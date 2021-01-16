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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210116/koronavirus-1593332583.html
В США выявили 209 тысяч новых случаев COVID-19
В США выявили 209 тысяч новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 209 тысяч, было зарегистрировано еще 3,2 тысячи летальных исходов, сообщает... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T15:45
2021-01-16T15:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сша
в мире
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 209 тысяч, было зарегистрировано еще 3,2 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за минувшие 24 часа зафиксировали 209 560 новых случаев заражения коронавирусом, 3258 пациентов с подтвержденным заболеванием скончались.С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 23,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 392 тысяч человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, сша, в мире

В США выявили 209 тысяч новых случаев COVID-19

15:45 16.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне Нью-Йоркского метро
Пассажиры в вагоне Нью-Йоркского метро - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 209 тысяч, было зарегистрировано еще 3,2 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, в США за минувшие 24 часа зафиксировали 209 560 новых случаев заражения коронавирусом, 3258 пациентов с подтвержденным заболеванием скончались.
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С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 23,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 392 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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