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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210116/koronavirus-1593337257.html
В Аргентине выявили первый случай "британского" штамма коронавируса
В Аргентине выявили первый случай "британского" штамма коронавируса
Новый штамм коронавируса из Великобритании обнаружен в Аргентине, несмотря на предупредительные меры, принятые латиноамериканской страной, сообщил министр... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T16:44
2021-01-16T16:44
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
аргентина
великобритания
австрия
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 янв – РИА Новости. Новый штамм коронавируса из Великобритании обнаружен в Аргентине, несмотря на предупредительные меры, принятые латиноамериканской страной, сообщил министр науки, технологий и инноваций Роберто Сальваресса.Речь идет об аргентинце-резиденте Великобритании, он ранее был в Австрии и Германии по работе, прилетел в Аргентину из Франкфурта в конце декабря. В настоящее время он находится на карантине у себя дома.Власти Аргентины с 21 декабря приостановили рейсы в Великобританию из-за выявления там нового штамма коронавируса.Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, аргентина, великобритания, австрия, в мире

В Аргентине выявили первый случай "британского" штамма коронавируса

16:44 16.01.2021
 
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанкСитуация в Лондоне в связи с выявлением нового штамма коронавируса
Ситуация в Лондоне в связи с выявлением нового штамма коронавируса - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 янв – РИА Новости. Новый штамм коронавируса из Великобритании обнаружен в Аргентине, несмотря на предупредительные меры, принятые латиноамериканской страной, сообщил министр науки, технологий и инноваций Роберто Сальваресса.
"Межинституциональный совет… по изучению SARS-CoV-2 выявил путешественника, приехавшего… с SARS-CoV-2 из Великобритании. Об этом проинформировали санитарные службы", - написал министр в Twitter.
Сотрудник лаборатории Гемотест - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
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Управа на "британский" штамм. В РФ придумали, как быстро выявить мутацию
Речь идет об аргентинце-резиденте Великобритании, он ранее был в Австрии и Германии по работе, прилетел в Аргентину из Франкфурта в конце декабря. В настоящее время он находится на карантине у себя дома.
Власти Аргентины с 21 декабря приостановили рейсы в Великобританию из-за выявления там нового штамма коронавируса.
Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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