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210116/mutatsiya-1593300310.html

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2021

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коронавирус covid-19, аргентина, великобритания, австрия, в мире