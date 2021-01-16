https://ria.ru/20210116/koronavirus-1593332583.html

В США выявили 209 тысяч новых случаев COVID-19

В США выявили 209 тысяч новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 209 тысяч, было зарегистрировано еще 3,2 тысячи летальных исходов, сообщает... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T15:45

2021-01-16T15:45

2021-01-16T15:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

сша

в мире

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 209 тысяч, было зарегистрировано еще 3,2 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за минувшие 24 часа зафиксировали 209 560 новых случаев заражения коронавирусом, 3258 пациентов с подтвержденным заболеванием скончались.С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 23,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 392 тысяч человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/volodin-1593097939.html

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, сша, в мире